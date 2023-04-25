Последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 апреля 2023 года: Что Польша сделает с украинским зерном, где ВСУ готовы форсировать реки и как наказывают садистов-легионеров

Боевая работа расчетов САУ "Мста-С" военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В зоне СВО за сутки сбито 38 самостийных беспилотников!

«Западная» группировка войск на Купянском направлении пресекла диверсии двух украинских ДРГ, вывела из строя более двух взводов, бронемашину, три пикапа, в районе Стельмаховки разбила склад боеприпасов 92-й мехбригады ВСУ. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала свыше 60 украинских бойцов, две бронемашины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика». «Южная» группировка войск на Донецком направлении умножила на ноль 280 солдат ВСУ и наёмников, БМП, БТР, четыре бронемашины, 11 автомобилей, РСЗО «Град» и гаубицу Д-30. Группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях выбила две украинские ДРГ и нанесла противнику такой урон: свыше 20 бойцов, две бронемашины, три автомобиля, гаубица Д-20 и два склада боеприпасов 65-й мехбригады ВСУ и 102-й бригады теробороны. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронемашина, два автомобиля и американская артсистема М777. Силы ПВО за сутки сбили 38(!) украинских беспилотников во всех 4 новых регионах. Птичку не жалко.

«Искандером» ударили по легионерам-садистам

В Минобороны РФ заявили, что при недавнем ракетном ударе по пункту дислокации иностранных наемников в донецкой Константиновке, когда 60 легионеров были убиты и не менее 20 ранены, оказались уничтожены, в частности, и боевики печально известного «Грузинского легиона». Ракета из комплекса «Искандер» смела с лица земли тех, кто был прямо причастен к истязаниям и убийствам российских военнослужащих в марте 2022-го под Киевом, видео о чем садисты, радуясь, выложили в прошлом апреле.

ВСУ готовятся форсировать Северский Донец

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что ВСУ активно возводят свежие понтонные переправы через Северский Донец на Краснолиманском направлении. Марочко уточнил: «В районе Закотное, Платоновка и Дроновка выявлены новые понтонные переправы через реку Северский Донец. Уже наведенные переправы имеют разную вместимость и предназначение». Используются не только инженерные средства, но и подручные материалы. На некоторых участках ВСУ выставили у понтонов охрану. От кого охраняют — от своих, чтобы на металлолом не разобрали?

Объявленный в розыск украинский разведчик грезит знаковым сражением

Кирилл Буданов, глава украинской разведки, объявленный в международный розыск после приговора, вынесенному ему заочно в Москве за терроризм, выдал страшную тайну: Киев приближается к точке невозврата в своей новейшей истории. В интервью РБК-Украина главный разведчик заявил: «Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это все это понимают». Дату начала этой эпохальной битвы он, конечно, не выдал (спойлер от США - 30 апреля). А говоря об объемах и темпах поставок оружия, Буданов сообщил, что требуется резко увеличить эти объемы: «Это понятно, исходя из условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем». Что имеем, не храним, потерявши — плачем.

У британских генералов Киев вызывает скепсис

Daily Mail со ссылкой на британских генералов сообщает, что если Киев потерпит неудачу в весенней кампании, он лишится западной военной помощи. Издание приводит такое мнение военных: «провал Украины может означать, что дверь закроется навсегда». Английские высшие офицеры полагают, что «в ближайшие месяцы определится судьба Украины и станет ясен исход военного конфликта». Поданные Его Величества выражают сомнение в том, что ВСУ смогут нанести крупномасштабный удар. Британские военные считают, что их украинские коллеги будут проводить ограниченные маневры. Отмечаются вероятные проблемы с логистикой — в том числе, из-за разных типов поставленных вооружений, и вероятных нестыковок в их обслуживании и согласованных действиях на поле боя. Да в головах у них согласования нет!

Американцы не уверены, что западные танки спасут Зеленского

CNN сообщает, что и при условии прибытия в незалежную всех сотен обещанных Киеву танков, это бронированная армада не сможет оказать немедленного влияния на ситуацию в зоне СВО. По мнению экспертов по бронетехнике и ведению современного боя, одна из главных проблем для войск самостийной - обучение. Западные танки - сложное вооружение. Их эффективность напрямую зависит от того, насколько хорошо экипаж владеет электронными и компьютерными системами. Теми, что вычисляют приоритетные цели, наводят орудие, ведут огонь с разной степенью интенсивности. Обслуживание и ремонт машин, поставка запчастей требует, по мнению экспертов CNN «тщательной подготовки на всем пути от экипажей в машинах до логистического маршрута в сотнях или даже тысячах миль от линии фронта на востоке Украины». Создается впечатление, что они украинских танкистов за людей не считают.

Варшава хочет накормить украинским зерном весь Евросоюз

Роберт Телюс, глава польского Минсельхоза, заявил, что его страна намерена, как сеятель, разбрасывающий облигации выигрышного Госзайма, раскидать по всему Старому Свету зерно и иную сельхозпродукцию незалежной, текущую беспошлинным водопадом в Польшу. Телюс сообщил, что из-за решения ЕС освободить от пошлин украинские продукты, польские земли просто затопило самостийным зерном. Министр сказал: «Мы ведем переговоры с ЕС о создании таких инструментов, чтобы все эти продукты распределялись по всей Европе». Возможно, того же захотят фермеры Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии, которые заставили свои правительства ввести ограничения для украинских агропотоков. Проросло зернышко.

На Украине жгут православные храмы

В Черновицкой области незалежной подожгли храм Украинской православной церкви (УПЦ). Церковь сгорела. О трагическом происшествии в ночь на понедельник, 24 апреля, сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. Сожжен храм преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района области. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого. По версии следствия, им оказался 34-летний житель села Испас. Десятью днями ранее в населенном пункте Гута-Межигорская в Киевской области сгорел храм Святой Матроны, принадлежавший канонической УПЦ. Сообщение о возгорании поступило в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района в 20:50 по московскому времени. Прибывшие на место спецслужбы установили, что поджог был профессиональный - здание горело по всей площади. Огнепоклонников развелось...

Швейцария не хочет снабжать Киев боеприпасами и оружием

Пауль Зегер, посол Швейцарии в Берлине, подтвердил решение своего правительства об отказе передавать Киеву боеприпасы швейцарского производства. Изданию Augsburger Allgemeine Зегер заявил, что «это также означает, что мы не поддерживаем войны». И напомнил про многовековой принцип нейтралитета, которого придерживается Швейцария, назвав его «частью нашей ДНК». Посол сообщил, что его страна воздерживается от любого применения военной силы. В октябре 2022-го Швейцария ввела ограничения на экспорт определенных товаров военного назначения на Украину. В конце ноября запретила экспорт своего оружия на Украину и в Россию. В марте президент Швейцарии Ален Берсе потребовал от европейских стран уважать политику нейтралитета Берна: «Я также верю, что нас поймут, если мы объясним, как формируется наша позиция. Она основана на нашей приверженности миру, гуманитарному праву и посредничеству». Сколько веков уже под дурочка косят!