Оскандалившийся рэпер Гуф объявил о разводе с молодой женой

Рэпер Гуф разводится с женой Юлией Королевой спустя полтора года брака Фото: СОЦСЕТИ

Никогда такого не было, и вот опять: рэпер Гуф (в миру Алексей Долматов) со скандалом разводится. До этого был и алкогольно-наркотический угар, и рыдания жены в соцсетях, и реабилитация в клинике, и отмена концертов...Одним словом, накуролесил Гуф изрядно.

О том, что рэперу с молодой супругой Юлей Королёвой (ей 27, ему 43) больше не по пути, он сам сообщил в соцсетях, отчеканив дежурную фразу.

- Во избежание сплетен и домыслов - мы разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами, - написал Долматов, не забыв упомянуть крошку-дочь. - Я счастлив, что у меня есть дочь Тина, и всегда буду рядом.

За теми самыми слухами далеко ходить не надо: весь Телеграм жужжит о новом увлечении рэпера. Якобы выйдя из рехаба, он быстренько нашел утешение в объятиях очередной татуированной красотки... А ведь поклонники до последнего надеялись, что горе-муж придет в себя и вымолит прощение у молодой супруги за свои дикие фокусы. Увы: общий язык после этого срыва они так и не нашли. Возможно, потому что Королёва в пылу обиды покусилась на святая святых и публично оскорбила маму Гуфа, которая якобы не только подливала сыну спиртное, но и настраивала его против любимой.

Кстати, незадолго до объявления о разводе Долматов выпустил новый альбом, посвятив один из треков, как полагают фанаты, пока еще законной жене:

"Всё идёт как и должно: легко, сложно, низко, высоко. Но пока мы тут ещё, я сделаю всё возможное, чтобы меня радовал мой банковский счет. Эта *** (здесь непечатный синоним самки собаки. - Ред.) считала себя лучшей, но я поднялся и купил ей Gucci. Эта *** думала, что она - то, что надо, но я поднялся и купил ей Prada. Она сказала, что у меня свистит фляга..."

Впрочем, приятной компенсацией для оскорблённой супруги может стать половина доходов от нового альбома. На неё, по словам экспертов, Юлия Королёва имеет полное право.

- Все зависит от того, был ли у пары брачный договор. Но если нет, всё приобретенное в браке имущество по Семейному кодексу делится пополам, в том числе заработки и другие доходы супругов, - объяснил KP.RU звёздный адвокат Андрей Алёшкин. - Между тем, Гуфу предстоит не только делить совместно нажитое имущество, если таковое имеется, но и устанавливать порядок общения с малолетним ребенком. Скорее всего, суд встанет на сторону матери и определит, что ребенок должен жить с ней. Ну а рэперу придется выплачивать алименты. Перспективы его достаточно туманны, поскольку при таком положении дел у матери всегда остаются рычаги давления на отца ребенка, вплоть до запрета общения.

Что касается алиментов, здесь много интересного про Гуфа могла бы рассказать его первая жена Айза Долматова, которая воспитывает 13-летнего сына от рэпера. Не так давно, например, Гуф отказался платить за его частную школу, потратив вместо этого три миллиона рублей на браслет для тогда еще любимой жены Юли.

Второй брак рэпера, тем временем, продержался всего полтора года. Говорили, что Долматов изначально не слишком хотел жениться на молоденькой танцовщице, но подруга забеременела. Их дочке Тине в мае исполнится год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Драма в прямом эфире: обезумевший рэпер Гуф устроил трансляцию издевательств над рыдающей женой

Рэпер Гуф пропал из соцсетей после скандала с женой и просьбы вызвать ему "скорую" (подробности)