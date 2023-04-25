Маск - президент США, ядерная кнопка и "тихий раздел" Украины: главное из выступления Дмитрия Медведева на форуме "Знание"

Приводим главные высказывания Дмитрия Медведева. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Во вторник зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил перед участниками федерального просветительского марафона «Знание», который проходит в центральном «Манеже» в Москве. Приводим главные высказывания Дмитрия Медведева.

Илона Маска - в президенты

На президентских выборах в США победу может одержать любой человек, чей авторитет больше, чем у Дональде Трампа (экс-президент США, - Ред.) или тем более Джо Байдена.

- Тот же самый этот легендарный Илон. Это тоже было бы интересное развитие событий, - заявил Медведев.

Медведев также спрогнозировал отделение от США ряда штатов и заявил, что будет «болеть за Техас», если Остин будет добиваться независимости от Вашингтона.

Говоря об отношениях ЕС и США Медведев отметил, что в Европе нет ни одного независимого политика. Каждый зависит от США. Даже те, кто лоялен к России и с кем у нашей страны хорошие отношения.

Рука не должна дрогнуть на ядерной кнопке

Медведев заявил, что глава государства должен быть готов в случае необходимости применить ядерное оружие и его рука не должна дрогнуть.

- Если в твоих руках есть какое-то оружие, а я как бывший президент знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить, как бы чудовищно и жестоко это ни звучало, - заявил Медведев.

Медведев отметил, что Запад не должен недооценивать возможность применения Россией ядерного оружия.

- Все эти разговоры о том, что русские никогда этого не сделают или наоборот: «Русские нас все время пугают применением ядерного оружия», - они ничего не стоят, - сказал Медведев.

По словам Медведева, Россия применит ядерное оружие в случае угрозы для ее существования.

Нефть и газ будут дорожать

«Тенденции для энергопотребляющих стран неутешительные», рост цен на нефть и газ в мир продолжится, заявил Медведев.

По его словам, тысяча евро за тысячу кубических метров газа все-таки скоро вернется.

Медведев напомнил, что в декабре 2022 года он прогнозировал повышение цен на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м.

- Ощущение, что я сильно сгустил краски становятся все слабее, - сказал Медведев. Он заметил, что цены на нефть и на газ «пока не такие устрашающие» но имеют тенденцию к росту, и это на фоне энергетических санкций против России.

Медведев отметил, что в этом году Европа смогла пережить зиму, но цена была высока. Теперь европейцы покупают более дорогой газ у США и обогащают американцев.

Западные территории Украины могут перейти Польше и Венгрии

Медведев заявил, что вероятность захвата украинских территорий Польшей и Венгрией возрастает.

- Руководители Польши говорят с украинским руководством о конфедерации, а отсюда недалеко и до унии, как это когда-то было. Повод есть. Если не возьмете в НАТО и Евросоюз всю падшую к ногам хозяев девушку Украину, заберем туда частями оставшиеся области. Выскажу крамольную мысль. Уж лучше тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война, - сказал Медведев.

По его словам, Польша, Венгрия и Румыния уже не первый десяток лет мечтают забрать себе западные регионы Украины.

Мир на пороге новой войны

Новая мировая война вероятна, но не неизбежна, заявил Медведев. Он напомнил, что войны удавалось избегать последние 30 лет, но «она все-таки пришла».

- Хотя мы ее не звали. Нам навязали войну, по сути являющуюся следствием распада СССР - с одной стороны. А с другой стороны - гибридной формой гражданской войны, в результате которой столкнули разные части единого народа, - заявил Медведев.