Россияне пожаловались на неожиданные расходы: на что пришлось тратиться чаще всего

В прошлом году многие испугались, что западные производители лекарств прекратят поставки в Россию. И бросились закупаться медикаментами впрок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Времена сейчас такие - без ста граммов валокордина не разберешься! Сложная геополитическая ситуация (назовем это так) ударила не только по кошелькам россиян, но и по здоровью. Это показал опрос, который «Комсомолка» провела в соцсетях. Мы спросили у наших подписчиков: «С какими незапланированными тратами вы столкнулись за последний год?» - и почти половина ответила, что самыми неожиданными стали расходы на лекарства и медицинские услуги (подробнее см. «Конкретно»). И на то есть сразу две причины.

Причина 1, тревожная

- Из-за неопределенности, неожиданных политических и экономических событий у многих людей появилось чувство тревоги за свое будущее и будущее детей. На фоне стресса обостряются хронические заболевания. Многие усиленно начали пить соответствующие лекарства, витамины, обращаться к врачам. Конечно, это привело к незапланированным тратам, - объясняет психолог Наталья Панфилова. - Но был еще один важный фактор. В прошлом году некоторые люди перенесли последствия ковида, осложнения, восстановительный период. Это тоже увеличило спрос на лекарства и медуслуги.

Причина 2, запасливая

В прошлом году многие испугались, что западные производители лекарств прекратят поставки в Россию. И бросились закупаться медикаментами впрок. Логично, что затраты на них выросли.

- В условиях бесконтрольного введения санкций у людей появляются опасения относительно будущих поставок, - говорит Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. - Но мне кажется, что панику с возможным дефицитом тех или иных лекарств разгоняли сознательно. Когда санкции начались, по соцсетям пошла волна слухов о дефиците каких-то препаратов. В результате никакие прогнозы не оправдались (практически все иностранные производители продолжают поставки в РФ, - Ред.). Но дело сделано: спрос на лекарства вырос.

Но не только на лекарства россияне «внепланово» тратились в 2022 году. На втором месте ремонт автомобилей. Самое очевидное объяснение - подорожание запчастей. Но, оказывается, не только.

- Запчасти, действительно, подскочили в цене, - отметил Максим Чирков. – Но сейчас, кстати, цены более-мене стабилизировались и даже снизились. Проблема в том, что новые автомобили стали очень дорогими. Поэтому водители начинают приводить в порядок свою технику, чтобы прослужила подольше. В прошлом году был реальный ажиотаж на станциях техобслуживания, куда очереди были расписаны на две недели вперед, а то и больше. Сегодня проблемы с поставками до конца не решены, но варианты покупки автомобилей есть. Думаю, что ситуация будет стабилизироваться. И такого, как в 2022 году, уже не повторится.