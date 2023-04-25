Дочь Буденного: Хрущев дал отцу землю, а Брежнев нес его гроб

Семен Михайлович стал героем книг А. Толстого, Шолохова, Бабеля, а своим главным литературным трудом считал 5-томник «Книга о лошади». Фото: Владимир САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

25 апреля 1883 года родился знаменитый «красный маршал», легендарный командарм Первой Конной армии Семен Буденный. Его дочь, художник Нина Буденная (сейчас ей 83 года), рассказала «Комсомолке», как переплелись мифы и факты в невероятной жизни ее отца, который бил Деникина и Врангеля и принимал исторический парад 7 ноября 1941-го на Красной площади. А полвека назад его на этой же площади хоронило Политбюро в полном составе.

СТАЛИН ПРИЗВАЛ НА ПАРАД

- Читал, что мама ваша боялась кремлевских приемов, но когда пришла туда с вашим папой, Сталин спросил: «А что это вы, Семен Михалыч, жену прячете?» Буденный с вождем СССР были на вы?

- Тогда - на вы. Папа же не был старым революционером. Только в 1918-м его заарканили в партию. Долго не могли - все с фронта на фронт перебрасывали. А познакомился он со Сталиным в Царицыне. Этот эпизод на кремлевском приеме - не анекдот. Приемов в Кремле тогда было немного. На годовщину революции, на 1 Мая и иногда на Новый год. Маму они смущали. Представьте девчонку, приехавшую из Курска, студентку стоматологического института. Разница с папой у них была 33 года! Ей трудно пришлось: из провинции - и в такое общество. А в Кремль папа ее привел, потому на прием надо было приходить или с женой, или с дочерью.

Нина Буденная - дочь маршала, журналист, художник, ковроткач и наездница. Фото: Федор САВИНЦЕВ/ТАСС

- Почему Сталин именно Буденного назначил принимать парад на Красной площади 7 ноября 1941-го?

- Папу с фронта Сталин отозвал как раз для организации парада. Почему его? Он был очень популярен в СССР. Для советских людей Буденный был героической фигурой.

- Отчего тогда Верховный не послушал Буденного, просившего отвести войска от Киева в августе 41-го?

- У папы на Юго-Западном фронте членом Военного Совета был Хрущев. И он подписывал рапорты папы в Ставку, в Москву. И тоже видел, что 5 армий могут попасть в окружение. Папа колотился, но ему не разрешали отвести войска. Остались его записки того времени: понимал, что снимут, но не мог сознательно пойти на такую катастрофу.

- В итоге вашего отца отозвали из Киева?

- Прислали взамен Тимошенко. Папа тому говорил: мы с тобой два маршала, давай вдвоем попросим отвода войск. Тимошенко отказался, сказав: «Нам все равно бежать до Аляски». Папа был разочарован в этом человеке, писал: «Наступаем на те же грабли».

- Но ведь в других случаях Сталин прислушивался к Буденному, например, при освобождении арестованного Рокоссовского?

- Папа сказал: тогда надо и нас сажать. Да, он просил Сталина, чтобы Рокоссовского освободили.

- Рассказывали, что самого Буденного тоже хотели арестовать, но он начал отстреливаться из пулемета и звонить Сталину.

- Выдумка от начала до конца. Это рассказывали как анекдот, что Буденный и шашкой отбивался от энкавэдэшников, и Берия на него жаловался Сталину. Но постепенно вся соль из этого анекдота куда-то исчезла.

- Но Берия следил за вашим отцом?

- Следил! И прослушку в нашей квартире ставили. Ее проводили через верхнюю квартиру. А там, над нами, жил Маленков (будущий председатель Совета Министров СССР. - Ред.). А над Маленковым - Хрущев. А под нами - Тимошенко. Такая вот компания в доме на Грановского. Папа перед войной был заместителем наркома обороны. И был среди тех, кого 22 июня 1941-го собрал Сталин.

ДОНОСЫ МАРШАЛОВ

- За что Хрущев «убрал» Буденного?

- На учениях папа сказал, что доверяет коллективному руководству, но отдельно руководителям - нет. Накатали донос. Который лежал в архиве Кремля. Там есть подписи трех маршалов. И это был не первый донос. Исследователь, который этот документ видел, предлагал мне обратиться в архив, мне бы это письмо выдали. Я спросила: а зачем?

