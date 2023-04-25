Записаться на прием к врачу и оплатить коммуналку: Tinkoff ID интегрирован в сеть столичных информационных порталов

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Тинькофф и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в портал Mos.ru и другие городские цифровые ресурсы. Благодаря этому пользователи Tinkoff ID теперь могут получить моментальный доступ к цифровой экосистеме столицы, ее сервисам и услугам. Так, с помощью Tinkoff ID можно за пару кликов авторизоваться на официальном сайте и в приложении правительства Москвы mos.ru. Тоже самое можно сделать на всех порталах и в приложениях, где доступна авторизация через Mos.ID. А это десятки городских порталов. Среди них: Московская электронная школа, Узнай Москву, Московский паркинг, Активный Гражданин, Город идей, Московский метрополитен, Московский транспорт. Благодаря входу через Tinkoff ID на городских порталах можно записаться на прием к врачу и получить доступ к электронной медкарте, записать ребенка в детский сад, оплатить счета за коммуналку, получить городские меры социальной поддержки и многое другое.

Tinkoff ID использует современную систему авторизации OAuth 2.0, поэтому не потребует запоминания и ввода логина и пароля на каждом сайте. Не придется вводить паспортные и другие данные, необходимые для получения городских услуг. При работе с Tinkoff ID они будут подтягиваться автоматически. Верификация также проходит автоматически (при условии наличия данных СНИЛС в личном кабинете), а учетная запись получает статус полной. Это значит, что вам доступно максимальное число услуг и сервисов портала Mos.ru.

Еще один важный момент: верифицировать профиль через Tinkoff ID можно отдельно от авторизации. Для этого нужно зайти в единый личный кабинет на портале Mos.ru и выбрать Tinkoff ID для повышения уровня учетной записи до полного.

- Tinkoff ID — один из ключевых технологических продуктов, который исторически помогал нашим пользователям без всяких барьеров пользоваться сервисами внутри экосистемы. Уже почти год назад Tinkoff ID вышел за ее пределы и стал надежным и безопасным ключом для быстрого входа в более чем 150 онлайн-сервисов по всему рунету. Мы рады, что это число стремительно растет, и что к списку наших партнеров присоединился портал Mos.ru, - говорит руководитель сервиса Tinkoff ID Виталий Бриедис.

По словам заместителя руководителя столичного Департамента информационных технологий Владислава Шишмарева.

Москва заинтересована в интеграции городских интернет-ресурсов с проектами партнеров, которые создают полезные сервисы для жителей.

- Такое сотрудничество поможет предоставить горожанам еще больше удобных способов регистрации и авторизации на московских интернет-ресурсах – а значит, сделает их еще более доступными для различных категорий пользователей, - отметил Владислав Шишмарев.

В общей сложности портал mos.ru сегодня предоставляет более 400 электронных услуг и сервисов.