Последние новости о ситуации вокруг Украины на 24 апреля 2023 года: Зеленскому передали сломанные самолеты, а на стороне русской армии играет погода

Вагнеровцам в Артемовске приказали пленных не брать. Фото: Александр КОЦ

ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ

Такое решение принял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он прокомментировал радиоперехват с украинской стороны, где ВСУшники решали, что делать с плененным раненым музыкантом. В итоге бойца расстреляли.

«Конечно, я слышал этот аудиоперехват. Я могу сказать одно, что этот аудиоперехват о том, что украинцы расстреливают наших раненых пленных, он имеет очень серьезное гуманитарное значение. И мы никогда не будем нарушать международные законы гуманизма. А закон гуманизма начинается с того момента, когда ты взял человека в плен. Нарушать правила гуманизма мы не будем и будем просто уничтожать всех на поле боя. Этот закон будет называться «закон трехсотого»», - заявил Пригожин.

ВМЕШАЛАСЬ ПОГОДА

Пока Киев широко анонсирует свой контрнаступ, его партнеры гадают о сроках. Вот министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил: «Может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении». Такое мнение он сложил, когда «послушал мнения» озвученные на встрече министров обороны стран НАТО американской базе Рамштайн.

Причина тому, по мнению эстонца - погода. Проливные дожди, которые зарядили над Херсоном и Запорожьем. Техника мол, не может пройти.

И правда, пройти тяжелой технике по расхлябанным степям будет непросто.

- Я бы не преувеличивал опасность, которая идет с той стороны, - отметил в эфире радио «Комсомольская правда» член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. - Дух у них сейчас хромает. Особенно в Запорожской теробороне, где люди не хотят убивать и умирать за режим Зеленского. Намедни восемь человек перешли на мирную сторону. Формула «русские рубят русских» начинает давай сбой на Запорожском направлении. Поэтому эта шайка наркоманов и нацистов в срочном порядке перебрасывает на Запорожское направление галицаев из Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской областей, чтобы ими закрепить эти заградотряды и вторую линию обороны.

ЭЛИТЫ БОЛЬШЕ НЕТ

Зеленский пошел еще дальше. Он просто боится. Боится, что контрнаступление провалится. Это мнение американской газеты Financial Times. Она отмечает, что еще зимой Киев начал очередную мобилизацию, но теперь боится, что новобранцев не хватит.

Тем более, что уже подготовленных людей приходится бросать в бой уже сейчас. Это заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, подготовленные для контрнаступа элитные части уничтожаются уже сейчас.

«Идет подготовка к колоссальным событиям против Украины. Россия готовится к ним. Уничтожаются элитные украинские подразделения, - заявил Соскин у себя на YouTube-канале. - А российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может».

Как пример - Киевская ПВО. Она уже ослабла до такой степени, что «не успевает перехватывать даже беспилотные летательные аппараты».

НЕКОНДИЦИЯ

Да и с техникой беда. Во-первых, западных поставок не хватает. А во-вторых, далеко не всегда присылают последние достижения западных инженеров.

Так The Economist пишет, что Миги, которые Польша и Словакия отправили на Украину оказались банально сломанными.

Все были переданы восемь бортов, но большая часть из них не в кондиции, так что истребители пришлось разбирать и их запчасти использовать для ремонта других. «Украине нужен новый флот», — бьют тревогу в издании.

ТАНКИ ВМЕСТО КАРТОШКИ

А то, что есть все-таки перебрасывают к линии соприкосновения. В частности на Запорожском направлении. Прячут технику недалеко от линии боевого соприкосновения - и в зернохранилищах, и в элеваторах, и в школах.

Кроме того, украинцы начали активно использовать для маскировки овощехранилища. Как правило в Гуляйпольском и Ореховском районах области. Это огромные подземные сооружения, куда заходят танки, и они могут выдержать серьезный артиллерийский удар. И это все может говорить о том, что Зеленский готовится к давно анонсированному наступлению.

- А потом кричат: «Ай-ай-ай, страшные русские ударили по школе!» Но там сидели усатые-чубатые нацисты, которые хотят называться школьниками. И потом рассказывают, как этот чуть ли не институт благородных девиц, их благолепие было нарушено подобными действиями, - объясняет Владимир Рогов.

МАРШАЛ ШАПОШНИКОВ НАПУГАЛ АМЕРИКАНЦЕВ

Американский журнал Military Watch заявил: «Российский фрегат «Маршал Шапошников» с ракетами «Циркон» - самый опасный корабль военно-морского флота России».

И бояться им есть чего. Даже без «Цирконов» это - сверхсовершенная боевая машина. Но российские ученые поломали головы и смогли еще больше нарастить его боевую мощь. После этого американцы и вовсе сказали: «Это оружие русских можно считать самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире». Только ими одними российский фрегат способен нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости задействовать другое вооружение.