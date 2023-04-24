Уехавшим из страны россиянам поднимут налог до 30%: Кого коснется, а кого нет

Если Госдума примет поправки, то с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики поднимут НДФЛ для уехавших из страны сотрудников или исполнителей работ до 30%. Фото: Shutterstock

Правительство хочет повысить НДФЛ для сограждан, которые трудятся в российских компаниях, а живут за границей.

Разговоры о том, что уехавших за границу россиян надо бы побольнее ударить рублем, власти вели давно. И вот эти разговоры, похоже, начали воплощаться в жизнь. Правительство внесло в Госдуму законодательные поправки, которые касаются россиян, уехавших из страны, но продолжающих зарабатывать в РФ.

- За прошлый год таких людей оказалось много. А значит, они должны платить налоги по новым правилам, - сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. Почему «значит» и почему «должны», депутат не пояснил.

Правила же таковы. Сейчас с доходов, получаемых в России, взимается налог на доходы физлиц (НДФЛ) в 13%. Если Госдума примет поправки, то с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики поднимут НДФЛ для уехавших из страны сотрудников или исполнителей работ до 30%. Но только после утраты налогового резиденства РФ.

- Это происходит на 184-й день нахождения вне страны, - поясняет научный руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Любовь Гончаренко. – Кто и сколько времени находится за границей, отслеживается погранслужбами. Они же могут передавать информацию в налоговую. Та – работодателю.

Получается, в течение 183 дней после пересечения границы налог – 13%, на 184 день и далее - 30%. Иными словами, если ты уехал на зиму в Таиланд или на лето в Турцию, поработал оттуда удаленно 4-5 месяцев и вернулся, никто с тебя лишнего рубля не возьмет. Если «задержался» на чужбине на полгода – будешь платить 30% с дохода, полученного от российских работодателей и заказчиков.

Новые правила напрямую коснутся фрилансеров, самозанятых и ИП, работающих за границей. Та же самая схема будет работать и в отношении сотрудника, который состоит в штате компании и находится за пределами страны, а в его трудовом договоре не указана работа за границей.

Однако возможны исключения. Сейчас в Госдуме рассматривается еще один законопроект. Он уже прошел второе чтение. Подоходный налог в 30% не будет взиматься с тех людей, которые работают за границей как командированные по трудовым договорам. Например, дипломатический сотрудник или специалист по строительству АЭС. Ранее они тоже платили 30% как утратившие через 183 дня налоговое резиденство РФ. Новые поправки по ним позволят им работать за рубежом и не платить повышенный налог.

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У налогоплательщика будет не только право платить Родине в два с лишним раза больше налогов, но и обязанность: пробыв за границей 183 дней, он должен сам заполнять налоговую декларацию и подавать ее в ФНС. А если не подавать?

- Укрыться от уплаты налогов не удастся, - говорит Любовь Гончаренко. – Сейчас все платежи отслеживаются через банки. Даже находясь за границей, люди получают доход через банковские переводы, поэтому все на виду, прозрачно. Не заполните вовремя декларацию, будут начислять пени, потом дойдет и до судебных разбирательств. Как итог, если человек вернется в Россию ненадолго, выезд ему будет запрещен.