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Звезды24 апреля 2023 14:55

Виктория Боня ошеломила новым лицом после пластики: "В шоке от результата"

Виктория Боня откачала жир на лице за полмиллиона рублей
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Виктория Боня откачала жир на лице за полмиллиона рублей

Виктория Боня откачала жир на лице за полмиллиона рублей

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Затейница Виктория Боня в свои 43 чего только не пробовала для сохранения молодости и красоты: делала массаж и качала мышцы на лице, заодно продавая поклонникам свои видеоуроки и уверяя, что с её техникой им не придется ложиться под нож и напропалую колоться ботоксом. Пила настойки из галлюциногенного кактуса, называя его "медициной", хотя в России это растение признано наркотическим. Бегала к косметологу. Тратилась на дорогие крема. Худела. Полнела. Фотошопила. А в итоге всё равно оказалась на операционном столе.

На днях светская львица призналась, что впервые решилась на пластику и даже показала результат.

Боня показала новое лицо.

Боня показала новое лицо.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я в шоке. Кто там не видел разницу?? - написала Боня, опубликовав фотоколлаж из снимков "до" и "после", на которых ее овал лица заметно подтянулся. Вот только ни названия, ни сути процедуры пациентка так и не раскрыла, заставив поклонников гадать, что именно она с собой сотворила.

А вот экспертам всё понятно с первого взгляда.

- Виктория сделала SMAS-подтяжку лица, которую еще называют SMAS-лифтинг или круговая подтяжка, - поделился с KP.RU пластический хирург Владимир Плахотин, оценивший преображение Бони. - Кроме того, проведена липосакция подбородка и шеи (проще говоря, откачка жира. - Ред.). На мой взгляд, всё выполнено классно и профессионально: появилась линия подбородка, омолодился овал лица. Никаким массажем такого эффекта вы никогда не добьётесь.

Своё новое лицо Боня впервые показала из отпуска в Дубае, поэтому подписчики решили, что операцию она делала там же. Но это вряд ли.

- Наоборот, из Дубая девчонки едут в Россию на такие операции, - говорит доктор Плахотин. - Судите сами: у нас всё вместе с наркозом, перевязками и прочим стоит от 400 до 800 тысяч рублей у самых топовых хирургов. В среднем, за полмиллиона точно можно сделать. А в Дубае ценник - умножь на 10 плюс перелёт. В среднем, такая подтяжка обойдется в сумму от 20 тысяч долларов и выше.

Кстати, никаких следов современная пластика практически не оставляет: швы находятся в районе ушей и незаметны для окружающих - можно носить даже высокие прически. А эффекта от операции, если соблюдать здоровый образ жизни и регулярного ухаживать за собой, хватит, по словам хирурга, лет на 10.

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