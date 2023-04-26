В России стало меньше автозапчастей от европейских брендов. При этом дефицита не будет — разбор эксперта

Александр Куроптев, руководитель категории «Запчасти и Аксессуары» на Авито

То, что цены на техобслуживание, ГСМ и прочие автоаксессуары выросли, водители и так знают. Но ладно бы проблема была только со стоимостью (хотя она и весомая) — в 2022 году были месяцы, когда ряд товаров просто исчезал из продажи. Пропадала возможность их поставок либо заканчивались запасы на складах дилеров.

Что произошло с рынком автодеталей за последние полтора года, какие прогнозы и где искать комплектующие по приемлемым ценам, рассказал руководитель категории «Запчасти и Аксессуары» на Авито Александр Куроптев.

КАК ПРОШЕЛ 2022-Й И ЧТО С РЫНКОМ СЕЙЧАС

За полтора года рынок менялся радикально. В марте прошлого года все пытались купить все. Брали впрок: даже если сейчас запчасть не нужна. Казалось бы, весна на дворе, пора переобуваться на летнюю резину. Но брали и зимнюю.

Конец весны прошлого года отмечался серьезным спадом предложений. Многие позиции закончились. Но рынок пережил: к середине лета восстановили цепочки поставок. Прошлой осенью случилась другая ситуация: снизился спрос. Покупатель занял выжидательную позицию. Только к Новому году количество сделок восстановилось.

Весь этот год мы отмечаем — все в рамках сезонности, ситуация нормализовалась.

Меньше стало предложений запчастей европейских автобрендов. Официальные поставки прекратились, но правило «любой каприз за ваши деньги» все еще работает. Если нужна оригинальная запчасть из Германии — привезут. Или даже продадут со склада. Вопрос цены.

Наряду с этим высокую динамику показывают китайские производители запчастей — аналоги «официалов». Они и раньше были на рынке, но особым спросом не пользовались. А теперь народ «распробовал». Прежде всего ввиду доступных цен.

НА ЧТО ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС

Комплектующие для ТО — фильтры, свечи, колодки. Сейчас сезонный спрос на новую резину и кузовные детали. Если с шинами все понятно — пришло лето, то кузовной ремонт становится актуален по завершению холодного сезона. Мелких ДТП зимой-весной больше: гололед, ледяные дожди. Как становится теплее, люди начинают ремонт. По той же причине растет спрос на детали для подвески. В ряде регионов вместе со снегом сходит асфальт: ходовая у машин страдает.

Впереди дачно-курортный сезон. Поэтому много ищут багажников, фаркопов.

НАЧАЛЬНЫЙ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ АВТО МОЖЕТ СМЕНИТЬ ВЕКТОР НА АЗИАТСКИЙ

В массовом сегменте рынок предложения в разы больше, потому что соответствующий спрос. Он и развивается быстрее, быстрее находят аналоги.

Серьезнее сложности с премиум-марками — их владельцы оказались в более уязвимом положении. Причем речь о традиционных европейских марках — BMW, Mercedes-Benz, Audi.

Сомневаюсь, что люди, которые покупают такие авто, перестанут это делать из-за подорожавших запчастей. Премиальный сегмент станет еще более премиальным. А вот начальный премиум-сегмент будет проседать. Его владельцы будут смотреть в сторону корейских и японских суббрендов: Lexus, Genesis, а также китайских «новичков», которые только начинают заходит на наш рынок — Voyah, Exeed, модели от Geely и Haval.

СТАЛО ЛИ БОЛЬШЕ КОНТРАФАКТА

Об этом много говорят, автовладельцы стали более осторожными. Вплоть до того, что людям может казаться, что они держат в руке контрафакт, потому что якобы материал вроде и похож, но не тот. На деле человек мог раньше просто не обращать внимание на то, как выглядит деталь, а теперь задумался.

Реально мы не замечаем какого-то катастрофического засилья подделок на рынке. Анализируем, как общаются продавцы и покупатели — зашкаливающего или возросшего числа жалоб нет. Редко, но иногда в чате с продавцами покупатели просят сертификаты. Но в основном смотрят на отзывы продавца, фото товара.

КТО БОЛЬШЕ ПРОДАЕТ НА АВИТО

Количество активных пользователей нашей платформы растет. И это объяснимо: у нас можно найти практически все. То, что раньше человек покупал в магазине онлайн или офлайн, теперь можно посмотреть и у нас. К тому же выбор больше. Пользователь не ограничен в этом плане. Число предложений новых запчастей сильно выросло в последние месяцы. Сейчас можно найти 20 млн объявлений в разделе «Запчасти» с отметкой «Новые». А если понимаешь, что новое сейчас купить нет возможности — к твоим услугам огромное число предложений подержанных товаров.

Однако если говорить непосредственно про число продаж, то новые продаются лучше и чаще. Темпы роста объема сделок — выше.

Для покупателей создана платформа по поиску запчастей: фильтры поисковой выдачи, функционал онлайн-гаража. Можно ввести номер автомобиля, и платформа распознает модель, год выпуска. И, соответственно, в поиске будет предлагать детали, которые подходят вашему авто — без необходимости вводить VIN.

Что касается продавцов, то сегмент частных лиц практически перестал расти. Он уже достиг своего пика. Количество пользователей исчисляется миллионами. За последние годы стало больше профессиональных продавцов: небольших и крупных компаний. То есть раньше мы были платформой, где частники торгуют с частниками. Теперь прирастает число юрлиц. Они понимают: все их покупатели уже есть на площадке.

При этом не каждый бренд дистрибьютора на слуху у покупателя. Поэтому более весомым аргументом в пользу выбора оказывается репутация продавца. У всех есть рейтинг, отзывы, купившие могут выложить фото товара. И потенциальные покупатели все это смотрят, анализируют. Например, как продавец реагирует на негативные отзывы и сколько удачных сделок.

КАЖДУЮ ШЕСТУЮ ЗАПЧАСТЬ ПОКУПАЮТ С АВИТО ДОСТАВКОЙ

Пару лет назад одним из главных барьеров, который мог стать контраргументом покупки на Авито, была возможность возврата. Точнее, ее отсутствие. Договоришься с продавцом — хорошо, но имеет право и отказать. Сейчас покупатели могут возвращать товары, купленные через Авито Доставку как у юридических лиц, так и у частных продавцов в течение 14 дней после получения. Объявления продавцов, подключивших эту опцию, отмечены специальным бейджем зеленого цвета “14 дней на возврат”.

Доставить сейчас можно практически все. Не только через наш сервис и подрядчиков. Есть опция «Доставка силами продавца», когда курьерские услуги оказывает компания, с которой работает компания-продавец, а покупка безопасно происходит через платформу. Сейчас каждый шестой товар в категории «Запчасти и Аксессуары» покупается таким образом. А вот все остальное — растет год от года.

ЧТО С РЫНКОМ БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Думаю, что в обозримой перспективе на рынке запчастей ситуация будет стабильной. Глобального дефицита точно не будет. В России очень велика сила предпринимательства. Люди быстро адаптируются и находят возможности.

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