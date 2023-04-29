Правда и мифы про работу курьеров: Как получать 200 тысяч в месяц и встречают ли женщины заказы в неглиже

Доходы у курьера приличные - при условии, что он работает 6 - 7 дней в неделю. Фото: Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

Если бы Успенский писал про Дядю Федора сейчас, почтальон курсировал бы по Простоквашино с большим коробом за плечами.

- Это я, курьер Доставкин, принес заметку про вашего мальчика, батон и бутылку молока. Вам же самим лень из дома выйти! - ворчал бы усатый.

В пандемию в Москве курьеру даже памятник поставили. Бизнесмены добровольно скинулись на арт-объект герою карантинного времени. Пандемия ушла, а профессия получила мощный стимул к развитию. Онлайн-шопинг показывает колоссальный прирост покупателей. А услуга доставки не такая уж дорогая, чаще и вовсе бесплатная для клиента.

Рассказываем, кто чаще идет в курьеры, сколько на самом деле они зарабатывают и почему опасаются встречать на пороге женщин средних лет.

В Москве - с коробом за плечами, в регионе - на BMW

Лямку термокороба в основном тянет молодежь - студенты или вчерашние выпускники. В Москве и Санкт-Петербурге много мигрантов. В регионах их курьерствует в разы меньше: услуга менее развита, а устраивать в доставку иностранца с патентом на работу сервисам хлопотнее. В столицах спрос на ноги и крепкую спину выше, а для приема иностранцев часто используют компании-прокладки (см. «Кстати»).

Женщин в профессии мало. По оценкам самих курьеров, буквально 5%, а то и меньше. Мужики более грузоподъемные, а компании не готовы заморачиваться распределением заказов: «Этому дадим 20 бутылок воды, а этой - гамбургер». Женщины чаще работают на своих машинах, либо в профессию идут засидевшиеся декретницы. Последние очень довольны: можно брать короткие смены по 4 - 6 часов, пока чадо в садике или школе. В офисе или на производстве работодатель на такие условия редко соглашается.

Парни-студенты оправдываются:

- Сейчас подзаработаю и пойду дальше по специальности.

Именно оправдываются: менять неплохие деньги (см. «Кошелек») на место стажера в какой-нибудь компании, где платят значительно меньше, они не спешат.

Немало курьеров и среди мужиков 40+. Один такой рассказывал мне:

- Я из Томска, семья там. Езжу в Москву курьером, как на вахту. Снимаю комнату у знакомых за 10 тысяч, купил старенький мопед. Месяц вкалываю, потом - домой, там у меня квартира с хорошим ремонтом, который сделал на заработанные, BMW, дети в лучшей школе учатся.

В профессию пришли многие потерявшие работу и бизнес в пандемию. Используют как подработку в выходные и по вечерам. Курьерами в сервисах (т. е. не приписаны к конкретному магазину или ресторану) часто работают по принципу современных таксистов: открыл приложение - и полетели заказы. Устал, закрываешь программу и уходишь с «линии». Либо перед началом недели можно выбрать себе слоты - отрезки времени, в которые готов выйти. Например, в понедельник - до обеда, во вторник - 12 часов, в среду вообще не работать.

В пандемию в Москве курьеру даже памятник поставили. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Девушки раз пять телефон просили»

Приключения сами настигают доставщиков. В апреле курьеру из Москвы бабушка передала сумку с деньгами и засыпала вопросами, точно ли это поможет решить проблему ее внучки. Оказалось, аферисты под видом полицейских позвонили старушке и использовали классическую разводку: ваш родственник попал в ДТП, хотите замять дело - давайте деньги. Чтобы не светиться, вызвали курьера. Но тот смекнул, что дело нечисто, и связался с настоящей полицией.

В пандемию среди эпатажных блогерш пошел тренд встречать молодцев в нижнем белье. Реакцию фиксировали скрытой камерой. Ни один мускул у мужиков не дрогнул. По крайней мере на лице.

