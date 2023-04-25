Сбылось очередное пророчество "голландского Нострадамуса": он предсказывает страшные природные катаклизмы на Земле

Индонезия была указана, как опасное в смысле скорого землетрясения место.

Прогноз Фрэнка Хугербитса (Frank Hoogerbeets) из Нидерландов – голландского Нострадамуса, как его называют, опять оказался, по сути, точным. Начиная с 17 апреля с уточнениями от 21 апреля он ждал сильные землетрясения, которые могут случиться вплоть в до 25 апреля 2023 года. И дождался. Толчки магнитудой 7,4 ощутили жители Индонезии рано утром 24 апреля. Покинув дома, они бежали в горы, спасаясь от цунами. На острове Ментавай разрушилась больница.

Очаг землетрясения находился в океане в 170 километрах к юго-востоку от города Телук Далама в Северной Суматре на глубине 15 километров.

В выходные Индонезию трясло с магнитудой почти 6.

Землетрясение от 24 апреля не стало совсем уж сильным – Хугербитс-то пугал магнитудой почти в 9. Хотя и оценивал вероятность столь трагического события в 60 процентов. Шансы удара магнитудой выше 6 были у него аж 80 процентов. Что, собственно, и случилось.

Напомню, голландец представляет «институт SSGEOS» - Solar System Geometry Survey (Исследование Геометрии Солнечной Системы). Прогнозирует те или иные сейсмические события, «анализируя» взаимное расположение планет и нашей Луны. Занимается, сейсмической астрологией, если так можно выразиться. На силу грядущих катаклизмов ему указала «критическая геометрия», а на место - некие «атмосферные колебания», в том числе и электрические.

Сайт, на котором Хугербитс пророчествует, показывал «опасные места» - Индонезия была среди них. И как раз демонстрировала метеорологические аномалии.

Итак, как минимум, два заметных «попадания»: предсказание февральского землетрясения в Турции и вот теперь в Индонезии. Может быть, к прогнозам «астросейсмолога» стоит присушиваться? Вдруг его метод не столь уж фантастический – не «вилами по воде»?

Справедливости ради следует отметить, что голландец не на 100 процентов прав - обещанные им же на конец апреля сильные землетрясения на российском Дальнем Востоке, в Японии и у берегов Калифорнии пока не грянули. Ну, и хорошо, впрочем.