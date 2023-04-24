В России растет интерес к промышленному туризму: от фабрики мороженого до космодрома

Директор дивизион «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова (слева) и участники акселератора. Фото Агентства стратегических инициатив

Увидеть, как делают мороженое и как добывают золото, как виноград превращается в игристое вино, а руда - в металл, как запускают на орбиту спутники и как работает атомная электростанция или ГЭС. Все это - промышленный туризм, и он становится все популярнее в России.

На днях в Москве состоялся финал акселератора «Открытая промышленность», проводимого Агентством стратегических инициатив совместно с РАНХиГС при поддержке Минпромторга России, где обсудили влияние промышленного туризма на развитие промышленности и профориентацию школьников и студентов. Свои стратегии развития промышленного туризма во время финала представили 15 регионов.

Фото Агентства стратегических инициатив

Развитием промышленного туризма АСИ занимаемся с 2019 года, и уже есть впечатляющие результаты:

- Сегодня у нас в проекте участвует уже 50 регионов, 400 предприятий открыли свои двери с новыми туристическими маршрутами. И мы увидели большой интерес к таким экскурсиям. У нас появилось три российских центра компетенций – в Кемеровской и Челябинской областях, в Пермском крае, — рассказала глава АСИ Светлана Чупшева. - К нам присоединились в том числе такие компании, как Русгидро и космодром Восточный. Если раньше это был уникальный опыт, посмотреть запуск ракеты, то сегодня это открытые экскурсии. Мы надеемся, что каждый год будут присоединяться новые регионы и новые предприятия.

Поначалу многие руководители скептически относились к идее пускать к себе туристов, считали, что это небезопасно, и гости будут мешать работе. Потом поверили - увидев неожиданные эффекты, которые может получить предприятие, открыв двери для экскурсий. Один из них, причём очень важный, — заинтересованность молодежи.

- Чем больше мы будем показывать предприятия, тем больше людей, молодежи будут вдохновляться этой сферой, будут выбирать это своей работой, — отметил помощник президента России Максим Орешкин.

- Мы начинаем формировать интерес к промышленности, восстанавливать уважение к профессии рабочего, — согласен руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. - Надеемся, что формат открытой промышленности будет активно распространяться на молодое поколение – школьников, студентов колледжей и вузов, которые формируют базу для создания нового класса инженеров и рабочих. Готовы помогать регионам и масштабировать наши практики – в прошлом году наши предприятия посетили 11 миллионов жителей России.

Москва, как и ещё 7 регионов, стали регионами-наставниками акселератора по развитию промышленного туризма. Это Кузбасс, Челябинская, Амурская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская область, Пермский край.

- На Магнитогорский металлургический комбинат молодёжь приходит, и видит, что это белая металлургия - люди в белой одежде работают, там чисто! Крупнейший производитель макарон «Макфа» в 2 раза увеличил турпоток, — поделился примерами губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

- Важно сохранить исторические предприятия, рассказывать об истории промышленности России - она очень серьёзная, глубокая, великая. У нас много достижений было! - напомнил ещё об одной задаче промышленного туризма Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.

- Какими бы разными ни были наши регионы, всех объединяет одно – в каждом есть профессионалы, готовые открыто, с гордостью демонстрировать достижения, передавая знания и опыт из поколения в поколение, формируя новый имидж российской промышленности, — отметила директор дивизион «Городская экономика» АСИ Ольга Захарова.

ЦИФРА

В 3 раза вырос интерес к промышленному туризму по итогам прошлого года - убедительную цифру назвал заместитель руководителя Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

РЕЙТИНГ

Какие производства хотят увидеть туристы

Пищевая промышленность 24%

Легкая промышленность 13%

Машиностроение 12%

Металлургия 7%

Добывающая промышленность 7%.

По данным Минпромторга.

ИДЕЯ

Демидовская карта - по примеру Пушкинской

Для промышленных туристов стоит ввести Демидовскую карту, которая будет работать по аналогии с Пушкинской, - такую идею озвучил вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов:

- Мне кажется, было бы очень здорово, если бы в рамках популяризации открытой промышленности, промышленного туризма была введена Демидовская карта.

ВАРИАНТЫ

Туристические маршруты и экскурсии на предприятия, появившиеся благодаря проекту «Открытая промышленность», вполне могут стать идеями для следующего отпуска или поездки на выходные. Вот лишь несколько примеров:

Белгородская область: богатые недра и сыр из подземного монастыря

- Богатые недра и чернозём - два наших главных ресурса, и на их основе мы намерены выстраивать «экономику впечатлений», - рассказал первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников. Туристов ждут на Оскольском электрометаллургическом комбинате, Лебединском и Яковлевском горно-обогатительном комбинатах, хлебозаводе, сыроварне (где сыр созревает в пещерах подземного монастыря!), хладокомбинате, выпускающем сотни сортов мороженого.

Башкирия: медь, сода и ГЭС

В Башкирии экскурсии организуют 20 предприятий, в их числе - крупнейшее в стране предприятие по производству пищевой соды, Павловская ГЭС и Воскресенский медеплавильный завод

Забайкальский край: золото и модная шерсть

– Самое главное у нас – это добыча полезных ископаемых. Около 15% из тех богатств страны, которые разведаны, находится на территории Забайкальского края, – подчеркнул глава региона Александр Осипов. И напомнил, что именно в Забайкалье в своё время были добыты первое российское золото, серебро, олово, цинк, свинец. В Нерчинске работают артели, где туристы могут воочию увидеть разные технологии добычи золота. Принимает туристов Быстринский ГОК.

А ещё туристы могут поучаствовать в стрижке овец, увидеть все этапы переработки шерсти и производства современных модных тканей.

СПРАВКА «КП»

Акселератор «Открытая промышленность» стартовал в октябре 2022 года. В нем приняли участие 158 предприятий из 20 регионов: Забайкальский, Красноярский и Хабаровский край, Белгородская, Ивановская, Иркутская, Липецкая, Московская, Оренбургская, Орловская, Рязанская, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Ярославская область, Санкт-Петербург, республики Карелия, Крым, Башкортостан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Результатом обучения стали планы развития промышленного потенциала, производственные экскурсии для школьников, программы стажировок для студентов, экскурсии для местных жителей и туристов, индустриальные маршруты и центры компетенций.