Сервисы под угрозой штрафов не разрешают курьерам заводить амурные знакомства с клиентами. Но если те сами не жалуются, никто и не узнает.

- За полтора года работы у меня девушки раз пять телефон просили. Как-то принес продукты на студенческую вечеринку, девки буквально затащили в квартиру и за стол усадили, - делает вид, что негодует, 21-летний Артем из Татарстана.

А вот его коллега из Краснодарского края, накачанный и бородатый 28-летний Юра, поделился:

- Когда в стране начинаются затяжные праздники, натыкаюсь на одиноких женщин 45+. Сидят с початой бутылкой вина и выдумывают повод, чтобы я зашел к ним в квартиру. То у них роутер сломался, то банку открыть не могут. А дальше давай за стол, разговоры за жизнь заводят. Честно, пару раз поддавался.

У курьеров, которые возят продукты из магазинов, время от времени вспыхивает подобие классовой ненависти.

- Ближе к полуночи, уже перед самым закрытием, прилетают заказы вроде «Принесите-ка мне два глазированных сырка и мороженку». Или могут заказать какой-нибудь тяжеленный набор: мешок картошки, пятилитровку воды, консервы. В общем, то, что самим из магазина лень тащить.

Для пеших курьеров, кстати, вес заказа часто ограничен 10 кг, для автомобильно-мотоциклетных - 20 кг. Иногда за посылки сверх нормы доплачивают.

В регионах чаевыми курьеров не балуют. Там даже 50 рублей получить за смену - удача. В Москве сочувствия к доставщикам больше. Особенно если погода плохая. Вот что рассказывали курьеры о своих самых запоминающихся чаевых:

- Работал автокурьером, надо было перевезти стройматериалы. В машину они не влезали, к тому же не попадали под габариты сервиса. Пришлось делать два рейса. Клиент дал бутылку коньяка и заплатил двойную цену.

- Мне подарили подарочную карту в магазин парфюмерии на 1000 рублей, а когда пришел за покупками, оказалось, что на балансе всего 10 рублей: ее уже потратили.

- Привезла клиенту продукты. Была на машине, и он попросил добросить его до алкомаркета и обратно. Дал 5000 рублей и попросил в дороге включить тяжелый рок.

КОШЕЛЕК

Сколько они получают?

Доходы у курьеров приличные - при условии, что выходить на смены будешь шесть-семь дней в неделю. В день, чтобы хорошо зарабатывать, нужно делать хотя бы 20 доставок. Пешком это очень сложно. Те, кто использует велик, скутер или машину, умудряются накатать до 30 заказов. На это уходит 12 - 14 часов.

За одну доставку при очень хорошем раскладе в Москве, Санкт-Петербурге заплатят 200 - 250 рублей. Это если уложился в отведенное время: его часто рассчитывает компьютерный алгоритм. Для курьеров сервисов, которые берут заказы по всему городу, стараются подбирать ближайшие к ним заказы и маршрут. В среднем на доставку с момента получения груза дают до 30 минут.

В регионах суммы в два раза меньше.

Сервисам выгодно удерживать курьера на линии как можно дольше. Поэтому ввели систему бонусов: сделал 15 - 30 заказов - получи премию.

Такими темпами в мегаполисах в месяц выходит около 150 тыс. рублей - для тех, кто готов работать по 12 часов в день. При среднем графике 5/2 по восемь часов в день получается 80 - 100 тысяч. Если носиться, не щадя ног, без выходных, да еще в горячий месяц вроде предновогодья, можно получить 200 тыс. и больше. Но надо вычесть расходы на бензин и обслуживание, если курьер на авто. Скутеры доставщики часто берут в аренду по цене примерно 5000 руб. в неделю.

Штрафы тоже есть. Где-то они «стимулирующие», когда за каждую минуту опоздания забирают по 2 - 5 рублей.

