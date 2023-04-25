Игорь Коц: СВО мы расшифровываем как «Своя Великая Отечественная»

Фото предоставлено журналом «Родина»

Шеф-редактор журнала «Родина» Игорь Коц - в эфире Радио «Комсомольская правда» - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

В Мариуполе завершилась экспедиция «Родины» и «Российской газеты» в новые регионы страны - журналисты привезли в Донецкую и Луганскую народные республики, на Херсонщину и в Запорожье специальный выпуск исторического журнала для школ и вузов: «Своя Великая Отечественная». И не случайно эти буквы складываются в аббревиатуру «СВО».

А подробности этой необычной журналистской акции я решил узнать у своего давнего друга Игоря Коца…

Шеф-редактор журнала «Родина» Игорь Коц. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

…- Игорь, привет!

Слушай, ты знаешь, я вот когда прочитал репортаж Володи Ладного о том, как проходила ваша замечательная акция… И сразу себе представил того Игоря Коца, который во время чеченской войны возил посылки и «Комсомолку» на передовую… Вот такая у меня ностальгия немножко по тем нашим временам. А тебе эта командировка не напоминала тот твой марш-бросок?

- Ты знаешь, Сань, напоминала с первого же нашего захода, потому что ноу-хау, конечно, принадлежало «Комсомолке».

1995 год, мы с Сашей Евтушенко, нашим собкором на войне, везем «Комсомольскую правду» в Чечню.

Фото предоставлено журналом «Родина»

Теряем там грузовик, который у нас носил прозвище «Шарапов». И ещё много-много было всяких приключений.

Но я помню, с каким волнением люди открывали «Комсомольскую правду», потому что информационный голод тогда был посильнее голода реального.

И тогда было две таких экспедиции, как ты помнишь. То, что мы сделали сейчас, - это продолжение.

- Классно. А мне очень понравилось, как вы распорядились с этим привычным названием - СВО.

Своя Великая Отечественная. Это вы, да, придумали так вот расшифровать? Или вам там подсказали?

- Обижаешь. Кто нам мог это подсказать?

Ломали голову, думали, думали и придумали.

И это, в общем, люди тоже там оценили.

Презентации, которые мы устраивали, проходили очень сердечно. И мы вернулись оттуда - во многом - другими людьми.

- Игорь, а вот нашего легендарного военкора Сашу Коца вы там случайно не встречали?

- Случайно мы его там встречали. И он вместе с Женей Поддубным, своим напарником и кумом, приехали к нам в Краснодон… И Женя даже выступил там очень хорошо. Рассказал про своего деда – танкиста, который прошел всю войну.

В общем, это тоже придало какую-то семейную атмосферу и сердечность нашей встрече.

Фото предоставлено журналом «Родина»

- Ещё бы!

- Краснодон же тоже напрямую связан с «Комсомольской правдой».

В нашем этом специальном выпуске «Родины» - большая статья Виктора Дюнина, это был такой известнейший журналист «Комсомольской правды».

- Я с ним знаком.

- Да, Виктор Михайлович рассказывает вот в этой статье о том, как Ким Костенко реабилитировал комиссара «Молодой гвардии» Виктора Третьякевича.

А Ким Костенко – это артиллерист, прошедший всю войну, кавалер полководческого ордена «Александра Невского».

Но еще он, на всякий случай, не тебе мне говорить, - муж Инны Павловны Руденко, нашей легендарной журналистки.

И вот там мы побывали в музее «Молодой гвардии». И увидели, что рядом с бюстами всех известных героев – Олега Кошевого, Любы Шевцова, Сергея Тюленина, Ивана Земнухова – теперь стоит бюст Виктора Третьякевича.

И я подумал, что, если бы Инна Павловна об этом узнала, она была бы просто счастлива.

- То есть, будете тираж допечатывать, он маловат, по-моему, для такого журнала…

- Тираж – мы же делали его именно для этих территорий. Мы туда завезли четыре тысячи. По тысяче по-братски поделили. И там, в принципе, в каждой школьной и вузовской библиотеке этот журнал будет.

Этот же проект предназначен, прежде всего, для педагогов.

- Я понял. А Лиза Бричкина – это же тоже наша героиня.

- Лиза Бричкина – это тоже наша. Елена Григорьевна Драпеко. (Лиза Бричкина - роль Елены Драпеко в фильме «А зори здесь тихие». - А.Г.)

Я узнал потрясающую историю. (Актриса в Мариуполе выступала.)

Оказывается, она снималась в каком-то далеком лохматом году в фильме «Такой жаркий месяц». Это по пьесе Бокарева «Сталевары», была такая известная пьеса. И этот фильм снимался в Мариуполе, тогда он назывался Ждановом. На «Азовстали». И Елена Драпеко там то ли нормировщицу играла. И вот она об этом рассказывала мариупольцам. Что тоже придавало, опять же, нашим встречам атмосферу такую - семейную, дружескую.

Это не было отчетом каким-то, и слово «презентация» к этому не подходит. Встреча друзей.

Фото предоставлено журналом «Родина»

- Классно. А что рассказывал Саша Коц? Он - про своего дедушку, который паровозы водил…

- Нет, Саша Коц как раз сидел, помалкивал, он скромный парень. Там отец режиссировал все это.

Я ему предлагаю, говорю: ты, может быть, с Женей вместе что-то расскажете. Нет, он говорит, Женя сам знает, как и что.

Я оценил, что они приехали из-под Кременной в Краснодон. И их принимали тоже там очень тепло, аплодисментами.

- Ясно. Ты понял мою хитрость? Я почему решил тебе вот с утра пораньше позвонить, чтобы опередить «Российскую газету» и раньше неё рассказать о вашей презентации замечательной, которая сегодня будет у вас проходить. Правильно, да?

- Да, ну, а когда бы Гамов был вторым? Гамов эксклюзивщик. Поэтому…

- Это из интервью не вырезаем!

- Иначе и быть не могло. Ты первый, как всегда, Саша.

- Это из репортажа, ребята, не вырезаем, который пройдет на радио «КП». Игорь, ну что, я просто с удовольствием с тобой пообщался. Я поздравляю тебя, всех коллег с еще одним таким вот блестящим шагом «Комсомольской правды» (в лице любимой Родины) на наших новых просторах – в ДНР и ЛНР, в Запорожье и на Херсонщине. И с новым достижением «Родины» За нами Родина, мы победим. Чего еще добавить? Какие лозунги там Коцы провозглашали?

- Ну, какие лозунги? Победа будет за нами. Лозунг один. Привет «Комсомолке».

- От «Комсомолки».

- От «Российской газеты», в которой тоже половина, по-моему, сотрудников из «Комсомольской правды». И главный редактор, прежде всего, Владислав Фронин, который благословил всю эту нашу затею, все это наше путешествие. Хорошего дня, Саша. Спасибо, что помнишь, не забываешь.

- Я тебя, Игорь, обнимаю. Давай почаще будем связываться.

- Будем дружить домами.

- Ура!