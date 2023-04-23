Зеленский готовится к давно анонсированному наступлению. Фото: REUTERS

ПРИКРЫВАЮТСЯ ШКОЛЬНИКАМИ

Украинские боевики снова попыталась атаковать Запорожскую АЭС. С правого берега Днепра они прислали беспилотник со взрывчаткой. Произошел взрыв. Выбиты стекла в зале 4-го энергоблока. Пострадавших нет.

Досталось и Мелитополю. Ранним утром в местном локомотивном депо сработало взрывное устройство. Причем, это уже не первый удар по этому депо. Ранее в него уже дважды били артиллерией.

- Их главная цель - транспортная инфраструктура, чтобы нарушить бесперебойные поставки всего, что необходимо освобожденной части Запорожской области, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. - Они по этой формуле и действуют. Особо не скрывают свою направленность и приоритеты в подрыве восстановления мирной жизни и обеспечения армии.

Параллельно с этим украинские военные ведут на запорожском направлении активную перегруппировку. Они прячут технику недалеко от линии боевого соприкосновения.

- Они это делают и в зернохранилищах, и в элеваторах, и в школах, - отмечает Рогов. - А потом кричат: «Ай-ай-ай, страшные русские ударили по школе!» Но там сидели усатые-чубатые нацисты, которые хотят называться школьниками. И потом рассказывают, как этот чуть ли не институт благородных девиц, их благолепие было нарушено подобными действиями.

ВМЕШАЛАСЬ ПОГОДА

Кроме того, украинцы начали активно использовать для маскировки овощехранилища. Как правило в Гуляйпольском и Ореховском районах области. Это огромные подземные сооружения, куда заходят танки, и они могут выдержать серьезный артиллерийский удар. И это все может говорить о том, что Зеленский готовится к давно анонсированному наступлению. Но пока в их планы вмешалась погода - в регионе сейчас идут ливневые дожди, которые мешают технике передвигаться по пересеченной местности.

- Я бы не преувеличивал опасность, которая идет с той стороны, - отмечает Владимир Рогов. - Дух у них сейчас хромает. Особенно в Запорожской теробороне, где люди не хотят убивать и умирать за режим Зеленского. Намедни восемь человек перешли на мирную сторону. Формула «русские рубят русских» начинает давай сбой на Запорожском направлении. Поэтому эта шайка наркоманов и нацистов в срочном порядке перебрасывает на Запорожское направление галицаев из Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей, чтобы ими закрепить эти заградотряды и вторую линию обороны.

НАЛЕТАЙ, ТОРОПИСЬ

Кроме того, с еще оккупированной Украиной части Запорожской области начали вывозить дорогостоящее оборудование с предприятий. Станки и приборы в срочном порядке отправляются на западную Украину.

- Собирался по приказу коллектив научно-производственного объединения «Искра» (это предприятие военной промышленности, достаточно наукоемкое, когда-то оно было одним из ведущих предприятий в области производства РЛС для ПВО в Советском Союзе), - объясняет Рогов. - Людям было сказано: или переезжайте во Львов, или остаетесь без работы. Потому что все оборудование будет перевезено туда. Перевозят самое ценное. А то, что вывезти не могут, просто уничтожается.

Также выставлен на приватизацию Запорожский титаномагниевый комбинат. Цена занижена в десятки раз. Зеленский в свою очередь подписал указ, что нужно срочно все, что есть на территории Украины, быстро продавать, иначе потом можно будет продать только помещения. А через год – только землю.

- Зеленскому же надо расплачиваться со своими западными паханами, поэтому все и передается. Везется во Львов, а чаще – напрямую в Польшу, - говорит чиновник.

Вместе с этим власти делают все, чтобы люди не задавали никаких вопросов:

- Есть такой персонаж Оксен Лисовой, он ускорил деградацию детей на постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского. В 10-11 классе сейчас принято решение не учить физику, химию, другие точные науки. А геометрия и алгебра объединяются в математику. Это примитивизация и дебилизация детей, - считает Рогов. - Людей загоняют в такой уровень примитивного мышления, чтобы они критически не могли воспринимать информацию и ставить под сомнение то, что происходит.