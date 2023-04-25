Киркоров раскрыл истинную причину отъезда Пугачевой из России

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Филипп Киркоров впервые высказался об отъезде Аллы Пугачевой из России. Певец назвал настоящую причину, из-за которой его бывшая жена была вынуждена покинуть родину. По мнению Киркорова, Алла Борисовна пошла на поводу у Максима Галкина (признан в России иноагентом). Артист уверен, что она поступила так, просто последовав за супругом, а не из-за нелюбви к Родине.

«То, что Пугачева уехала из страны, не значит, что она не любит Россию. Как мужняя жена, верная женщина, она последовала за мужем. Она "налево" не ходит. Я ходил. Как говорила моя мама, "пошел по наклонной плоскости". Но только тогда, когда понял, что все закончилось и у нее появился другой», – рассказал Киркоров в интервью aif.ru.

Несмотря на то, что Галкин сейчас позволяет себе отпускать со сцены колкости в адрес Киркорова, Филипп говорит, что по-прежнему считает Максима и Аллу родными людьми. Они не общались много лет, но певец все еще с теплотой вспоминает годы, проведенные в браке с Пугачевой. Филипп жалеет, что предпочел карьеру семейной жизни с ней.

Филипп Киркоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отличие от экс-супруги Киркоров об эмиграции даже не думает. По словам Филиппа, он считает свой переезд их России невозможным.

«Я эту возможность полностью исключил. Хотя, имея болгарские корни, мог бы спокойно жить в Болгарии или еще где-то в Европе. Но я не могу без России. Я уезжаю за границу, но через пару-тройку недель меня уже тянет обратно», - отметил артист.

Киркоров говорит, что в России его держат друзья, отец Бедрос Киркоров, дом и зрители. К тому же его дети Мартин и Алла-Виктория обожают свою страну и школу, которую они посещают.

В январе этого года Владимир Зеленский ввел санкции против 119 российских деятелей культуры. В число запрещенных на Украине артистов попал и Филипп Киркоров. Певец тогда обратился к Зеленскому через соцсети. Филипп подчеркнул, что президент Украины пляшет под дудку своих заокеанских хозяев.

«Мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни», - написал Киркоров.