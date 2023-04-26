Алла Пугачева покидает Израиль из-за проблем с сердцем

Каждое лето певица с семьей проводит на вилле «Марта» в Юрмале. Фото: Евгения ГУСЕВА

В середине апреля Алла Пугачева, которая после начала спецоперации по большей части живет с детьми и мужем Максимом Галкиным* в Израиле, отметила в кругу семьи свой 74-й день рождения. Певица выложила в соцсетях свежую фотографию. Снимок изрядно обработан фильтрами, но даже на таком фото поклонники заметили припухлости под глазами артистки.

- Мешки под глазами могут говорить о неприятных процессах, происходящих внутри организма, - объяснил «КП» пластический хирург Александр Вдовин. - Такая отечность свидетельствует о проблемах с почками или эндокринной системой. В этом случае, я думаю, все-таки речь идет о сбое сердечно-сосудистой системы.

Четыре операции

О том, что у нее больное сердце, певица рассказывала не раз. Алле Борисовне в свое время пришлось пережить четыре операции. В 2010 году Пугачева перенесла стентирование в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерии. До этого у певицы были две операции на сердце в Медико-хирургическом центре имени Пирогова.

Тогда в интервью «КП» Пугачева объяснила, что ей пришлось уйти со сцены из-за проблем со здоровьем.

- Петь я сейчас не могу. У меня пока еще плохо с голосом. Врачи после операции на сердце запретили мне волноваться, нервничать, - делилась с «Комсомолкой» Пугачева.

Четыре года назад певице снова пришлось лечь на больничную койку.

- У мамы был сердечный приступ. Врач прилетел из Лондона, чтобы продиагностировать. В итоге маме поставили еще один стент в НИИ имени Вишневского, - рассказала тогда «КП» дочь певицы Кристина Орбакайте.

Поклонники не узнали Аллу Борисовну на свежем фото. Фото: СОЦСЕТИ

Пугачева признавалась, что из-за проблем с сердцем она плохо переносит жару и старается по возможности избегать перелетов.

- Люди добрые. Я старею, и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей, - признавалась Алла Борисовна.

Уедет на лето в Юрмалу

Сейчас певица снова вынуждена покинуть Израиль. По словам окружения звезды, от жары она решила укрыться до осени в Юрмале, там для нее более комфортный климат.

По традиции Пугачева уже договорилась об аренде юрмальской виллы «Марта». Один из самых дорогих комплексов Латвии, принадлежащий банкиру Виктору Красовицкому, выставлен на продажу с солидным ценником в 15 млн евро (1,34 млрд руб.). В этом роскошном доме артистка вместе с семьей останавливается каждый свой приезд в Латвию. Вилла построена в 1928 году и находится неподалеку от дома Лаймы Вайкуле.

Дом, в котором будет жить звезда, включает в себя двухэтажный особняк, спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. В главном доме - кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад. Месяц проживания в «Марте» стоит 100 тысяч евро (8,9 млн руб.). Алла Пугачева заплатит за четыре месяца отдыха в элитном особняке около 35,6 млн рублей.

*Признан в России иноагентом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Она еще вернется»

Близкие артистки уверяют, что ее отъезд из России связан с ее проблемным здоровьем. В Израиле Пугачева уже много лет проходит обследование в местной клинике. Впрочем, сердцем певицы занимались российские врачи, поэтому окружение Пугачевой не сомневается, что она вернется.

- Вдали от Родины, думаю, ей непросто. Но я уверена, что она вернется в Россию, - считает бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова.