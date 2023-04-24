Запрет английского языка в школах России не планируется: его предлагают убрать из обязательных предметов

Москва. Обучение английскому языку детей. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Так уж совпало, что инициатива члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева прозвучала в Международный день людей, знающих английский язык, – 23 апреля.

- Я предлагаю не полностью убрать, а из обязательных, - уточнил Султан Хамзаев в прямом эфире Радио «КП». – Пусть уж он останется как факультатив - на выбор. Наравне с другими иностранными языками – китайским, арабским, немецким…

По словам депутата, многие родители обрадуются, потому что далеко не все хотят, чтобы их дети учили в школе английский. Еще аргументы - «нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России» в пику «агрессивной русофобии». Мол, в Штатах и Великобритании русский в школах не является обязательным, вот и нам так же надо сделать. А языком международного общения английский стал, уверен Хамзаев, только благодаря тому, что «его вот так вот обязательно всовывали в программу».

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман упрекнул коллегу в том, что тот недооценивает объективные факторы, сделавшие английский таким популярным и повсеместно изучаемым.

- Пару десятилетий подряд именно США были крупнейшим в мире производителем материальных ценностей. А на протяжении большей части 19 века та же роль принадлежала Британии. То есть популярность английского имела вполне очевидные экономические причины, - напомнил депутат.

Автор популярного ТГ-канала «Наука и образование» доктор технических наук Евгений Белый призвал присмотреться к Китаю, на который мы сейчас пытаемся равняться. Обучение английскому языку в КНР и на Тайване, как и во всей Азии, является важнейшим в развитии молодого поколения. Для китайцев главная путевка в жизнь — это знание английского языка. Это обязательное условие для получения высшего образования и карьерного роста.

Вот и в России, как показало недавнее исследование, английский первый по популярности среди иностранных языков. На втором месте – китайский.

- Думаю, эта инициатива останется словами. И слава Богу! - сказал в комментарии «КП» известный лингвист, главред портала Грамота.ру Владимир Пахомов. - Не надо сражаться с языками, они уж точно ни в чем не виноваты.

В числе аргументов лингвист напомнил, что изучение языков очень хорошо тренирует мозг и мышление. В конце концов, английский нужно изучать в школе, потому что это не только язык межнационального общения, но и компьютерных технологий, бизнеса, экономики. И наша система образования должна давать миру людей, умеющих жить и коммуницировать в современном мире.