Пес Барбос и ненасытный кровосос: как спасти собаку от клещей и что делать после укуса

- Эй, мужик, пропусти! Гады в уши впились. В ветеринарку мчусь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Клещи переносят серьезные заболевания: пироплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз собак, анаплазмоз и риккетсиоз. Самые распространенные, пожалуй, пироплазмоз и боррелиоз (болезнь Лайма). При пироплазмозе поднимается высокая температура, животное становится вялым, а его моча - кровавой. При боррелиозе также фиксируют высокую температуру, но паразит вызывает анемию - заболевание крови. И та и другая «болячка» выявляется в ветклинике при анализе.

- С каждым годом болезни, которые переносят клещи, меняются: еще лет 10 назад симптоматика была хрестоматийной, а лечение простым и понятным - два дня капельницы, и пациент снова на ногах. Сейчас же паразиты становятся агрессивнее, они очень быстро размножаются, пациентам то и дело требуется переливание крови. А последствия - страшные: поражаются внутренние органы, некоторых животных потом приходится лечить на протяжении всей жизни, - главврач ветеринарной клиники «Идеал» Екатерина Дергунова констатирует: сезон клещей в Москве уже в самом разгаре, но не все зоовладельцы к нему оказались готовы. В клиники уже начали поступать первые жертвы кровососов.

КАКИЕ СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНЕЕ

ТАБЛЕТКИ

Самые эффективные начинают действовать через четыре часа, действуют от 4 до 12 недель в зависимости от производителя.

Иностранные препараты практически исчезли из России, отечественные пока не так хороши. К тому же не всякому животному можно спокойно скормить таблетку.

КАПЛИ НА ХОЛКУ

Срок действия - до четырех недель, средство довольно эффективно, если правильно его использовать.

Если это крупная собака, получается большой расход средства. Кроме того, его нужно равномерно распределить по всему телу, а не вылить в одно место, чтобы все стекло по шерсти. Три дня до и три после обработки животное нельзя мыть.

ОШЕЙНИКИ

Есть на 4, 6 недель и даже 8 месяцев, с которыми можно купаться и не снимать их на протяжении всего срока.

Чтобы средство из ошейника равномерно всосалось в кровеносную систему, ошейник нужно надеть максимально плотно к телу.

СПРЕИ

Хороши как средство дополнительной защиты, причем как для животного, так и для его хозяина. Есть хорошие отечественные средства.

Надеяться только на них нельзя.

ПРИВИВКИ

- Прививки от боррелиоза нет. А прививка от пироплазмоза не спасает, она лишь сглаживает симптомы, чаще всего это приводит к негативным последствиям: в ветклинику обращаются слишком поздно, - говорит Екатерина Дергунова.

ШАМПУНИ, ТРАВЫ

Травы, масла и шампуни неэффективны, именно животные, которых «обработали» таким образом, - самые частые пациенты клиник

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7 ПРОСТЫХ ВОПРОСОВ

- Как работают средства от клещей?

- Ни один препарат не может гарантировать, что клещ не прицепится к вашему питомцу. Самка клеща может присосаться, но быстро погибнет - максимум за час. А чтобы животное заразилось, нужно как минимум два часа. Этот нюанс и спасает. С обработанного животного вы снимете уже мертвого клеща, который никому не может причинить вреда.

- Передаются ли клещи от животного к животному, от человека к животному и наоборот?

- Да, конечно. Если клещ сел на человека, напитался, в квартире «отвалился», пожил где-то в укромном местечке, проголодался и «встретил» необработанную собаку. В этом случае клещ прицепится к ней. Бывали случаи, когда клещей из леса приносили домой грибники в корзинке, а домашние кошки потом их «подцепляли». Этот паразит очень живучий и пропитание себе всегда найдет.

- Чем и как вытаскивать?

- Народные умельцы знают множество способов вытаскивать клеща. Кто-то делает это пальцами, другие - пинцетом, петлей обычной нитки или даже шприцем. Но специалисты советуют не заниматься самодеятельностью: велика вероятность, что тельце вы достанете, а головка насекомого останется внутри.

В любой аптеке продается «клещедер» или «клещевой набор», названия могут быть разными, а суть одна: это крючок, который не сжимает клеща, а подцепляет его, позволяет приподнять и аккуратно вывинтить из кожи.

- Входит в кожу клещ по часовой стрелке, а выкручивать его нужно против часовой - все из-за особенности его «ротового аппарата», - объясняет Екатерина Дергунова.

В комплекте бывает от 1 до 3 таких крючков разных размеров - так что подобрать нужный именно под «вашего» клеща будет несложно.

«Клещедер» можно купить и в аптеке, и в интернете. Фото: Shutterstock

- Куда сдавать?

- Его можно либо выбросить, либо сдать на анализ в «человеческие» эпидемстанции Роспотребнадзора.

- Когда заканчивается сезон?

- Сезон длится до самых морозов, бывали случаи, когда в клинику привозили пациентов даже в декабре. Все дело в том, что клещам комфортно практически при любой плюсовой температуре. Как только сходит снег и оголяется земля, они просыпаются, а уходят в спячку лишь при промерзании почвы и морозах.

- Для кого наиболее опасны?

- Очень опасны: собакам, енотам, хорькам.

Не опасны: кошкам, кроликам, хомякам, крысам. Но они болеют другими видами клещей (ушными и кожными), препараты от них подбираются индивидуально профильным специалистом.

- Какие породы требуют особого внимания?

- Колли, шелти, венские овчарки и пастушьи собаки. У них есть определенная мутация в генах, которая может дать непредвиденную реакцию на препарат от клеща. Пироплазмоз они переносят гораздо хуже остальных, но лечение им подбирают индивидуально на основе анализов.

Что в итоге

На данный момент самое эффективное - сочетанная защита: капли на холку вместе с ошейником, а перед походом куда-то в лес питомца еще можно опрыскивать спреем.