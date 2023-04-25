Сам был в шоке: Киркоров объяснил, почему вышел на сцену в прозрачных колготках

Филипп Киркоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прозрачные лосины Филиппа Киркорова, в которых поп-король вышел на сцену в Казахстане, наделали немало шума. Артист впервые прокомментировал свой скандальный образ, признавшись, что вовсе не собирался эпатировать публику. По словам Филиппа, во время танца он случайно лишился штанов. Певец сам был в шоке из-за того, что на глазах у всех остался в прозрачных колготках.

По сценарию, артисты балета должны были элегантно стянуть с Киркорова брюки, после чего он оставался перед зрителями в шортах. Но из-за того, что певец сильно похудел, танцоры сдернули с него шорты вместе с брюками. Случившееся, по словам Киркорова, удивило его самого.

«Я похудел почти на 25 килограммов... Танцоры балета должны были снять брюки, под которыми оставались шорты. А поскольку я похудел, они стащили с меня обе пары. Когда я понял, что остался в татуированных колготках, ужаснулся: "Господи, это же мусульманская страна!"» - рассказал Филипп в интервью aif.ru.

Прозрачные лосины Филиппа Киркорова, в которых поп-король вышел на сцену в Казахстане, наделали немало шума. Фото: кадр видео.

Из-за татуированных лосин Киркоров стал предметом насмешек шоумена Максима Галкина (признан в России иноагентом). Во время очередного выступления за границей комик сообщил зрителям, что Киркорову следует отправиться в зону спецоперации в прозрачных колготках ради примирения сторон.

«Если Филипп в прозрачных колготках появится на фронте, перемирие на несколько дней обеспечено», - пошутил муж Аллы Пугачевой.

Киркоров в ответ отмалчиваться не стал. В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ певец сообщил, что оскорбления Галкина его не задевают. Филипп заверил: если будет нужно – он готов отправиться в зону СВО в чем угодно. Хоть в прозрачных колготках.

«Ради сохранения мира, если надо, то пойду в колготках на передовую. Если это спасет ситуацию. Меня ничем не испугаешь», - заявил Киркоров.

К слову, конфуз с прозрачными колготками – далеко не единственный случай, который обсуждают в Сети. Недавно Филипп поразил зрителей своего концерта в Санкт-Петербурге заметно округлившимися ягодицами. Судя по всему, 55-летний артист решился на пластику «пятой точки». Филипп не скрывает, что недавно сделал липосакцию. Видимо, излишки жира пластический хирург в итоге закачал ему в ягодицы, сделав их более упругими.