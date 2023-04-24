Посол Аргентины поблагодарил Россию за вакцину в годы пандемии

Эдуардо Зуайн выступил на медиафоруме в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 24 апреля, начал работу XVIII Евразийский экономический форум молодежи, в рамках которого открылся и Медиафорум, организованный при поддержке издательского дома «Комсомольская правда». В нем приняли участие представители многих зарубежных стран. В частности, на пленарном заседании, посвященном работе СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности выступил с приветственным словом чрезвычайный и полномочный посол Аргентины. Он напомнил о том, какую помощь Россия оказала Аргентине в годы пандемии.

- Мы поддерживаем друг друга, мы солидарны друг с другом особенно в трудные моменты для наших стран, - сказал Эдуардо Зуайн, чрезвычайный и полномочный посол республики Аргентины. - Сегодня мы забываем насколько сложно всем нам было в годы пандемии. Но я хочу подчеркнуть насколько дружественно отнеслась к нам Россия в тяжелый момент. Аргентинцы никогда не забудут поддержку российских друзей. В 2020 году в самое тяжелое время к нам прилетели самолеты из России и привезли вакцину. Это лучшая вакцина, самая эффективная. Наука исследования технологическая поддержка привели к тому что мы спасли тысячи аргентинцев.

Среди главных спикеров выступит генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что Медиафорум будет работать с 24 по 28 апреля на площадке Уральского государственного экономического университета. Среди главных спикеров выступит генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, члены Союза журналистов России, а также представители крупных медиахолдингов страны.