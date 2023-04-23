Как на самом деле прошла поездка Путина в Мариуполь: честный рассказ личного оператора президента

Во время поездки в Мариуполь президент лично выбирал куда ему поехать, где остановиться и с кем общаться. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Маршрут президента по Мариуполю, когда он сам сел за руль и был совершенно незапланирован. Президент лично выбирал куда ему поехать, где остановиться и с кем общаться, рассказал в эфире программы Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия» оператор российского лидера по имени Михаил. Он был единственным оператором, который сопровождал Путина в той поездке.

По его словам, изначально был план передвижения президента, но сам глава государства его отменил:

- Все пошло уже не по плану, - заявил Михаил. - Был приготовлен водитель, президент должен был ехать на заднем правом сидении. Вместо этого он (президент) дал указание сесть за руль. Я сел сзади. Поступила команда для людей, обеспечивающих безопасность: «работаем с колес». И быстро начал строиться маршрут движения.

Вместе с президентом в машине был и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Как отметил оператор, президент «проехал везде, где хотел»:

- Он увидел стелу, посвященную Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле нее. Удивила легкость, с которой происходят эти изменения. То есть он проехался по настоящему Мариуполю — там, где он хотел.

Что касается встречи с жителями, то она тоже была незапланированная. Путин сам решил остановиться, поприветствовать людей, которые живут в разрушенном городе и пождать им руки. При этом никаких обысков мариупольцев не было.

То же и при посещении штабов группировки войск «Днепр» и национальной гвардии «Восток». Там никто не готовился к визиту верховного главнокомандующего:

- Было какое-то встречающее количество генералитета - людей, которые встречали неизвестно для них кого. Насколько я понимаю, для них это было обозначено, как какое-то руководство, генерал, может кто-то из штаба должен был приехать. То есть они встречали кого-то высокопоставленного но без конкретики, - отмечает Михаил. - И когда на скорости начинает въезжать кортеж и из автомобиля выходит президент, для большинства из них это было большое удивление, потому что никто из них не ожидал. Это было видно по глазам. Дальше его привели в штаб. Там к его приезду тоже никто не готовился - видно было, что бытовые условия для пребывания. Где нужно лежит одежда… Люди работают. Никто не прибирался. Видно рабочий процесс, люди заняты делом и в этот момент заходит верховный главнокомандующий.

Как отмечает мужчина, Владимир Путин за эту поездку его очень удивил своей выносливостью:

- По моим прикидкам, он не спал часа 23, где-то в районе суток. С легкими перерывами, на возможность уснуть где-то в транспорте, в вертолете. У президента, как я понял, очень тяжелый рваный график. По пути движения я не смог так, как он в любом положении быстренькое уснуть, отключиться, расслабиться.