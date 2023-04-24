Гламур закончился: Дочь Пугачевой стала обычным ребенком

Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой. Фото: соцсети.

До переезда в Израиль дети Пугачевой и Галкина (признан в России иноагентом) жили жизнью небожителей. Лиза и Гарри с рождения пользовались всеми привилегиями звездных наследников. Двойняшки жили в шестиэтажном замке в деревне Грязь с личным бассейном, кинотеатром и спа-зоной, занимались с лучшими педагогами, получали в подарок все, что хотели. И, судя по соцсетям своих родителей, даже по дому ходили исключительно в дизайнерской одежде. Гардероб детей Пугачевой стоил несколько миллионов рублей. Но после того, как семья покинула Россию, все изменилось.

Сейчас Пугачева с мужем и детьми живет в Герцлии – пригороде Тель-Авива. Семья занимает особняк с бассейном – довольно миленький, но скромный, если сравнивать его с подмосковным замком Галкина. С главой семейства супруга и двойняшки видятся нечасто. Почти все время Максим проводит в разъездах, выступая с концертами и пытаясь заработать семье на обеспеченную жизнь. В один из редких перерывов в гастрольном графике Галкин вернулся к жене и детям. Соцсетях Максим показал, как он проводит выходные с Гарри и Лизой.

Максим выбрался на море с семьей. На своей странице комик выложил видео, запечатлевшее, как он с детьми гуляет по побережью в Герцлии. Пользователей Сети изумил внешний вид дочери Пугачевой. Лиза гуляла по пляжу в простой футболке с принтом и шортах. Обычно наследница звёздной семьи выглядит куда более изысканно. Неудивительно, что подписчики Галкина задались вопросом: что случилось с гардеробом девочки?

Подписчики изумились тому, как одета Лиза Галкина. Фото: соцсети.

«Что с ребенком, почему такая одежда?», «Какой-то неопрятный вид», - отреагировали пользователи Сети.

Подписчики Галкина решили, что Лиза наконец-то начинает отвыкать от гламурной жизни. Теперь девочка ведет себя как обычный ребенок, а не как дочь звездной пары.

В Израиле дети певицы и шоумена учатся в одном из самых дорогих частных учебных заведений страны. Школа расположена к северу от Тель-Авива в районе Рамат-ха-Шарон. От Герцлии, где живут Пугачева и Галкин, до него можно доехать на машине всего за 15 минут. «King Solomon» – молодая школа, она открылась всего четыре года назад. Но уже сумела привлечь весьма состоятельную клиентуру: в ней учатся дети израильских политиков и отпрыски богатых семей.

Плата за обучение в школе составляет 6 тысяч шекелей в месяц на одного ребенка (135 тысяч рублей). Причем оплачивать надо все 12 месяцев в году, без перерывов на каникулы. В сумме - 1 млн 620 тысяч рублей за каждого ученика. Итого за годовое обучение двоих детей Максим Галкин отстегивает 3 млн 240 тысяч рублей.