Первое фото, полученное сразу после того, как вспыхнуло все небо. Явление застало неожиданно, так что кадр даже не выровнен.

Магнитную бурю в ночь с воскресенья на понедельник на Земле ждали. Уже было известно, что 21 апреля на Солнце случилась мощная вспышка. В нашем направлении полетела заряженная плазма. А значит, ожидалось и полярное сияние.

Ждал его и я. Что такое полярное сияние под Москвой? Слабое свечение у северного горизонта, которое без фотоаппарата с длинной выдержкой и не заметишь. Иногда – красные столбики вверх. Главное шоу происходит далеко на Севере. До наших широт долетают ничтожные отголоски. Я планировал следить за параметрами «космической погоды» (они публикуются в Сети), и, если цифры будут высокими, попробовать что-то заметить. Но реальность оказалась иной.

ЗЕЛЕНЫЙ ТУМАН, БЕШЕНЫЕ ПТИЦЫ

Около 22 часов я пошел на улицу у себя в деревне на севере Подмосковья фотографировать Луну и Венеру – они сблизились и представляли собой красивое зрелище. Но в 22.03 кадр стало засвечивать какое-то красное сияние. Я решил, что «поймал» свет далекого автомобиля, и сделал еще один дубль. К моему удивлению, краснота лишь усилилась. Тогда я наконец оторвал голову от оборудования… и не поверил своим глазам.

С северо-запада стремительно поднималась волна красного, неонового «дыма». В мгновение ока инфернальное свечение охватило все небо. Прямо над головой, в зените, разворачивались зеленые ленты. Над северо-западным горизонтом встали зеленые, мерцающие, меняющие свою форму лучи, которые устремились к зениту. Дальше – волна ослепительно-красного марева, которое, четко очерченное, через запад стремилось на юг.

Тотчас, как по команде, забрехали окрестные собаки. Птицы поднялись в воздух и принялись выписывать хаотичные круги на фоне пульсирующего неба. Я понимал, что это – полярное сияние, и ничем иным это быть не может. Но я много раз бывал на северах и не видел там самых ярких сияний (возможно, мне не везло).

Все было наполнено каким-то зеленым туманом. Зеленым светилось небо, и эта электрическая мгла словно спускалась до земли. Было физически трудно дышать. Чувство тревоги перерастало в легкую панику. Я осознавал, что шоу разворачивается на высоте сотен, может, тысяч километров надо мной, и неоновый туман не может быть здесь, на расстоянии вытянутой руки – но он БЫЛ здесь. Возможно, движение магнитосферы могло породить воздушные волны, и те вызвали инфразвук – звук очень низкой частоты, которую не слышит ухо (инфразвук вызывает чувство тревоги). Но я ничего не мог с собой поделать.

Внезапно все прекратилось. Небо, словно опустошенное, лишившееся звезд, нависало черным куполом. Как оказалось, это было только начало.

Казалось, что кто-то медленно достает световой меч из «Звездных войн»

МЕЧ ДЖЕДАЯ

Я вернулся к оборудованию. Голова гудела. Мой взгляд упал на северо-восток. Из-за горизонта медленно вставало красное, словно прожектор, свечение. Как будто герой «Звездных войн» медленно расчехляет свой световой меч. Было 22 часа 15 минут.

Я во все глаза смотрел на красный столб, узкий и очерченный. Он тем временем достиг зенита. Вслед за ним высветились другие лучи, некоторые кроваво-красные, иные фиолетовые, словно огни неоновой рекламы. Мгновение – и северо-восточный горизонт заполыхал зеленой занавесью.

От этого невозможно было оторвать глаз. Лишь минут через десять я осмотрелся вокруг…

На юге сверкала дуга, состоящая из зеленых облаков и красных языков пламени. Она была почти неподвижна. Выходя из горизонта на юго-востоке, она высоко поднималась в небо над самым югом, и упиралась в горизонт на юго-западе. Она не оставалась в покое. Если языки красного пламени были почти неподвижны, то зеленые облака пульсировали, делаясь то яркими, и тогда цвет без труда различался глазом, то блеклыми, и тогда их легко можно было спутать с обычными облаками. Полярное сияние на юге? Вы слышали о таком?

Было около половины одиннадцатого. На улице стали собираться люди. Их словно что-то гнало на улицу в этот час. Они испытывали тревогу. Некоторые спрашивали:

- Это так светятся облака?

Нет, объяснял я. Облака находятся намного ниже, и они должны были закрывать собой сияние. Это светится что-то ТАМ, высоко над нами.

