Герой спецоперации «Z» старший сержант Возисов спас сослуживцев от группы диверсантов.

Старший лейтенант Артем Иневатов и старший сержант Анатолий Возисов Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Мужественные подвиги достовернее слов», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «В сущности нет ничего вреднее и даже более - никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, - должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая».

ЛИКВИДИРОВАЛ В БОЮ ДЕСЯТЬ РАДИКАЛОВ

Старший лейтенант Артем Иневатов

«Командир десантно-штурмовой роты гвардии старший лейтенант Артем Иневатов принимает участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины с первого дня. Во время наступления Иневатов лично осуществлял руководство действиями трех штурмовых групп по овладению важнейшим рубежом противника. С исходного района, для наступления, выдвигался на БМД-4М, через проделанные в минно-взрывных заграждениях проходы, до рубежа спешивания. Руководя группой, ворвался на опорный пункт и уничтожил из своего стрелкового оружия более 10 радикалов. В ходе боя противник потерял более 50 военнослужащих и 7 единиц техники. Остальные бежали. Смелые и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Артема Иневатова, грамотное руководство штурмовыми группами подразделения позволили выполнить поставленную боевую задачу, взять опорный пункт противника в установленные сроки и избежать потерь».

СПАС СОСЛУЖИВЦЕВ ОТ ДИВЕРСАНТОВ

Старший сержант Анатолий Возисов

«Командир отделения старший сержант Анатолий Возисов выполнял боевую задачу по охране и обороне места дислокации российских войск. Находясь на наблюдательном пункте, Анатолий вел наблюдение за прилегающей местностью, когда заметил приближение к позициям подразделения грузового автомобиля противника, который был идентифицирован как автомобиль «Краз», оборудованный для перевозки личного состава. Быстро сориентировавшись в ситуации, Возисов стремительным рывком достиг боевой машины, занял место оператора противотанкового ракетного комплекса. Наблюдая в прицел пусковой установки, Анатолий выбрал момент, когда грузовик противника замедлит ход перед небольшой канавой и произвел пуск противотанковой ракеты. Умело проводя наведение на автомобиль противника, Возисов увидел, как из кузова грузовика выпрыгнуло около 15 националистов, явно предупрежденных водителем о выпущенной по ним ракете. Однако, удалиться от атакованного Возисовым автомобиля противнику не удалось. В результате поражения грузовика противотанковой ракетой все находившиеся в нем, а также в непосредственной близости солдаты противника были уничтожены или получили тяжелые ранения. Смелыми и быстрыми действиями старший сержант Анатолий Возисов сумел сорвать атаку противника, тем самым спас жизни сослуживцев».