Один курс стоит 5 миллионов рублей: вся правда о бизнес-тренингах с последующим разоблачением

Можно ли разбогатеть с помощью онлайн-тренингов. Фото: PHOTOXPRESS

БОГАЧ НА ДИВАНЕ

Да, я сделал это. Серьезный взрослый человек - а вот взял и пошел на курсы онлайн-бизнесменов, обучающих нас быть богатыми и счастливыми (в простонародье их кличут инфоцыганами). И не к кому попало, а к самому их главному барону… В смысле, финансовому гению - Аязу Шабутдинову.

После того, как нескольких популярных блогеров поймали на уклонении от уплаты налогов, этот род занятий сейчас на слуху. Всплыли огромные суммы, которые зарабатывают на доверчивой публике торговцы разными курсами личностного роста, психического равновесия и подтянутых ягодиц. Но особой популярностью пользуются лекции о том, как, не слишком напрягаясь, начать зарабатывать миллионы. Этому и учит гуру Аяз.

Аяз - пожалуй, самый известный бизнес-наставник. Поэтому я отправился учиться делать деньги именно к нему. Фото: www.youtube.com

Про парнишку из пермского поселка с благозвучным названием Куеда в интернете много чего написано - и восторгов, и разоблачений. Можно верить или нет, но вот вам медицинский факт: за 2021 год выручка его группы компаний «Like Центр» составила, по данным Smart Ranking, 7,5 млрд руб. Это в 10 с лишним раз больше, чем, например, у таких образовательных грандов, как университеты «Сколково» и «Синергия». Стоимость курса у Аяза доходит до 5 млн рублей. Страсть как захотелось понять, за что люди платят такие деньги!

Начальный курс, на который отправился я, называется «Концентрат». Никуда ходить не надо - сейчас научиться бизнесу, говорит Аяз, можно не вставая с дивана, был бы ноутбук с интернетом под рукой.

В этом главная фишка его университетов. Бизнес должен быть простым, учит миллиардер. Его манера - полная противоположность университетским преподавателям. Такой в маечке, пацанистый, свой в доску, с задорным матерком и повадками бывалой поп-звезды.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ - ПОЛТОРА МИЛЛИОНА

Итак, представление начинается. Вот первое задание для будущих миллионеров. Аяз предлагает разделить лист на три части. Затем посередине напишите, какой у вас заработок сейчас. Слева проставьте число в 10 раз меньше. А справа - в 10 раз больше.

Параллельно трансляции ведется чат. В него тут же посыпались показатели доходов аудитории. В основном вокруг 30 тысяч рублей, но многие полны отчаяния: «Ноль!», «Голяк!», «Какие доходы - с ребенком сижу!»

Переходим к следующему упражнению от Аяза: как вы назовете тех, кто получает, как в левой табличке?

«Неудачники!» - вижу в чате.

А тех, кто в правой? А вы где хотите находиться?

Ясен перец, все хотят получать в 10 раз больше.

И желательно завтра же. Наставник тут как тут: он предлагает поступить к нему на платное обучение и готов предоставить работающий бизнес с доходом от 100 тысяч рублей. Программа так и называется - «Сотка с Аязом».

Бизнес должен быть простым, так учат будущих миллиардеров. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Дальше - больше. Вот вам новый вопрос от гуру: какой у вас должен быть прожиточный минимум?

«Миллион!» - посыпалось в чате. Аяз на это только снисходительно усмехнулся. Выдержал эффектную паузу и, возвысив голос, торжественно провозгласил, что ваш прожиточный минимум - полтора миллиона! В месяц!

Публика в экстазе.

И Аяз тут же анонсирует очередную программу - «Увеличь прожиточный минимум на 1,5 - 6 млн рублей в месяц и более». Стоит этот краткий суперкурс 1,5 млн рублей. В 3 раза дороже, чем семестр на платном отделении экономического факультета МГУ.

Выступления молодого миллиардера перемежаются восторженным щебетом его хорошеньких «выпускниц», сидящих рядом.

- Два миллиона!.. Три миллиона!.. Уехала на Бали… - делятся барышни.

И когда публика совсем ошалеет от красивых женщин, рассказывающих о красивой жизни, ее плавно подводят к нужному решению:

- Я сидела в декрете и вдруг услышала Аяза - взяла кредит на обучение, и теперь у меня чистая прибыль 500 тысяч рублей в месяц.

«Вау! Круто!! И я смогу!!!» - замелькало в чате. История про «сидела в декрете» - заготовка для целевой аудитории. Молодые мамы, одержимые желанием дать себе и своему ребенку достойную жизнь, - один из главных объектов охоты.

