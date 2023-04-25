Как оплатить материнским капиталом постройку дачного дома

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На сегодня с помощью материнского капитала можно оплатить покупку, строительство или реконструкцию дома на садовом участке. Чтобы обзавестись дачей за счет средств господдержки, нужно соблюсти ряд условий.

- Прежде всего имейте в виду: распорядиться маткапиталом можно только на дом, имеющий статус объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС). То есть это должно быть жилое помещение, предназначенное для постоянного проживания, с возможностью прописаться в нем. Соответственно, владельцу сертификата маткапитала или его супругу нужно иметь разрешение на строительство объекта ИЖС. Сам дом должен быть отдельно стоящим зданием, а не пристройкой.

• Маткапитал можно направить исключительно на расчеты за дом. Участок семья должна приобрести за свои средства (или, например, получить его по какой-либо льготной программе).

• Построить дом можно как своими силами, так и с привлечением подрядчика.

• Построенный или купленный с использованием маткапитала дом обязательно должен быть оформлен в общую долевую собственность обоих супругов и всех детей. Размер долей родители определяют сами.

• Если семья использует средства на реконструкцию уже построенного дома, он должен быть приобретен не ранее 1 января 2007 года, когда вступил в силу закон о материнском капитале.

• Распорядиться маткапиталом на покупку или строительство дачи можно после того, как ребенку, за которого предоставлен маткапитал, исполнилось 3 года. Исключение - оплата первоначального взноса или погашение ипотеки. В таком случае воспользоваться маткапиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

Чтобы оплатить покупку или строительство (реконструкцию) дачи, нужно подать заявление в Социальный фонд России (СФР). Это можно сделать как при явке в отделение фонда, так и через личный кабинет на портале СФР или на «Госуслугах».

Важно! Перед подачей заявления рекомендуется проконсультироваться со специалистами Социального фонда в клиентской службе, МФЦ либо задать возникающие вопросы через сайт фонда или по номеру единого контакт-центра: 8-800-10-000-01. Сотрудники СФР помогут разобраться в нюансах и подскажут, как заполнить все пункты и приложения к заявлению, чтобы избежать отказа в перечислении средств.

Сразу после удовлетворения заявления о строительстве или реконструкции на счет владельца сертификата поступает половина запрошенной суммы. Оставшиеся средства перечисляются после выполнения основных работ.

Еще больше информации о распоряжении маткапиталом - в телеграм-канале Социального фонда России