Минобороны России сообщило о ликвидации резервов ВСУ под Артемовском

Наиболее активные бои идут в Артемовске Фото: REUTERS

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге суточные потери ВСУ: на Купянском направлении уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 60, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 20 украинских военнослужащих, на Херсонском направлении до 40 украинских военнослужащих, на Донецком 280.

Кроме 470 наемников киевского режима, наши воины уничтожили 6 диверсионных групп врага, склады боеприпасов 92-й, 65-й и 102-й механизированных бригад ВСУ и артиллерийскую систему М777 (США).

Наиболее активные бои идут в Артемовске. Там, по словам Конашенкова штурмовые отряды продолжают активные боевые действия в западных районах.

«Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов. За сутки авиацией в данном районе совершено восемь самолетовылетов, артиллерией группировки выполнено 76 огневых задач», - отметил генерал-лейтенант.

Наши военнослужащие не дают ВСУ также сосредоточить резервы и вооружения, чтобы контратаковать штурмовиков в Артемовске. За минувшие сутки киевский режим попытался сосредоточиться в районе Богдановки (8 км от западной части Артемовска), но был накрыт авиацией и артиллерией. В огне сгорели десятки бронемашин, «Градов» и гаубиц ВСУ.

Также за сутки нашей оперативно-тактической и армейской авиацией поражен командно-наблюдательный пункт 23-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в Торское, а ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение двум узлам связи 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в Орехов и Каменское Запорожской области, а еще 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что за сутки сбили 38 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

411 - самолетов.

228 - вертолетов.

3834 - беспилотных летательных аппарата.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8821 - танк и других боевых бронированных машин.

1094 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4647 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9721 - единица специальной военной автомобильной техники.