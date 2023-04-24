Вкусно поесть и не отравиться: пять основных правил сбора весенних грибов

В Роспотребнадзоре назвали пять правил сбора весенних грибов Фото: Shutterstock

В России начался сезон весенних грибов, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Пришло время сморчков, шампиньонов и вешенок. Чтобы избежать пищевых отравлений, важно помнить правила выбора и сбора грибов.

Шампиньоны и вешенки – грибы полезные, в них почти все витамины группы В, витамины С, Е, легкоусваиваемые белки, полезные мононенасыщенные жиры, а также калий, кальций, фосфор, цинк, селен – минералы, необходимые для нормальной работы всех жизненных функций человека. Однако, чтобы правильно собрать или выбрать грибы в магазине и получить от них пользу, нужно помнить несколько правил.

1. Не собирайте грибы вдоль дорог, магистралей. Даже заведомо съедобные грибы, выросшие недалеко от трасс, свалок или действующих фабрик, могут нести опасность для здоровья.

2. Покупать грибы с рук не стоит, ведь никогда не знаешь, где их выращивали или собирали. В лесу или в магазине тоже следует присмотреться к весеннему грибу, особенно, шампиньону.

- При выборе шампиньонов посмотрите на их цвет. Он должен быть белым, бежевым или буроватым. Очень темные грибы — перезревшие.

- Потрогайте гриб. На нем не должно оставаться вмятин, если вы придавите шляпку пальцем. Если гриб мягкий, то есть его нельзя — он уже начал гнить. Шампиньон не должен быть скользким или влажным, или пахнуть какими-то посторонними запахами.

3. Вешенки должны быть крепкими, упругими, не пересохшими. Обращайте внимание на то, чтобы они имели нежно-серый цвет и были небольшого размера.

4. Если собираетесь хранить шампиньоны или вешенки, рассортируйте грибы. Отберите только свежие и плотные. Те, что с темными пятнами или видимыми повреждениями не откладывайте для хранения. Хранить свежие грибы в домашних условиях лучше всего в холодильнике, можно использовать пищевой пластиковый контейнер, бумажный пакет или хлопчатобумажный мешочек.

5. Сморчки и строчки - это условно-годные грибы, опасность представляет содержащаяся в них гельвелловая кислота. Строчки и сморчки нужно предварительно отварить в течение 10-20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар, который нужно вылить. Для надежности повторите варку еще раз. Отваренные и отжатые грибы можно жарить, варить из них суп. Правда, и такие обезвреженные грибы не рекомендуется есть в большом количестве (больше 200 граммов в день).

ВАЖНО!

! Все грибы – достаточно трудный для пищеварения продукт, поэтому они не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительного тракта, детям, беременным и кормящим женщинам.

! В случае появления первых признаков отравления грибами необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Основные признаки отравления грибами могут появиться уже через 1,5–2 часа после употребления их в пищу.

Среди симптомов отравления грибами:

- тошнота;

- рвота;

- сильные боли в животе с диареей до 10–15 раз в сутки;

- повышенная температура тела;

- слабый пульс;

- руки и ноги холодеют;

- воспаление желудка и тонкого кишечника (острый гастроэнтерит).