Когда подружатся Россия и США: названы два возможных сценария

Встреча американских и советских солдат на Эльбе в 1945 году. Фото: ТАСС

Отношения Соединенных Штатов с Российской империей, потом Советским Союзом, а затем и с Российской Федерацией складывались по разному.

78 лет назад символом союзничества главных мировых держав стала встреча бойцов Красной армии и американских солдат на Эльбе, в апрельской, еще гитлеровской Германии, против которой мы воевали.

О том, возможно ли в принципе возвращение былых отношений, мы говорили с Александр Домриным, доктором юридических наук, профессором-американистом, который в общей сложности около 10 лет проработал в США.

- Александр Николаевич — хуже, чем сейчас, еще не было, ну разве что Карибский кризис?

- Давайте все же посмотрим назад поглубже. В этом году будет 90 лет как восстановились дипотношения между СССР и США, это случилось в 1933 году.

- Но до этого же американцы нам помогали с голодом бороться?

- 16 лет Соединенные Штаты нас не признавали. На американских картах того времени печатали белое пятно размером в 1/6 часть земной суши, на месте нашей страны. Ну, признали — и слава богу. Пошло оборудование, инженерные кадры.

- Но отношения-то мы установили еще в 18 веке?

- И в этом году будет еще одна дата - 220 лет как установились дипломатические отношения между Россией и США. Там есть интрига.

- И в чем же она?

- Некоторые пишут, что дипотношения установились еще в 1780-м году. Через четыре года после того, как американцы приняли Декларацию независимости. А интрига в том, что приехал первый американский посол в Россию, Френсис Дейна. Приехал и... три года просидел в Санкт-Петербурге.

- Не смог вручить верительные грамоты?

- Екатерина Великая его не приняла.

- Почему?

- Не хотела портить отношения с Великобританией.

- Но потом дела наладились?

- Большим почетом стало для американских дипломатов быть послом США в Санкт-Петербурге. Был такой Джонс Куинси Адамс. После того, как он поработал послом Штатов в России, он стал 6-м президентом своей страны! А был еще у нас посол Джеймс Бьюкенен. Потом он стал 15-м президентом США. Не считая других уважаемых людей.

- В 19-м веке все в общем было неплохо, кроме продаже Аляски...

- В последней трети 19 века большой американский писатель Марк Твен путешествовал по Российской империи, был в Севастополе, Одессе, и даже встречался с императором Александром Вторым.

- Который уже освободил крепостных.

- Да. И от лица группы американских путешественников Твен написал приветственный адрес императору, которых сохранился в архивах. «Америка была обязана многим России. Она состоит должником России во многих отношениях. В особенности, за неизменную дружбу во время великих бедствий. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Америка будет благодарна России и ее Государю за эту дружбу. И мы прекрасно знаем, что само допущение, что мы когда-нибудь сможем лишиться этой дружбы вследствие какой-либо преднамеренной несправедливости или неверно взятого курса, было бы преступлением».

Это в 1867-м году это написал Марк Твен.

- Сложно представить американского писателя 21 века, сочинившего что-то подобное в адрес России.

- Невозможно. Оглядываясь назад, можно сказать, что отношения между двумя нашими странами были если не идеальными, то точно не такими, как сейчас.

- Станем ли мы союзниками в будущем?

- Этого никто не знает. Но если Америка станет нормальным государством, не таким гегемоном, как сейчас — то все возможно. Как и когда она станет нормальной - это вопрос к футурологам.

- Что к этому может Америку сподвигнуть?

- Может, взорвется Йеллоустонский вулкан. Что не исключено. Либо другая чудовищная засада для Америки станет поводом перестать быть гегемоном.

- Большая война?

- Нет, не из-за того, что Америка будет поражена в результате третьей мировой с Россией или с Китаем — а по другой причине. Сейчас Америка — не нормальная страна. И сейчас нет страны, против которой Россия с США могли бы и будет дружить. Напротив, американцы делают все, чтобы мы дружили с Китаем, а Китай - с Россией.