- Хрущев его убрал - Хрущев и вернул, да еще Звезду Героя вручил. Почему?

- Папа отставку в 1954 м очень тяжело пережил. В предынсультном состоянии дома лежал. Мама пошла к жене Хрущева, Нине Петровне. Они хорошо знакомы были. Юлька Хрущева, ее внучка, моей подружкой была. Хрущевы к тому времени съехали из дома на Грановского. Но Нина Петровна была прикреплена к парторганизации нашего домоуправления. Мама ее отловила и объяснила, как все было на самом деле. В доносе же написали, что папа пьянствовал на учениях. А он, если и пил коньяк, не напивался никогда. И я ни разу не слышала матерного слова от него. После разговора моей мамы с женой Хрущева тот предложил папе написать письмо, покаянное. Ну, папа как-то так ловко покаялся, не унизительно. Я его читала.

- И как с «прощением» от Хрущева получилось?

- Хрущев вдруг решил, что он тоже конармеец. А Конной армии Буденного на разные операции придавали пехотные части. И броневики, и аэропланы, и бронепоезд. И вот в каких-то боях вместе с Конармией участвовала и часть, где служил Хрущев. И он всюду стал об этом говорить. Может, где-то чувствовал себя перед отцом виноватым? Папа сказал: со мной что случится - вас в 24 часа под зад коленом! Нам отрезали кусок земли от нашей бывшей госдачи в Баковке, и Хрущев на этом участке разрешил построить дом. Папа и построил. Соседом стал маршал Баграмян.

Драгун Буденный в Первую мировую стал полным георгиевским кавалером, два креста получив на Месопотамском фронте. Фото: ТАСС

ПРОСИЛИ НЕ СЖИГАТЬ

- Брежнев награждал Буденного третьей Звездой Героя. Какие у них были отношения?

- Они вместе не служили (смеется), в отличие от Сталина и Хрущева. Относился к отцу уважительно. Точно его народной славе не завидовал. Папа ведь был веселым человеком, который не забурел. У него гонора не было, как у многих наверху появляется.

- При Брежневе Солженицын написал, что Буденный в начале 30-х подавлял восстание в Казахстане.

- Никакое восстание он не подавлял. С басмачами воевал - это да. С казаками? У него в армии был такой Миронов, у которого был казачий полк. Когда начались гонения на казаков, Миронов свой полк развернул на Дон, разбираться. Троцкий выпустил приказ - Миронова отловить и как бешеную собаку расстрелять. Папа Миронова разоружил, но стрелять не стал. Его, кстати, помиловали, он работал потом в Ростове.

- Как провожали маршала Буденного?

- На проводах было все Политбюро. Брежнев даже в конце плечиком гроб подпирал.

- Решение о захоронении у Кремлевской стены принималось на уровне Политбюро?

- Конечно. Единственное, мама звонила Брежневу и просила его, чтобы в землю. Чтобы не сжигать. Папу в землю и похоронили.

ТРИ ЖЕНЫ И ЗЯТЬ - ДЕРЖАВИН

- Буденный ценил в людях юмор, в том числе у вашего первого мужа, Михаила Державина?

- Мишу однажды режиссер Эфрос спросил: «А ваш тесть «Войну и мир» читал?» Миша разговор папе передал. Тот ответил, что первый раз прочел «Войну и мир» еще при жизни автора. Папа вообще был книгочей. Без книжки спать не ложился.

- Однажды вы сказали, что, будь отец жив, вы бы не развелись с Державиным?

- Папа Мишу очень любил. И я, если честно, не могла папу разводом огорчить. Хотя папа хитрый, он подозревал что-то. Такой умный был шельмец.

- Вы от отца узнали, что у него до вашей мамы было два брака - трагических?

- Я долго была не в курсе ни про первую жену, Надежду, ни про вторую, Ольгу. Когда мне было 15, мне мама рассказала. Потом я папу спрашивала. Не про Ольгу Стефановну - про Надежду Ивановну. Она трагически погибла в 34 года. Неосторожное обращение с оружием. Не знаю, связано с этим или нет, но папа в нас с братом с детства вдолбил: «Не поворачивай дуло на человека!» У меня кукол не было - я играла с ружьями, с шашками. С игрушечными, хотя дома были и настоящие.