В крупных сервисах есть санкции за просьбу клиента отменить заказ (за отмену курьером без уважительной причины тоже наказывают), порчу посылок и даже использование данных клиентов в личных целях. Сюда относится, например, ситуация, если курьер вдруг решит после заказа позвонить понравившейся клиентке и начнет ей докучать.

Доставщики говорят: поначалу доходы дурманят, ведь в профессии часто молодежь, которая толком нигде не успела поработать. Но примерно через год-два многие выгорают. Понимают, что здоровье не купишь, и сбавляют обороты.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Ролексы» за 1 млн рублей в качестве чаевых

Дело было в марте этого года. Москвичке привезли продукты из супермаркета. Вместе с молоком лежала зловещая записка: «Я передал детонатор человеку из толпы». Дама перепугалась, позвонила в полицию. Те повязали курьера. Мужик объяснил: в программе имя заказчицы было указано как «Бэтмен». Позже выяснилось, это ее дети так зарегистрировали. Супергерой в экранизации 2012 года сражался с террористом по кличке Бэйн, который говорил ту самую фразу про детонатор, она стала интернет-мемом. Вот доставщик и вздумал пошутить.

В 2019-м курьер принес в полицию Москвы «Ролексы» за 1 млн рублей. Он просто не знал, что с ними делать. Ходики вручила ему дама, которая живет на Рублевском шоссе, в качестве чаевых. Заказчица была нетрезвая. Доставщик перепугался, что наутро, когда опьянение пройдет, женщина позвонит 02 и заявит, что ее обокрали.

В Японии на вершину вулкана Фудзияма (3776 м) прошлым летом взошел курьер с пиццей. Фудзи - гора не альпинистской сложности, но путь к кратеру занимает пять-шесть часов. За пиццу покупатель заплатил 3,7 тыс. иен, за доставку - 40 тыс. (суммарно 26,5 тыс. руб.). Удивленные очевидцы поинтересовались: быть может, курьер использовал какой-то транспорт? Но тот продемонстрировал им в телефоне запись трека - маршрута, как он поднимался.

КСТАТИ

Формально это не работа

Большинство курьерских сервисов (а заодно и служб такси) настаивают: они не работодатели, в штат людей не принимают. Мелкие компании платят в конверте, а в крупные ребята обычно устраиваются как самозанятые. Удобно, но случись что, больничный не оплатят, в трудовую жаловаться бесполезно.

Ожидается, что за этот год число самозанятых в стране дойдет до 10 млн человек. И каждый десятый может быть курьером. На них огромный спрос: по итогам 2022 года было открыто 300 тысяч вакансий. Самозанятыми числятся курьеры отчасти не по своей воле: компании не хотят брать людей в штат - накладно! Проблема не только российская. Судебные споры на этот счет ведутся в США и Европе.

А вот приехавшие в нашу страну иностранцы, например граждане Таджикистана и Узбекистана, оформить самозанятость не могут. Им нужен патент на работу и другие документы. Сервисы доставки возиться с иностранцами не хотят, поэтому находят компании-прокладки. Это юрлица, которые открывают курьерский парк. Такая организация берет человека на работу, но не в штат, а заключает договор оказания услуг, чтобы не платить страховые взносы, налоги за сотрудника и т. д. И уже по документам от компании-посредника курьер получает заказы от сервиса.

В России уже несколько лет готовят закон, чтобы зафиксировать понятие «платформенная занятость». Платформенная в том смысле, что человек получает заказ от какой-то платформы, сервиса. Пока документ прошел первое чтение.

В ТЕМУ

Стал чемпионом Олимпиады

В Екатеринбурге курьером работал золотой призер Паралимпиады в Токио-2020. Михаил Асташов родился без рук и ног, воспитывался в детдомах. Чемпионом он стал на велотреке в гонке преследования на 3000 м. Для работы и спорта Михаил использует протезы.