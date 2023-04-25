Оксана Акиньшина подала в суд на мужа-продюсера

Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал заявление от Акиньшиной к Геловани Фото: Борис КУДРЯВОВ

Личная жизнь Оксаны Акиньшиной - тот еще квест. Последние три года актриса неразлучна с Данилой Козловским, роман с которым закрутила на съемках фильма "Чернобыль". Но всё это время Оксана продолжает быть законной женой кинопродюсера Арчила Геловани: несмотря на расставание в 2018 году, развод они так и не оформили. Зато на днях артистка подала к супругу другой, не менее любопытный судебный иск.

Так, 20 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал заявление от Акиньшиной к Геловани о взыскании денег по договору займа. Получается, что жена дала мужу денег в долг, а он их так и не вернул. Что за сумма стоит на кону, в суде не раскрывают, и даже заседание пока еще не назначено. Впрочем, подобные дела обычно решаются быстро, особенно, если есть расписка: суд встает на сторону заемщика, а дальше, если ему нечем платить, подключаются судебные приставы.

Похоже, дела у Арчила Геловани в последнее время идут не очень, хотя в 2012 году, когда Акиньшина выходила за него замуж, продюсера в прессе называли исключительно "миллионером". Мол, какого супруга отхватила: учился в Гарварде, работал в Нью-Йорке, занимался высокотехнологичными бизнес-проектами, продюсировал фильмы...

Однако кино для Геловани осталось в прошлом: последний фильм он спродюсировал в 2015 году, а две из трех его компаний, по данным KP.RU, закрылись. Теперь в активах мужа актрисы осталась лишь фирма "Независимый телепроект", которая еле-еле сводит концы с концами. Судя по последним данным финансовой отчетности, в год проект Геловани приносит 584 тысячи рублей чистой прибыли: это менее 50 тысяч в месяц.

При этом отношения с мужем-продюсером у актрисы нестабильные: то он якобы против ее воли увозит детей в Грузию (от Геловани Оксана воспитывает 10-летнего сына Костю и шестилетнюю дочь Эмми), то пара вдруг вместе выходит в свет. Всего несколько месяцев назад, в августе-2022, Акиньшина появилась с законным супругом на презентации нового сезона сериала "Контейнер", подогрев слухи о воссоединении семьи и расставании с Козловским.