Герой спецоперации «Z» рядовой Караблин задержал диверсантов в российской форме

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Голова хвоста не ожидает, оный всегда в свое время поспеет», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Геройство побеждает храбрость, терпение - скорость, рассудок - ум, труд - лень, история - газеты...».

МЕТКИМ ВЫСТРЕЛОМ ПЕРЕЛОМИЛ ХОД БОЯ

Гвардии младший сержант Никита Белов

«Командир отделения огнеметного взвода роты РХБ защиты воздушно-десантного подразделения гвардии младший сержант Никита Белов в ходе боевых действий выполняет боевые задачи по поражению закрытых огневых точек, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники украинских националистов. Противник, удерживая оборону на важном направлении наступления российских войск, оборудовал укрепления с долговременными огневыми точками, бронетехникой и артиллерийскими средствами и оказывал ожесточенное сопротивление подразделениям российского десанта. Продвигаясь в составе батальонно-тактической группы вглубь обороны боевиков на своем направлении атаки, Белов обнаружил хорошо замаскированную позицию, на которой боевая машина пехоты националистов вела огонь по нашим подразделениям. Скрытно подобравшись на минимальную дистанцию к укреплению противника, укрывшись в воронке от снаряда и заняв удобную, обеспечивающую хороший обзор позицию для стрельбы Белов огнем из реактивного пехотного огнемета «Шмель» уничтожил БМП, которая угрожала наступающему российскому подразделению. Продвигаясь вглубь опорного пункта националистов, Никита Белов своевременно обнаруживал огневые точки и личный состав противника, выдавал целеуказания и корректировал огонь своих сослуживцев. Благодаря профессиональным и смелым действиям гвардии младшего сержанта Никиты Белова удалось обнаружить и уничтожить бронетехнику противника, был нанесен значительный ущерб силам националистов, прорвана оборона и захвачен опорный пункт. Грамотные действия штурмовой группы в дальнейшем способствовали успешному продвижению российских войск.

ЗАДЕРЖАЛ ДИВЕРСАНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФОРМЕ

Гвардии рядовой Дмитрий Караблин

«Командир отделения огнеметного взвода роты РХБ защиты гвардии рядовой Дмитрий Караблин, находясь на боевом дежурстве, выполнял боевую задачу по охране вооружения и военной техники на позиции своего подразделения. В ходе патрулирования местности Караблин заметил подозрительный легковой автомобиль без регистрационных номеров и знаков отличия, двигавшийся в направлении позиций российских войск. Из автомобиля вышли четыре человека в форме российских военнослужащих и стали вести наблюдение за прилегающей местностью. Уточнив у вышестоящего командования о наличии российских военнослужащих в данном районе в текущее время, гвардии рядовой Дмитрий Караблин получил приказ о задержании неустановленных лиц. Скрытно подобравшись к группе военнослужащих и выбрав удобную позицию для наблюдения и ведения огня, Караблин с товарищами произвели задержание подозрительных лиц, вынудив их бросить оружие, лечь на землю, положив руки за голову. Гвардии рядовой Дмитрий Караблин доложил по радиостанции командиру подразделения о произведенном задержании диверсантов, а затем удерживал их до прибытия группы усиления. При досмотре у боевиков были обнаружены оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и технические средства ведения разведки. В ходе проведенного расследования было установлено, что диверсионно- разведывательная группа украинских националистов действовала в данном районе с задачей уточнять оперативную обстановку, следить за перемещением российских войск для последующей их атаки, а также выводить из строя российские военные объекты и инфраструктуру. Были получены ценные сведения о месте дислокации, численности и командовании ДРГ, а также о готовящихся провокациях в отношении российских подразделений».