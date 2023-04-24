Зеленского ждет страшная расплата за гонения УПЦ: в парламенте страны с тревогой заговорили о последствиях

Раскольники не могут набрать столько служителей-предателей, чтобы их хватило на все храмы и монастыри, которые отбирают у УПЦ, поэтому Киев пошел по пути большевиков Фото: REUTERS

В сети набирает популярность видео, где ВСУшник явно на линии фронта и явно прихожанин канонической УПЦ обращается к тем, кто сейчас с оружием в руках берет на Украине в осаду храмы и монастыри, способствуя рейдерским захватам православных церквей, Киево-Печерской лавры и прочих объектов и собственности УПЦ

- Хватит скакать возле Лавры, а идите сюда. Мы заканчиваемся, а они скачут и скачут, - с каким-то даже удивлением говорит он в камеру.

Лошок, дурачок, неужели ты до сих пор не понял, что Зеленским и его командой все так и было задумано? Чтобы вы закончились и перестали представлять из себя угрозу для режима в Киеве, который будет творить абсолютно все, что захочет. Пока не покончат с ним самим. И с теми, кто сейчас глумится над монахами и священниками УПЦ.

Один такой, кстати, нарисовался в форме морпеха ВМСУ у стен Киево-Печерской лавры и начал всучивать священнослужителю в руки украинский флаг и требовать признаний в любви к Украине.

- Я люблю Господа Бога, - ответствовал тот. Позднее выяснилось, что ряженый мошенник, которого уже ловили на сборе денег, пришел поунижать других и возвеличить себя, но нарвался на гражданина Швейцарии, служку храма в Базеле, который приехал поддержать украинских братьев по вере. Был бы это не швейцарский гражданин, а украинский, словесными оскорблениями дело бы явно не ограничилось.

Тем временем, в Черновицкой области сожгли храм, который прихожане УПЦ построили для себя в 2014-м после того, как их старый храм отжали рейдеры-раскольники из СЦУ. Тем временем, министр культуры Украины (вот ведь оксюморон!) Александр Ткаченко заявил, что такая же комиссия, что сейчас "рейдерствует" в Киево-Печерской лавре, начинает "работу" и в Свято-Успенской Почаевской лавре, которую тоже отберут у УПЦ. А на территорию Киево-Печерской лавры полицаи теперь пускают монахов исключительно по пропускам. Примерно, как немцы пропускали на объекты во время оккупации местных жителей. Длинная очередь и резкий окрик, как удар хлыстом: "Аусвайс!" Оказывается, не врали нам в тех фильмах-то.

Раскольники из СЦУ могут начинать торжествовать, но торжество их явно будет неполным. В бочку меда им явно приготовили кастрюлю (про кастрюлю – это украинская традиция) совсем даже не повидло. Все тот же Ткаченко выдал в эфире всеукраинского телемарафона такое, что главарю раскольников Епифанию (в миру Думенко) явно захотелось в этот момент закричать: "Караул! Грабят!".

- Мы хотели бы в целом иметь концепт управления и использования на территории нижней Лавры. Безусловно, жизнь там должна продолжаться, но есть разные вопросы и относительно реабилитационного центра для военных, деятельности народных художественных промыслов и других вещей, заявил министр того, чего на Украине не осталось. - Также мы изучаем вопрос о том, каким образом в Лавре существовали в разные времена представительства разных христианских церквей.

Вот оно как, Михалыч, в нижней Лавре реабилитационный центр или центр народных промыслов. А можно и совместить – делать, например, глиняные свистульки, которые Зеленский потом будем дарить вояжирующим зарубежным гостям, а остатки можно будет продавать туристам.

Но это, например, в больших храмах и монастырях. А вот в сельских наверняка будут церкви превращать в сельские клубы. Как сто лет назад это делали большевики. Кстати, и на Украине тоже.

А что прикажете делать украинской власти, если у раскольников просто нет такого количества священников. При всей двусмысленности поведения верхушки УПЦ, рядовые свяшеннослужители и прихожане в массе своей не встали на путь предательства своей веры. И у раскольников из СЦУ просто нет ни такого количества монахов, ни такого числа батюшек, чтобы заполнить все появляющиеся вакансии. Придется бОльшую часть хозяйства перепрофилировать.

Между тем, отдельные трезвомыслящие украинские персоны, как, например, нардеп Княжицкий, считают, что в результате нынешних гонений каноническая УПЦ станет среди прихожан еще более популярной, нежели сейчас. И для Киева наступят не только эти последствия.

- Большой риск, что Украину обвинят в несоблюдении Конвенции о правах человека, чрезвычайно велик риск того, что они будут выигрывать суды. Может так случиться, что деятельность УПЦ прекратят на западе и в центре Украины, а на востоке она станет еще популярнее, - заявил парламентарий. - Это еще один повод для гражданского конфликта. Это все очень опасно.

Собственно, все, что сейчас делает Зеленский вместе со своей командой – это очень опасно. Для самих же украинцев. Именно поэтому с ними сейчас и делают все, чтобы они побыстрее закончились.

P.S. Кстати, наше предположение о кадровом дефиците раскольников нашло свое подтверждение в объявлении, которым желающим на Украине предлагают пройти трехнедельное обучение и стать "священником" у раскольников СЦУ. Обычно учебный процесс для будущих священнослужителей занимает 5 лет.

Но для желающих избежать мобилизации это хороший шанс сохранить свою жизнь.