Истории аязовских миллионерш выстроены по лекалам кассового сериала. Простая девушка, выросшая в небогатой семье, попадает в сказку. А там у нее и богатый муж, и счастливые дети, и мудрый наставник, и сама не плошает - преодолевает трудности и вырывается из заколдованного круга «от зарплаты до зарплаты». И вот вам хеппи-энд: куча денег, довольные дети с обучением в лучших школах Дубая и не нужно ходить на работу.

СОГЛАШАЙСЯ БЫТЬ БОГАТЫМ

Попасть на обучение к самому Аязу - не у каждого найдется столько денег. Сейчас, по его словам, он ведет 200 человек, заплативших по 5 млн рублей. Теми, кто попроще, занимаются его выпускники - фактически ретрансляторы. Они научат премудростям бизнеса «всего» за сотню-другую-третью тысяч рублей. В их устах бизнес проще, чем сбор яблок в урожайный год. Оказывается, можно заработать, не вкладывая ни гроша. Для понимания вот вам пара бизнес-идей от них.

- Разместить объявление о продаже шубы чуть дороже, чем у производителя, но дешевле, чем на рынке. Обязательно найдется тот, кто клюнет, пришлет предоплату, а ты из этих денег и шубу у производителя выкупишь, и себе комиссионные оставишь.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Правда, слабо верится, что человек вместо фирменного магазина с огромным выбором обратится по объявлению к какому-то частнику. А потрогать, а померить? Но трудности и риски - это здесь малозаметные персонажи.

- Посмотреть на Wildberries, что продается с высокой наценкой, и продавать то же самое, но с наваром поменьше.

- На том же сайте купить пользующуюся спросом китайскую одежку, раскроить и раздать выкройки портнихам в российских поселках - пусть шьют такие же.

Похоже, не знают «бизнес-гуру», что штучное производство дороже, чем крупносерийное, поэтому большой вопрос, будет ли такой бизнес выгоден.

Забавны и советы, как сэкономить на рекламе. Оказывается, нужно списаться с топовыми блогерами и попросить их написать о себе что-то хорошее. Ага, так они и бросились рекламировать первого встречного.

- Ко мне регулярно приходят инфоцыгане, чтобы разместить рекламу, - рассказала «КП» владелец телеграм-канала, аккаунтов ВКонтакте и в одной запрещенной в РФ соцсети Яна Мамыкина (15 тысяч пользователей). - Обычно это люди с небольшим количеством подписчиков, как правило, до тысячи. Они обещают научить зарабатывать миллионы, манят возможностью переехать на Бали или в Таиланд. Их тексты в большинстве случаев написаны чудовищно безграмотно. «Миллионеры» почему-то не могут себе позволить корректора.

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Почему же люди предпочитают тратить деньги не на фундаментальную учебу, а на инфоцыганские курсы? Ответ дает один из учеников Аяза.

- Я учился в Ярославском госуниверситете, затем окончил магистратуру Финансового университета при правительстве России, - рассказал «КП» управляющий партнер консалтинговой компании «Частные Проекты» Егор Пугачев. - Получил юридические знания, но меня нигде не учили, как зарабатывать на этом. А у Аяза как раз учат организации бизнеса - рекламировать свои услуги, продавать их, нанимать сотрудников, привлекать инвестиции.

Можно бесконечно спорить о качестве таких курсов, но это действительно проблема, на которую не обращают внимания в наших университетах - научить специалиста делать бизнес на своих знаниях и умениях.

- В европейских вузах делают упор на то, чтобы выпускник смог стать не только наемным работником, но и создавать вокруг себя рабочие места, организовывать бизнес, - рассказал «КП» Вячеслав Бобков, заслуженный деятель науки РФ, руководитель лаборатории проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН. - Человек, окончив вуз, не идет робким новичком наниматься на работу, а готов сам открыть компанию. Вот это я бы перенял из зарубежного опыта.

Свято место пусто не бывает - в нишу, которую не торопятся осваивать классические университеты, устремились шустрые ребята и гребут миллиарды.

- Рынок онлайн-бизнес-образования оценивается в 73 млрд рублей, - рассказала «КП» бизнес-тренер Алена Королева.

Это побольше, чем годовой бюджет вполне преуспевающего региона. А если учесть еще и деньги, прошедшие мимо налоговой, то будет и вся сотня миллиардов, если не больше. И на этом огромном рынке царит полная вакханалия.

