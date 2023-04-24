Исполнительница хита "Я у твоих ног" Наталия Власова находится в коме

Певица потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталия Власов выступала в Москве на корпоративе в одном из ночных клубов. Неожиданно певице стало плохо. Исполнительница хита "Я у твоих ног" потеряла сознание и упала на пол, после чего была госпитализирована с сердечной недостаточностью. Позже 44-летнюю артистку ввели в кому.

Певица Наталия Власова находится в реанимации. Ее ввели в медикаментозную кому, пишет "СтарХит". У знаменитости давно были проблемы с сердцем, поставили диагноз "ишемия".

"Наталия действительно в больнице. Попала в реанимацию, проблемы с сердцем", - цитирует "Газета.Ru" пиар-менеджера артистки Андрея Карпова.

Ранее стало известно, что Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Певица рухнула прямо на сцене. Ее отнесли за кулисы.

В марте сообщалось, что злоумышленник расстрелял автомобиль певицы. Наталия узнала об инциденте, когда вернулась с сольного концерта. "В центре Москвы можно расстрелять из ружья мою и еще пять машин, попасть доставщику еды в голову... Необходимо пресечь действия, представляющие общественную опасность", - негодовала звезда 90-х.