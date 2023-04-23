Сеймур Херш объяснил «КП», почему не защищает своё расследование о взрывах на "Северных потоках" от нападок либералов

Сеймур Херш опубликовал сенсационные данные о взрывах на "Северных потоках". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Его можно назвать «мировым журналистом №1». Сеймур Херш родился в США в 1937 году и во все времена не боялся говорить правду о неприятных делах собственного правительства. Ещё в 1969-м он первым написал о бойне во вьетнамской деревне Сонгми, где американские солдаты убили около 500 мирных жителей.

А в нынешнем феврале Сеймур Херш вновь опубликовал сенсацию — по его версии, недавний подводный взрыв на российско-германском газопроводе «Северный поток» был тщательно спланированной акцией американских спецслужб.

Сейчас 86-летний журналист завален просьбами об интервью от СМИ со всего мира. И почти всем отказывает — как сам Херш рассказал «КП», ныне он работает над большим документальным материалом о «политике сдерживания» (так называлась внешняя доктрина Белого дома, вылившаяся в холодную войну — например, в 1950 году Штаты вступили в кровопролитный Корейский конфликт, объясняя это именно необходимостью «сдерживать коммунистов в Азии»).

Поэтому в беседе с «КП» ветеран журналистики был краток. И ответил лишь на один вопрос: как быть со многочисленными нападками либеральных публицистов на его расследование. Например, «свободные СМИ» обвиняли классика в том, что он опирался на по сути неверифицируемые «источники в разведсообществе США»:

— Я пишу свои истории и двигаюсь дальше, — заявил в беседе с KP.RU Сеймур Херш. — Я никогда не защищаюсь, не трачу на это ни одной секунды. Я никогда не сомневаюсь и никогда не объясняю, как я узнал то, о чём написал…

— У меня долгая история написания материалов, которые подвергались вызовам и нападкам — но чья правота в итоге была подтверждена, — продолжает Херш. — На этот [подход в своей работе] я и опираюсь.

Ранее другой критик правительства США, бывший участник «Иностранного легиона Украины» Джон Макинтайр, в беседе с KP.RU рассказал о военных преступлениях ВСУ в зоне СВО.