- К инфоцыганам обращаются уже не предприниматели со своим бизнесом, для того чтобы получить рекомендации по его развитию, а ловкачи без всякого делового опыта. Понимающие, куда идут, и желающие научиться тому же - выманивать у людей деньги, - говорит Алена Королева. - В школу обмана втягиваются даже подростки - нормальную школу еще не окончили, а уже предлагают взрослым людям какие-то бизнес-тренинги.

Финансовый вопрос Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Проблема регулирования всевозможных курсов бизнеса, «личностного роста» и подобных стоит очень остро, - сказала «КП» профессор департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Татьяна Каминская. - Официальному СМИ любая минимальная ошибка обходится очень дорого, в то время как всевозможные блогеры обманывают своих подписчиков совершенно безнаказанно. Людей побуждают заплатить деньги «за воздух» с помощью всевозможных манипулятивных техник.

По словам Королевой, даже среди опытных предпринимателей на курсах бизнес-тренеров лишь один из трех достигает желаемых результатов. У менее искушенных учеников процент промахов еще выше. Многие после первого же занятия понимают, что погорячились, и отказываются от обучения. Однако вернуть деньги за «уроки», как правило, удается только через суд.

ОТЗЫВЫ РАЗОЧАРОВАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ

«Брак спас муж, меня спас психолог»

Вот что пишут в интернете недовольные ученики «бизнес-тренеров».

Зульфия Абдурахимова:

«Я 5 месяцев назад ушла из офиса, купила обучение за 200 тыс., потом наставничество маркетолога за 250 тыс., и ничто из этого не помогло мне сделать запуск мастер-группы по смене профессии, а на ней я рассчитывала выйти на уровень дохода в найме. Я просто слилась, впала в депрессию. Брак спас муж, меня спас психолог. Но деньги кончились».

Ivansheromsk:

«Продают по сути воздух. Кредит оформить - две минуты, а вот вернуть деньги практически невозможно!»

SEA2022:

«Ведь знала, что не нужно даже лекцию бесплатную смотреть, но тренер обработал... Знания настолько поверхностны, что вообще этих денег не стоят! Уровень знаний - как в Ютуб. А если хотите больше, то купите допуроки. Заплатила 200 000 рублей, чтобы мне еще потом дополнительные продажи впаривали!»

Krasotka1205:

«Оплатила за марафон инвестиций 100 тысяч рублей. Рассчитывала на реальную помощь по созданию бизнеса, но пользы не получила. Написала заявление на возврат денег, но получила отказ».

ТАБОР УХОДИТ В СУД

Как вернуть деньги за некачественные онлайн-курсы

Адвокат Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Алишер Захидов рассказал, как взыскать деньги с инфоцыган.

- Очень часто люди на первом же занятии понимают, что зря поддались на уговоры и купили курс - ничего полезного они там не увидели. Можно ли в этой ситуации вернуть деньги?

- Потребитель имеет право в любой момент отказаться от получения услуг и вернуть себе деньги за вычетом реально понесенных исполнителем расходов. Это прописано в ст. 32 Закона «О защите прав потребителей». Например, курс рассчитан на 10 занятий, а человек после первого занятия понял, что ему это не нужно. Значит, он может вернуть себе деньги за 9 непройденных занятий. Если исполнитель отказывается возвращать деньги добровольно (закон дает ему на это 10 дней), то обращайтесь в суд. Тогда ответчику придется выплатить гораздо больше (см. «Финансовый вопрос»).

- И каковы шансы на успех?

- Суды в подавляющем большинстве занимают сторону потребителя, выигрывается 85% таких дел.

- В договорах с авторами курсов есть много положений, затрудняющих возврат. Например, написано такое: если человек внес предоплату и отказался до начала занятий, то предоплата не возвращается...

- Это незаконное требование, человек не обязан его выполнять, даже если подписал договор.

- В типовом договоре «Like Центра» к фактически понесенным расходам относят, например, 3 тысячи рублей за доступ к образовательной платформе и 10% за вознаграждение агенту по привлечению клиентов…

- Это явный признак того, что исполнитель опасается расторжения договора и стремится оставить за собой какие-то деньги. Нельзя обусловливать приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением иных товаров (услуг) - это говорится в статье 16 Закона «О защите прав потребителей». В нашем случае это означает, что получение образовательных услуг никак не должно быть связано с оплатой какого-то агента, которого привлек исполнитель. А доступ к платформе - какие убытки от того, что потребитель побывал на сайте, почему за это нужно дополнительно платить? Пусть доказывают эти убытки в суде, но я их не вижу.