Потерял зрение, попал в плен, но нашел настоящую любовь: жительница Донбасса вышла замуж за тяжело раненного бойца

«В жизни разное случается, - говорит Марина. - Но если понял, что это твой человек, не бросай его». Фото: "КП" Архив

«Если что, я люблю тебя»

Ополченец из Донбасса Алексей познакомился с будущей женой в 2015 году, когда со своими бойцами стоял в ее поселке.

- Марину я видел всего пару раз - она приезжала в поселок на выходные, - вспоминает он историю знакомства. - Думаю: симпатичная девчонка. Однажды у меня сломалась машина. Остановил встречного мужика: «Где тут у вас магазин запчастей?» «Давай дорогу покажу». Я спрашиваю: а что за девчонка тут иногда бывает? «Так это ж кума моя!» - ответил мужик. Вот я удивился! Потом раздобыл ее номер, набрался смелости и позвонил.

Марине был 21 год, она училась в техникуме.

- Военных в поселке было много, - вспоминает она. - Но его черную «восьмерку» заметила сразу. На такой скорости носился, безбашенный. Вслед хотелось крикнуть: «У тебя ум есть?!»

Они начали созваниваться. Марина не знала, чем могут закончиться эти звонки: военные все время переезжают с места на место. Ей казалось, что нельзя влюбиться в человека по телефону.

- Как-то раз Алексей прислал эсэмэску, из которой я поняла, что все не очень хорошо: «Если что, я тебя люблю». Я перезванивала, но телефон не отвечал. И тогда поняла, что без него уже не могу. Оказалось, что в тот момент их накрывали снаряды, и он боялся, что погибнет, не сказав, что любит меня, - говорит Марина.

Потерявший зрение боец из Донбасса рассказал трогательную историю любви со своей женой Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Боялся, что Марина скажет: «Забудь меня»

Известий не было пугающе долго.

- Потом вышел на связь его подчиненный, - рассказывает она. - Сказал, что Леше попало в глаз, щеку зацепило. Обзванивала госпитали, но никто ничего не знал. Приехали ребята, старшина говорит: «Только не плакать. Леша живой, но... он в плену и... не видит. Сделаем все возможное, чтобы вытащить».

А произошло следующее: в поселке Спартак во время боя в глаз Алексею, отскочив рикошетом от бронемашины, угодила пуля. Его пытались эвакуировать, но машина, на которой везли, подорвалась на мине. Раненый Алексей вылетел на дорогу и остался лежать, истекая кровью. Мог погибнуть, но его нашли украинцы и, ослепшего, с застрявшей в голове пулей, забрали в плен.

- Пришел в себя, когда с меня берцы стягивали, - рассказывает боец. - Отвезли в часть, били сапогами и прикладом по голове. Угрожали, что «Правому сектору»* отдадут, а те на куски порежут. Потом решили обменять.

Марине снова позвонили: «Алексея обменяли, поедешь с нами в госпиталь?» Она помчалась...

- Больше всего боялся, что Марина скажет: «Забудь меня». Я ведь взводом командовал, мне должны были старшего лейтенанта дать. А теперь что? - вздыхает Алексей. - Думал наложить на себя руки. Но она приехала и сказала: «Ты мне нужен любой, главное - живой!»

Его отправили на лечение в Санкт-Петербург. Пулю извлекли, но восстановить зрение не сумели. Одного глаза нет, второй не видит.

Пересказывает фотографии

Алексей с Мариной поженились. Свадьба скромная - на 25 человек, в основном родственники Марины. Из Славянска, родного города Алексея, приехали его мать и тетя с двоюродным братом. Остальные не смогли: слишком трудно.

В свадебное путешествие ездили к Азовскому морю. Заказали даже свадебную фотосъемку. Иногда они просматривают вместе фотоальбомы. Марина рассказывает Алексею, что изображено на снимках.

Алексей голосом набирает телефонные номера и слушает новости через умную колонку.

- Мы в Славянске не поддерживали майдан, - вспоминает он. - Митинговали. Требовали автономию, такую же, как в Крыму. Но когда с той стороны подтянули войска, поняли, что мирной жизни не будет. Начали делать баррикады. Сначала бегали с палками, потом появились автоматы.

Сейчас о службе в ополчении остались только воспоминания и несколько боевых наград ДНР.

Молодые купили дом в поселке. Марина работает в школе, Алексей занимается хозяйством. Может напилить бревна или отрезать кусок арматуры болгаркой.

«Его спрашивают: как ты это делаешь? - говорит Марина. - Он отвечает: ты же с закрытыми глазами ложкой в рот попадешь? Вот и я могу. То, что он делал, когда был зрячим, делает и сейчас. А что не делал, мы других просим помочь».

Ополченец из Донбасса Алексей познакомился с будущей женой в 2015 году, когда со своими бойцами стоял в ее поселке. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Хозяин в темноте

К жизни в темноте привык. Сначала считал шаги, выставлял вперед руки. Теперь точно знает, где и что находится. Поэтому в доме все вещи лежат на своих местах.

- Когда зрение потерял, у меня слух обострился. Птицы за окном поют, а мне кажется, что они у меня на кровати сидят - так громко было. Сейчас из комнаты слышу, если люди, например, у соседнего дома стоят.

У него четыре кошки, об их цвете он знает только со слов Марины. Зато, когда берет кошку на руки, может сказать, похудела та или поправилась. Есть маленькая лохматая собака Кукла, которой Алексей сколотил будку. И живущий в просторном вольере грозный пес Лорд.

Для заработка Алексей разводит свиней. Сейчас их 16. Сам их кормит. Собрал дробилку для зерновых. Делает гранулы для корма. Хочет купить пресс, чтобы давить подсолнечное масло. Приобрел полтора гектара земли и с помощью соседей по поселку распахал и засеял.

В планах у Алексея и Марины завести детей.

О том, что пошел воевать, Алексей не жалеет. И ждет победы Донбасса и России.

*Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена.