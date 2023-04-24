Молодой жених подарил Булановой к свадьбе ресторан за 50 миллионов рублей

Татьяна Буланова с женихом Валерием Рудневым. Фото: соцсети.

Звезда 90-х Татьяна Буланова рассказала о подарке, который ей сделал жених Валерий Руднев. Накануне свадьбы бизнесмен преподнес любимой ресторан в центре Санкт-Петербурга. По словам артистки, заведение стоит 50 миллионов рублей.

«В начале июня откроется ресторан, к которому я буду абсолютно непосредственное отношение иметь. Я не очень, конечно, в этом разбираюсь, но вся надежда на Валеру», - рассказала Буланова в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Валерий не только заплатил за ресторан, но и выложил кругленькую сумму на его обустройство. 35-летний предприниматель без ума от своей 54-летней невесты и не жалеет для нее никаких денег. В новом ресторане Татьяна будет полноправной хозяйкой. Заведение будет называться в честь нее, кроме того, певица будет регулярно давать в нем концерты.

В ноябре избранник артистки сделал ей предложение и подарил кольцо. Теперь жених и невеста планируют будущее торжество. По словам Булановой, свадьба состоится этим летом. Татьяна и Валерий вместе уже три года. Они познакомились в ресторане в компании общих друзей.

Певица согласилась не только выйти замуж, но и сменить фамилию. Буланова – это ее девичья фамилия. Артистка не меняла ее ни в первом браке с музыкантом Николаем Таргиным, ни во втором – с футболистом Владиславом Радимовым. Теперь же она готова взять фамилию мужа. Кроме того, пара подумывает о том, чтобы обвенчаться. А вот заключать брачный договор с будущим мужем артистка не собирается. Татьяна говорит, что их отношения основаны на взаимном доверии. Уже сейчас всю недвижимость, которую приобретает Валерий, он оформляет на имя будущей жены. После свадьбы молодожены планируют, как и сейчас, жить в большом загородном доме Булановой.

Жених на 19 лет младше Татьяны, но разница в возрасте не смущает пару. Валерий сумел поладить с детьми артистки - 15-летним Никитой и 29-летним Александром.