В 23 часа 15 минут я решил сделать широкий снимок всего неба. То, что я увидел, поражало: на самом деле, сполохи на севере и зеленые облака на юге были лишь самыми заметными элементами этой фантасмагории. Все небо светилось красным. Мы были под электрическим куполом, между двух вихрей космической энергии. Словно подтверждая, засбоил фотоаппарат. Причем странно: на матрице камеры стали образовываться помехи, точно фотографируешь через марлю. Безусловно, это было влияние атмосферного электричества на тонкую электронику.

А что техника попроще? Радио, например?

Что-то невообразимое творилось на юге, где никаких сияний быть не должно

ГОЛОСА РОБОТОВ

Магнитная буря – это в первую очередь нарушение радиосвязи и «бешенство» стрелки компаса. У меня есть очень точный, геодезический, компас. Его стрелка не остается в покое никогда, потому что магнитосфера Земли всегда немного движется.

Я достал прибор, разместив его подальше от металла, и уставился в стрелку. Она была совершенно неподвижна, и это казалось… странным! По мнению стрелки, бури не было. Или – мы находились в середине циклона. Как на корабле, когда после шторма судно попадает в «глаз» атмосферного вихря, и наступает мертвящий штиль.

А что радио? Включаю. Какое тут нарушение связи… Эфир полон радиостанций, тех, которых и не слышали никогда. На средних волнах – вся Европа, вся Азия. Где обычно 1-2 станции, там десятки. На длинных то же самое. Время от времени слышны странные трески, но на таких волнах все трески странные.

Самое невероятное, однако, происходило на fm. Обычно мы не слышим далеких (дальше 100 км) fm-станций, потому что волна такой длины идет по прямой, и должна быть прямая видимость (почти) между передатчиком и приемником. А сегодня – мешанина станций. На одной волне сидят две-три станции. «В Салехарде час ночи…» Стоп, в Салехарде? Тут же Калининград. Здесь же десятки маломощных станций, которые вещают на Ямале, под Мурманском, на Таймыре.

Неожиданно засекаю голос, словно замедленный и вывернутый наоборот. Он накладывается на другую, тоже искаженную, передачу. Слушаю внимательно. Это отражение радиоволны от занавеси полярного сияния, так они и должны выглядеть. Читал об этом, до сих пор не слышал .

Тем временем уже около двух часов ночи. «Мост» на юге прогорел, красные «костры» и зеленая арка медленно растворились. Но на севере никак не унимается. То почти пропадет – но зеленое облако, почти неподвижное, продолжает мерцать у горизонта. То вдруг поднимутся вверх красные столбы, и кажется, вот-вот, все повторится… Но не повторяется. Минута, и нет столбов.

В новый день так и вошли с заревом на северном горизонте. Остатки сияния слились с утренней зарей от рассвета.

Фото: Эвелина Шайхразеева

КОММЕНТАРИЙ УЧЕНОГО

Валерий Петров, руководитель направления переменного магнитного поля земли Института земного магнетизма и радиоволн (ИЗМИРАН):

- Минувшей ночью наблюдалось очень сильное геомагнитное возмущение. Максимальная фаза демонстрировала балл 8 (при максимуме 9) и длилась два часа. Затем в течение шести часов – тоже очень приличное возмущение (6 баллов). Я такого не припомню.

Если полярное сияние сильное, оно сдвигается на юг, это закономерно. Когда во время сияния вы видите диффузные облака – это свет, вызванный протонами. А более резкие, быстрые образования – дело «рук» электронов.

Фото: Эвелина Шайхразеева

Странно, что над южным горизонтом висела стабильная арка полярного сияния. Могу предположить, что дело – в кольцевом токе, который всегда существует в ионосфере. Эти кольцевые токи достаточно стабильные, и охватывают Землю на высоте 24-25 тысяч км. Вдоль «трассы» этого тока могут быть высыпания заряженных частиц. Хотя обычно такие явления видны на широте около 60-65 градусов. А тут – на широте Москвы (55 градусов) (аномальное сияние на юге видели вплоть до Рязани – КП).

Это было природное явление. Человек может производить слабые полярные сияния. На спутниках устанавливаются электронные «пушки», как электронно-лучевая трубка в телевизоре. И из нее «стреляют» по магнитосфере. Но такие, искусственные, сияния очень слабы. Их можно наблюдать только специальной аппаратурой. Человеку пока недоступен тот масштаб энергий, который демонстрирует природа.