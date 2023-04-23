Американцы рассказали, какого русского корабля они боятся больше всего

Российский фрегат «Маршал Шапошников» оснащен ракетами «Циркон»
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Есть в США журнал Military Watch. Это издание в кругах военных экспертов мира считается одним из самых авторитетных. Тем приятнее, что именно на его страницах появилось вот такое сообщение: «Российский фрегат «Маршал Шапошников» с ракетами «Циркон» - самый опасный корабль военно-морского флота России».
Ну и почему же?
Совсем недавно корабль прошел модернизацию. И изначально предусматривалось, что даже после нее у него будет совсем другое вооружение. Хотя и без того боевых «наворотов» хватало. Это:
- Управляемое ракетное оружие (УРО) - 8 пусковых установок для противокорабельных ракет «Уран» с 8-ю ракетами Х-35 в транспортно-пусковых контейнерах.
- 16 ракет «Калибр», размещенных в универсальных пусковых установках.
- Сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс».
- 100-мм артиллерийская установка.
- Новые средства ПВО.
- Новый комплекс радиоэлектронной борьбы.
Российский фрегат «Маршал Шапошников»
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Но «золотые головы» нашей оборонки - ученые, конструкторы, инженеры, технологи – посчитали, что можно еще. Еще больше нарастить боевую мощь корабля. После успешных испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» они решили интегрировать еще и ее в боевой арсенал «Маршала Шапошникова» (хотя пришлось очень сильно поломать голову на системой вертикального пуска).
И когда американская космическая разведка засекла целую серию успешных испытаний «Циркона» в наших северных морях, она сквозь зубы признала: «Это оружие русских можно считать самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире». Благодаря одним только «Цирконам» российский фрегат способен нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости задействовать другое вооружение.
И что же сегодня известно о нашей новой супер-пупер ракете?
Дальность удара «Циркона» - свыше 900 км. Ракета предназначена для поражения не только морских, но и наземных целей.
Скорость - более 9 Махов (то есть примерно 11 тысяч км/ч), и пока никто в мире не может бороться с этим.
Мощность боезаряда – около 400 кг.
Кстати, в том же американском журнале Military Watch однажды был сделан прелюбопытный вывод: «Летящая с такой бешеной скоростью русская ракета может за счет своей гигантской кинетической энергии даже без взрыва насквозь прошить и уничтожить авианосец США».