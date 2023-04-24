В России стартует мотосезон-2023

Фото: Оксана ЗУЙКО

Мотоцикл – это свобода, Родина и любовь. Так несколько лет назад описал мне свое увлечение знакомый байкер. Каждую весну он бережно расчехлял своего стального коня, приводя в порядок как и по техосмотру, так и по красоте. Помню, меня сильно восхищал набор из разных щеток, которыми он натирал внешние детали до блеска. Процесс можно было сравнить с дамой, которая наводит марафет перед важным мероприятием.

Открытие сезона для мотоциклиста – гораздо значимее, чем дамские посиделки. Во многих городах страны на открытых площадках собираются мотолюбители и после выдвигаются организованной колонной по центральным улицам.

Самое авторитетное в этом смысле открытие проходит в Санкт-Петербурге. Дабы прокатиться от Дворцовой площади по Невскому проспекту сюда приезжают байкеры и из других городов.

- В России сегодня мотодвижение - одно из самых активных движений, - подчеркнул в приветственном слове к участникам круглого стола программный директор Ecumene Сергей Рыбаков. – Это уникальное сообщество людей с активной жизненной позицией, определенными, проверенными временем принципами и общей идеологией. Мотоцикл –линза, которая позволяет нам по-новому рассмотреть этот потрясающий мир.

«НАС ТЫСЯЧИ»

Итак, 29 апреля в городе на Неве будет праздник мотоциклистов. Немного повторюсь. 5000-7000 байкеров соберутся на Дворцовой, проедут по Невскому, снова вернутся на площадь. И оттуда разъедутся кто-куда – мероприятий в тот день в Питере будет с избытком. Главное из них – мотовыставка IMIS-2023, которая пройдет с 29 апреля по 1 мая на «Севкабель Порт».

Григорий Юрьевич Путинцев, Советник Губернатора Санкт-Петербурга; Сергей Рыбаков – Программный директор Ecumene Фото: Оксана ЗУЙКО

Цель официальных открытий – напомнить автолюбителям, что начинается сезон и на дорогах будут мотоциклисты.

- Мы за зиму отвыкли от дорог, но самое важное - от нас отвыкли автомобилисты, - особо отметил советник губернатора Санкт-Петербурга Григорий Путинцев. - Поэтому мы просим водителей смотреть в зеркала заднего вида, чтобы вовремя заметить мотоцикл на дороге.

Мотоциклист, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, один из организаторов федерального фестиваля «Мотостолица» Дмитрий Павлов рассказал и об исторической составляющей. Оказывается, Санкт-Петербург - это столица первых мотогонок, которые прошли в 1898 году.

- Тогда понятия «мотоцикл» еще не было, его называли «мотор», - говорит Павлов. - Это событие состоялось в Царском Селе.

Мотоциклист, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, один из организаторов федерального фестиваля «Мотостолица» Дмитрий Павлов Фото: Оксана ЗУЙКО

МОТОТУРИЗМ

Сложно в одной заметке охватить всю широту и масштаб мотодвижения. Хотя бы потому, что мотоциклист – это, прежде всего, путешественник. Думаю, не ошибусь, если выведу подобную формулу – мотоцикл+дороги=мототуризм.

Посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, полагаю, согласился бы со мной. Ведь он еще и ответственен за туризм во Всемирной туристической организации. Россию проехал вдоль и поперек.

- Мотодвижение, на мой взгляд, - одно из самых организованных сообществ, - отметил Вячеслав Фетисов. - И хотя со своего мотоцикла я уже давно пересел на автомобиль, вид мотоколонны на Невском проспекте меня всегда впечатляет. Это незабываемо. С точки зрения туризма, мотоцикл - это то, что может дать уникальную возможность любому человеку добраться туда, где будет интересно и познавательно.

Чтобы добираться было еще и удобно, специально для мотопутешественников в России было разработано приложение, в котором составлен единый календарь событий по всей стране, система прокладки маршрута, система отслеживания байкера, чтобы его друзья видели, где он едет. Оно бесплатно для всех участников и дает возможность наполнять его своими рекомендациями и интересными местами для путешествий. У приложения уже более 5000 скачиваний. И это не предел.

Фото: Оксана ЗУЙКО

БЕЗ ЭКОЛОГИИ НЕ ОБОЙТИСЬ

Вице-президент Ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Михаил Некрасов уверен, нельзя сбрасывать со счетов общественную значимость мотодвижения.

- Например, в августе этого года будет моторалли вокруг Ладожского озера, - рассказал Некрасов, - оно запланировано как экологическое мероприятие. Мы будем составлять экологическую карту водоема, обозначив на ней все проблемные с точки зрения экологии места. Если говорить о крупных событиях, связанных с нашим движением, то это не просто события, а целая индустрия, которая развивается по разным направлениям. В том числе и как электрический транспорт.

Вице-президент Ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Михаил Некрасов Фото: Оксана ЗУЙКО

Народный артист России, певец Александр Розенбаум каждый год дает старт мотоколонне на открытии сезона на Дворцовой площади. Нынешний год не станет исключением.

- Это грандиозная история, которая объединяет многих, - говорит артист. – Главное, что все состоялось штатно, чтобы фестиваль всех порадовал, потому что это действительно большое событие.