- А вторая жена?

- 19 лет в лагерях. Она была в лагере в Казахстане, когда в 1956-м папа помог ей вернуться, выкарабкал оттуда. И помогал деньгами. Но она после возвращения недолго прожила. Я ее не видала никогда.

- Ольга была сестрой вашей мамы?

- Двоюродной сестрой, старшей. Она моя двоюродная тетка. Маму ее, мою двоюродную бабушку и бывшую папину тещу, я видала. Она приезжала в гости. Ее семейство в Питере жило.

РУБЛЬ ОТ МИНИСТРА

- Правда, что фельдмаршал Кутузов на памятнике перед Бородинской панорамой сидит на коне Буденного?

- (Смеется.) Да, скульптор Томский лепил лошадь для Кутузова с папиного любимого коня Софиста, одного из первых буденновской породы. У него очень глаза выразительные, и морда такая… Смотрим на памятник Кутузову - и видим папиного коня.

Лучший кавалерист страны Семен Буденный принимает парад на Красной площади 7 ноября 1947-го на любимом коне Софисте недавно выведенной буденновской породы. Фото: РИА Новости

- И как это Буденный отдал любимца скульптору?

- На время передал его в мастерскую Томского где-то на Бронной, вместе с солдатиком, который за Софистом ухаживал. Папа приезжал коня навещать. Морковкой подкармливал, правильно порезанной - вдоль, а не поперек.

- Софист заслуженный был?

- Папа на нем семь парадов на Красной площади принимал. Он его сам выезжал. Когда папы не стало, Софист плакал. Мама приехала навестить его на конезавод в Подмосковье, где он доживал, - у коня слезы. Папу на пять лет пережил.

- Был у Буденного в Гражданскую войну другой конь, боевой?

- Однажды папа случайно заехал в станицу, которая, как он думал, уже занята нами. А там белые. И отец ночью с ординарцем смылись оттуда. Так один белоказак потом рассказывал, как ловил Буденного. И описывал папиного коня. Звали Дезертир, потому что сбежал от белых, и очень уж приметной масти. Потом эти казаки сами в плен попали и подписку дали, что воевать против красных не будут - их отпустили. А над казаком, который рассказывал, как Буденного ловил, папа только посмеялся. Любимого его боевого коня Казбек звали, он был ранен в боях.

- Умение Буденного держаться в седле обросло легендами.

- Известная - и правдивая - история, как в 17 лет он за отличную джигитовку от царского военного министра Куропаткина серебряный рубль получил. Вы учтите - папа же не казак, он крестьянский сын. А в станице Платовской, когда приехал министр, перед ним на скаку рубили чучела и лозу почти одни казаки. Ну и папа вместе с ними. И поскольку он всех победил, Куропаткину пришлось наградить его.

- Рубль сохранил на память?

- Нет, думаю, они тогда же его потратили.

БУДЕНОВКИ И ГАРМОНЬ

- В вашем доме носили буденовки?

- У нас со старшим братом Сергеем было в детстве две буденовки, их отцу принесли - настоящие, из хорошего сукна. Они разворачиваются - всю шею закрывают. Мы в них играли и сносили до дыр. Папа иногда носил.

Первый сын, Сергей, родился в третьем браке Буденного, когда маршалу уже было 55 лет. Сын позже стал полковником ГРУ. Фото: wikimedia.org

- А вы и правда маршала гладили по знаменитым усам и звали «Киса»?

- (Смеется.) Мама говорила, что так и было, но сама не помню.

- Во что он играл лучше всего?

- Любил бильярд, в шашки с гостями лихо играл. А любимый гость его был - Николай Кузнецов, адмирал, главком ВМФ. Главным его другом был.

- На семейных застольях «Барыню» на гармони играл - которую в его исполнении Сталин любил?

- Играл нечасто, но виртуозно. Как мама рассказывала, после парадов, когда они собирались у Сталина, папа присылал к нам домой порученца за своей гармошкой. Гармонь у него была с немецким строем.