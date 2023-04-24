Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова выступила с важным заявлением после ареста брата за убийство друзей в США

Екатерина Волкова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерине Волковой стало плохо после новости о том, что ее брата Леонида Волкова подозревают в убийстве двух своих друзей. Мужчину обвинили в серьезном преступлении в США и арестовали. Близкие не находят себе места. Они не знают, как помочь родному человеку.

Екатерина Волкова попала в больницу. Звезда сериала "Ворониных" оказалась под капельницей на фоне жутких новостей о брате Леониде Волкове. "У меня капельница, жуткая анемия. Будем восстанавливаться. Восполняем дефицит, откачивают меня", - рассказала актриса в блоге.

Ранее Екатерина впервые высказалась о том, что ее брата арестовали за двойное убийство в Америке. "Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать это не получается. Мы пытаемся разобраться во всем произошедшем", - сообщила артистка.

Тело одной из жертв расчленили и выбросили в мусорный контейнер. Второго мужчину зарезали.

Леонид дружил с погибшими. Один из них был поручителем Волкова по аренде жилья. Когда у Леонида закончились деньги, мужчины выселили его из квартиры. Это, как полагает следствие, и стало причиной убийства.

Актриса верит, что Леонид не причастен к жестокому убийству. "Мы не сомневаемся в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от своего брата. Это какой-то страшный сон. Молюсь, чтобы все поскорее разрешилось, и брат оказался на свободе", - заключила она.