Александр Яковлевич Розенбаум из тура по России Фото: Оксана ЗУЙКО

Самих участников движения Розенбаум называет людьми, на которых можно положиться. С его слов, это большая сила, способная поддерживать нашу страну. Мотоциклисты своим примером, авторитетом и массовостью могут помогать людям двигаться в правильном направлении.

ПЕРЕКЛИЧКА РЕГИОНОВ

Перед началом любых масштабных мероприятий важно провести перекличку, чтобы понять, в какой степени готовности находятся все участники, нужна ли кому-то помощь. Круглый стол, прошедший в «Комсомолке», по сути и стал этакой перекличкой регионов, где каждый спикер отчитался о начале сезона.

Кемерово

Мотопутешественник Игорь Шемчук рассказал, что начало мотосезона в Кемерово намечено на 6 мая. Но через город уже едут мотопутешественники, которых в местном клубе встречают, помогают решать технические проблемы, кормят, дают ночлег.

Москва

Алексей Боднарук, заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, отчитался – столица к мотосезону готова.

- Город уже заполнили мотоциклисты, - сказал Боднарук. – И 29 апреля в день открытия сезона всех участников ждет насыщенная программа: и движение мотоколонны, и различные концерты. Что касается самой Москвы, город, безусловно, с каждым годом преображается, растет количество быстрых, широкополосных дорог. Поэтому на мотоциклах нужно передвигаться внимательно, контролируя ситуацию и не забывать о чувстве самосохранения.

Новороссийск

Мотопутешественник, член Русского географического общества, основатель мотосообщества «АМГ» Сергей Гвардин рассказал, что на черноморском побережье открытие сезона не проходит так глобально как в столицах. Сезон здесь практически не закрывается. Но массовые заезды все равно проходят, ради того, чтобы привлечь внимание общественности и напомнить автомобилистам, что с приходом тепла на дорогах появляется много мотоциклистов.

Сочи

Андрей Маслов, основатель мотоцентра «Байки Андерсона в Сочи», поддерживает единомышленника из Новороссийска словами, что и в Сочи открытие мотосезона – «вещь условная».

- В январе иногда до плюс 20 на лице доходит, - говорит Андрей. - Поэтому мы стараемся кататься как можно дольше. В целом, народ только сейчас просыпается. На дорогах уже активное движение.

Мурманск

Михаил Крапля, президент международного мотоклуба «Murman Riders» отчитался – открытие сезона запланировано на 20 мая. Арктика не Сочи, там еще на снегоходах люди ездят.

- Мурманск как крайняя точка страны часто принимает мотопутешественников, которые приезжают к нам, - рассказал Михаил Крапля. - БОльшая часть людей едет ради отметки на карте – доехали до Баренцева моря. А кому-то еще интересно посмотреть наши красоты. Все условия для размещения таких туристов у нас есть: примем, поможем. Что касается дорог, трасса в целом в хорошем состоянии. Поэтому добро пожаловать! Но если вы хотите поехать сейчас, то погода пока экстремальная, но уже начались белые ночи.

Краснодар

Президент Российского мотоклуба «Blacksmiths MC» Виталий Якуш отметил, что в последние годы мотоциклистов на улицах города стало гораздо больше. Сказывается активная миграция на Кубань из других регионов. И если говорить с точки зрения мототуризма, то здесь есть где развернуться. Северный Кавказ – огромная территория с уникальной природой. Путешествие по этому краю будет незабываемым. К слову, на Кавказе есть своя лига мотолюбителей, которые всегда примут туристов и покажут нереальные красоты своего края.

ПИТЕР ЖДЕТ ГОСТЕЙ

19 – 25 июня

«МОТОСТОЛИЦА»

• г. Пушкин – Царское Село

• Петербургская Мотонеделя - 2023

• St.Petersburg Bike Week – 2023

• Международный мультиформатный спортивно-технический фестиваль

19 июня. Всемирный день мотоциклиста

• «Ралли двух столиц»

20-25 июня

• «Культ-Прохват»

Каждый кто когда-нибудь приезжал в Санкт-Петербург понимал, что этот город и его окрестности настолько богаты культурными ценностями, архитектурными шедеврами и историческими местами, что посмотреть и посетить их все за 1-2 дня невозможно.

Недельная экскурсионная программа мотопутешествий по основным исторически-значимым местам Северной столицы и ее окрестностей никого не оставит равнодушным.

«Первая Столица России», «Столица Фонтанов», «Морская Столица» - вот основные направления культурно-просветительской программы Питерской мотонедели.

Помимо интересных мотомаршрутов, участников и гостей мотонедели ждут профессиональные экскурсии по самым интересным достопримечательностям и исторически-значимым местам Северной Столицы России.

Основные направления экскурсионной программы «Культ-прохват»:

• 20 июня - «Первая Столица России», «Старая Ладога», «Город-герой Ленинград»

• 21 июня - «Столица фонтанов»

• 22 июня - «Бессмертный мотополк»

• 23 июня - «Морская Столица»

• 24 июня - «Царскосельский мотопарад»

• 19-25 июня - специальный проект «Город Моторов»