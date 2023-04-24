Лосиный остров в Москве очистили от борщевика

Одно из самых любимых москвичами мест отдыха - национальный парк Лосиный остров очистили от борщевика. В минувшие выходные, вооружившись лопатами, активисты всероссийского движения «Антиборщевик» и сотрудники Страховой Компании «Гелиос» вышли на борьбу с ядовитым растением. Весна – лучшее время для его уничтожения, когда борщевик еще совсем небольшой, и его легко можно выкопать. Общими усилиями экоактивисты удалили несколько сотен молодых ростков сорняка.

Участники движения «Антиборщевик» опекают Лосиный остров уже более девяти лет. Борщевик Сосновского растет в лесном массиве отдельными очагами, и каждую весну приходится заново уничтожать его поросль.

Вредоносное растение прочно обосновалось в центральной части России в середине прошлого века. Поначалу его культивировали как сельскохозяйственное растение на корм скоту, и только со временем стали понятны масштабы бедствия. Борщевик – крайне неприхотливое растение, которое может расти практически в любых условиях, быстро захватывая территории и вытесняя другие растения. Из-за этого разрушаются природные экосистемы, гибнет флора и фауна. Для человека борщевик тоже опасен: в нем содержатся фурокумарины, делающие нашу кожу чувствительной к ультрафиолету. При попадании солнечных лучей на пораженном соком сорняка участки появляются покраснения, волдыри и ожоги. Известны даже случаи, когда борщевик приводил к слепоте.

«Основная беда в том, что борщевик очень жизнеустойчив и плодовит, - рассказала руководитель общественного движения «Антиборщевик» Мария Попова. - На одном растении этого сорняка может вызревать до 70 тысяч семян. Они могут пролежать в земле до 10 лет и взойти. Сорняк устойчив к огню и покосу. Для того, чтобы избавиться от борщевика, необходимо действовать масштабно: выкапывать, косить, применять гербициды».

Несмотря на все усилия экоактивистов, каждую весну отдельные побеги борщевика обнаруживают в новых местах. В последние годы сотрудники Лосиного острова стали заниматься зарослями борщевика. Благодаря совместной работе персонала национального парка и волонтеров «Антиборщевика» сорняков хотя бы не становится больше. А на некоторых площадках парка они и вовсе исчезли.

По словам директора Центральной дирекции Страховой Компании «Гелиос» Владимира Зеленчука, экоактивисты делают важное и нужное дело, избавляя москвичей от ядовитого растения.

«Мы поддерживаем многие экологические инициативы властей и общественников и принимаем в них непосредственное участие. В этом году эко-эстафета добрых дел «Гелиос» затронет 11 регионов России, включая Москву. Рады поддержать движение «Антиборщевик» и обратить внимание жителей столицы на важность любой помощи всем, кто стремится беречь и защищать природу», - рассказал Владимир Зеленчук.

Активистам и сотрудникам «Гелиос» удалось очистить левый берег реки Пехорка возле дамбы. Это около 40 метров ниже по течению.

Добровольцы приглашают присоединиться к ним всех, у кого есть время и желание сделать лесные массивы Москвы более безопасными. По данным экологического движения, борщевик Сосновского также растет в Филёвском, Измайловском, Битцевском парках и других районах столицы.

«Почти десять лет наше движение ежегодно патрулирует места обитания борщевика, но рук все равно не хватает. Так что мы всегда рады, когда к нам присоединяются неравнодушные москвичи и представители бизнеса», - отметила Мария Попова.