Какой сигнал подают немецкие власти, демонстративно высылая российских дипломатов накануне 9 мая

Москва. Здание посольства Германии на Мосфильмовской улице. Российская сторона высылает 34 из приблизительно 90 работающих в Москве немецких дипломатов. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Очередное решение немецкого МИДа о высылке российских дипломатов из ФРГ совсем не случайно было принято накануне Дня Победы. Оно символически отражает глубокие внутренние перемены, происходящие с политическим классом Германии. Как мы помним, на протяжении многих лет руководство этой страны (не говоря, разумеется, о ГДР) – когда нехотя, когда искренне – следовало четкому курсу, основы которого были заложены выдающимися политиками социал-демократами времен “разрядки” (в первую очередь, Вилли Брандтом и Гельмутом Шмидтом). В его основе лежали безусловное и безоговорочное раскаяние Бонна/Берлина перед человечеством за преступления нацизма, признание решающего вклада советского народа и Красной Армии в искоренение этого мирового зла и полное отторжение любых попыток оправдать или обосновать деятельность гитлеровского режима.

Конкуренция с поляками и прибалтами

К сожалению, уже несколько поколений государственных деятелей, дипломатов и политических мыслителей, некогда ревностно отстаивавших незыблемость данной политики, отошли в мир иной. Им на смену приходят дилетанты и авантюристы вроде Анналены Бербок, одержимые проектом реставрации однополярного миропорядка. В их стратегических расчетах покаяние уступило место циничному маккиавеллизму, старательно поддерживаемому вашингтонскими кураторами глобальной антироссийской коалиции. Для молодой плеяды немецких руководителей сама по себе Вторая мировая представляется всего лишь эпизодом из учебника истории, не имеющим прямого отношения к дню сегодняшнему. Стремление соперничать с поляками и прибалтийцами за роль самых решительных противников Москвы уже позволило Берлину превратиться в одного из ключевых доноров украинских неонацистских формирований, включая наиболее одиозных последователей идеологии Третьего Рейха. Впервые со времен 80-летней давности, Германия открыто и даже горделиво назначила себя де-факто ведущим государством-спонсором не стесняющихся своих нацистских корней организаций.

Немецкие власти не только поддерживают их материально, но и подталкивают к переходу в наступление на крымском направлении, открыто признавая «легитимными целями» даже объекты, находящиеся непосредственно на российской территории. Нетрудно предположить, что разработчики этой политики, подобно, к примеру, польским “реставраторам Речи Посполитой” движимы жаждой реванша за исторические унижения прошлого - включая даже разгром Вермахта и крах, хоть и временный, но поучительный идеи единого немецкого государства. Разумеется, такие установки они пытаются маскировать за стандартным набором популистских либеральных лозунгов и действуют, в первую очередь, чужими руками. Но сути это не меняет. В своем стремлении уничтожить фундамент ещё недавно казавшихся вполне конструктивными отношений с Москвой, Берлин начинает переходить к всё более дерзким и провокационным односторонним шагам, и в этом отношении очередной бессмысленный удар по работе российского диппредставительства может считаться пробным шаром. С соответствующей попыткой незадолго до Дня Победы демонстративно уязвить Москву вызывающе оскорбительным жестом, МИД ФРГ лишь подчеркнул, насколько своевременной и оправданной является российская специальная операция. Вашингтон и его подопечные сегодня с удовольствием ведут психологическую войну против нашей страны, и попытки утопить память о мае 1945-го года в политическом ревизионизме является вполне ожидаемой.

Сможет ли общество дать отпор?

Однако показная решительность ФРГ скрывает испуг местных элит от осознания последствий провала авантюры Запада на Украине. К тому же, всё большее количество немцев, взращенных на идеях добропорядочного диалога с Россией и социал-демократического гуманизма понимают, к какой моральной катастрофе ведёт их нынешнее руководство страны. Заручившись поддержкой общественных организаций и оппозиции в Бундестаге, немецкая оппозиция вполне способна потребовать от пестрой команды Олафа Шольца отказаться от вооружения формирований, не скрывающих своего идейного родства со структурами ОУН и УПА, и прекращения курса на бессмысленное повышение ставок на ниве противодействии России. Немецкое общество все больше начинает ощущать, во-первых, насколько деструктивным является нынешнее позиционирование Берлина на украинском треке, а во-вторых - какие в реальности идеологические установки лежат за популизмом Шольца, Бербок и Писториуса. Но ещё неизвестно, смогут ли простые антивоенно настроенные граждане ФРГ прорваться сквозь стены цензуры и тайных договоренностей ведущих сил. К состоянию, к сегодняшней европейской демократии накопилось немало закономерных вопросов. В любом случае, мы ускоренными темпами продвигаемся к кульминации всей военной операции, задача которой – не только денацифицировать и демилитаризовать Украину, но и послать необходимые сигналы западному политическому сообществу. И от способности государственных деятелей соответствующих стран, включая Германию, уловить и дать верную трактовку внешнеполитическому курсу России зависит будущее всей системы европейской безопасности, столь усердно и бережно создававшейся много лет, но в итоге вновь оказавшейся жертвой амбиций наиболее ретивых учеников Вашингтона, с которыми нам предстоит еще немало поработать. Дорога к возвращению здравого смысла и ценностей, заложенных итогами Великой Отечественной в политическую жизнь “Старого Света” сегодня лежит через Украину. И, как и 80 лет назад, альтернативы успешному решению всех поставленных руководством нашей страны задач попросту не существует. Характер угрозы, с которой мы столкнулись, в том числе, на примере новых немецких провокаций, не даёт нам права на расслабленность, поскольку за нами стоят миллионы наших отцов и дедов, которые в те далекие годы не подвели, сделали все возможное и даже более, для Великой Победы.