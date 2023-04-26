Досрочное погашение: надо ли стремиться побыстрее закрыть ипотеку и когда это действительно выгодно

Фото: Иван МАКЕЕВ

О чем думает человек, взявший ипотеку лет эдак на пятнадцать? Конечно, после того, как радостно въехал в новую квартиру, успел в ней обжиться и немного привык к своему счастью. Правильно — а как же теперь с этой ипотекой разделаться побыстрее? Ничего сложного: для таких случаев и придумано досрочное погашение. Но есть нюансы. И они касаются не только того, где взять деньги на дополнительные выплаты. Разберемся в этих нюансах вместе.

ПРОСТАЯ ЭКОНОМИЯ

В банках средние ставки по базовым, не льготным ипотечным программам сейчас в районе 11 – 11,5% (в Сбере — от 10,9%). Это хороший стимул вернуть заем побыстрее, чтобы избежать переплаты за счет процентов.

Главный совет экспертов в связи с этим — не стремиться сначала накопить какую-то большую сумму, а только потом решаться на досрочное погашение. Появились хотя бы небольшие свободные деньги — гасите, сколько можете. Ведь ограничений по числу заходов на частичное погашение нет, можете этим развлекаться хоть каждый месяц.

Почему важно не тянуть? Если у вас аннуитетный способ платежей по ипотеке (а он более распространенный), то сначала большая часть вашего ежемесячного платежа идет на выплату процентов, а меньшая — на покрытие основного долга. По мере выплаты процентов эта пропорция постепенно меняется. Понятно, что если, взяв ипотеку на 15 лет, вы будете долго и мучительно копить и только через 10 лет решитесь на досрочное погашение, особо вы ничего не сэкономите. Потому что большую часть процентов к тому времени уже выплатите.

Если же вы, допустим, через год внесете в счет досрочного погашения хоть что-то — вам пересчитают сумму основного долга, а сумма процентов уменьшится автоматически. И никто вам не запрещает повторять эту процедуру регулярно. Еще один важный момент — с точки зрения экономии выгоднее сокращать срок кредита, чем размер платежа. Детальный расчет на примере ипотеки Сбера можно посмотреть здесь. Но тут все, конечно, зависит от семейной финансовой ситуации. Иногда лучше сократить именно сумму ежемесячного платежа — и жить более-менее по-человечески, а не экономить на всем.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ

Иногда средства на досрочное погашение ипотеки можно получить… от государства. Есть минимум три варианта.

1. Материнский капитал.

Его сейчас выдают при рождении даже первого ребенка. Сумма немаленькая — почти 600 тысяч рублей. И, в отличие от других случаев, чтобы потратить ипотечный капитал на погашение ипотеки, не надо ждать, пока ребенку исполнится три года. Не надо даже никуда ходить оформлять бумажный сертификат. Если мама ребенка — заемщик или созаемщик по ипотеке, со всеми формальностями можно разобраться удаленно, через портал Госуслуг, а в случае Сбера — также через личный кабинет на Домклик.

Вот вам подробная инструкция, как досрочно погасить материнским капиталом ипотеку в Сбере: читайте здесь.

Важный момент: при частичном досрочном погашении ипотеки с помощью материнского капитала вам сократят сумму ипотечного платежа. Альтернативной опции — сократить срок кредита — в этом случае не предусмотрено. В каком-то смысле это логично. У счастливых родителей при рождении ребенка появляется куча новых расходов. Так что лучше пусть меньше платят по ипотеке прямо сейчас.

И еще очень важно: вы обязаны будете выделить ребенку (или детям) доли в той квартире, на которую выдана ипотека. Обычно оформляется нотариально заверенное обязательство сделать это после того, как кредит полностью будет выплачен.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

2. Субсидия для многодетных семей

Это целевая выплата для тех, у кого родился третий и последующий ребенок, — 450 тысяч рублей. И цель у этой выплаты именно такая — чтобы погасили полностью или частично долг по ипотеке. Так что — только вперед!

Есть, правда, детали. Если вам осталось платить банку меньше 450 тысяч рублей (с учетом процентов), то разницу вы потеряете — она не перейдет на какой-нибудь другой или новый кредит. Скажем, если ваш остаток по ипотеке — всего 200 тысяч, 250 тысяч у вас «сгорят». Поэтому если вы уже девять с половиной лет выплачиваете ипотеку, которую брали на десять лет, и тут у вас родился третий ребенок, стоит подумать: а стоит ли обращаться за субсидией именно сейчас? Если вы в связи с прибавлением семейства собираетесь расширять жилье или подумываете о покупке дома, есть смысл «заначить» государственную помощь на следующую ипотеку.

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3. Налоговый вычет при покупке квартиры

Вы уже приуныли, потому что семья — явно не многодетная, и даже самый первый ребенок пока только в мечтах? Есть вариант и для вас — конечно, если вы платите налоги. Всем, кто покупает жилье, полагается налоговый вычет — 13% с потраченных на это дело денег в рамках 2 млн рублей. Плюс 13% с уплаченных процентов по ипотеке в рамках 3 млн рублей — этот «кешбэк» можно просить каждый год, пока не будет выплачен кредит или пока не дойдете до «потолка» максимальной суммы для вычета.

В общей сложности государство готово вернуть до 650 тысяч рублей. Вот и деньги, которые можно направить на досрочное погашение. В этом случае можно сокращать как срок кредита, так и сумму платежа — ограничений нет.

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ЧТО ВАЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ «ДОСРОЧНИКАМ»

Первое и главное — надо помнить, что внесение каких-то денег в счет досрочного погашения не освобождает вас от очередного стандартного платежа. Скажем, если вы нацелились на «досрочку» в день, когда у вас обычно списывается ежемесячный платеж, на счете должна быть и сумма ежемесячного платежа, и та, которую вы отправляете на досрочное погашение.

Кстати, закидывать дополнительные деньги в «топку» кредита именно в день ежемесячного платежа — самый удобный и выгодный вариант, как минимум в популярном у ипотечников Сбере. Дело в том, что проценты на остаток долга начисляются в ежедневном режиме. И если, допустим, вы решите досрочно гасить ипотеку через неделю после дня платежа, то сначала с вас спишут проценты за семь дней. Соответственно, на погашение основного долга останется меньше, чем вы думали, — и вообще легко запутаться в расчетах.

Еще один момент — он вроде бы простой, но люди нередко про него забывают: банк обязательно надо уведомить о своем желании внести платеж в счет досрочного погашения. Одного факта того, что вы положили на счет необычно много денег, недостаточно, чтобы банк «догадался» о ваших планах.

Посмотреть, как досрочно погасить ипотеку конкретно у Сбера, можно здесь, с пошаговой инструкцией.

А если вас только сейчас осенило, что ипотека — это необязательно кабала на всю жизнь, то вот вам еще одна инструкция по выбору наиболее удобной лично для вас кредитной программы и полезная табличка с условиями всех вариантов ипотеки в Сбере.

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