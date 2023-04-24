Судоверфь «Звезда»: танкер «Академик Губкин» вышел на ходовые испытания

Фото: предоставлено ПАО "НК "Роснефть"

Накануне судно успешно прошло швартовые испытания, в ходе которых проводилась проверка и наладка бортовых систем и оборудования, а также запущен главный двигатель танкера. После чего танкер был выведен из акватории верфи и своим ходом прошел в район испытаний, в рамках которых планируется проверить скоростные характеристики судна и его управляемость.

По итогам ходовых испытаний будет проведена контрольная оценка механизмов для предъявления Российскому морскому регистру судоходства и заказчику судна – компании «Роснефтефлот» (дочернему предприятию «Роснефти»), которая специализируется на управлении морским и речным флотом.

Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов. Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. Судно может перевозить до 130 тыс. м3 сырья.

Всего в портфеле заказов «Звезды» серия из 12 танкеров подобного класса, три нефтеналивных танкера типа «Афрамакс». Причем «Владимир Мономах», «Владимир Виноградов» и «Океанский проспект» сейчас уже выполняют регулярные рейсы по перевозке сырой нефти.

«Афрамаксы» являются первыми танкерами такого класса, которые были построены в России. «Зеленые» танкеры спроектированы с соблюдением высоких стандартов экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается по поручению Президента России консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть». Компания обеспечила пилотную загрузку судостроительному комплексу - заключены контракты на строительство 28 крупнотоннажных судов.