«Это мир иллюзий»: После увольнения с Первого канала Дмитрий Нагиев прервал молчание

Телеведущий Дмитрий Нагиев. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Нейтральный статус звезд российского шоу-бизнеса по отношению к СВО — понятие весьма условное. Вот Иван Ургант пропал из эфира, а за ним и Дмитрий Нагиев (хотя работал в шоу «Голос», «Голос.Дети», «Голос.60+» и «Две звезды»). И в то же время фильмы и сериалы с петербургским актером продолжают выходить, а еще он регулярно присутствует в телеке в рекламе известного оператора мобильной связи. При этом Дмитрий отказывается вести музыкальную премию федерального канала, конфликтов с которой не имел. Интересно, почему?

Странно все это и загадочно. А в склонном к культурологическому сепаратизму Петербурге — и вовсе близко к шизофрении. Ведь, с одной стороны, публика по понятным причинам требует отменить старейший спектакль «Кыся», в котором Нагиев играет давным-давно. С другой, актер как ни в чем не бывало выходит на обложке одного из местных журналов.

Помимо участия в брутальной фотосессии (артист сидит то внутри, то снаружи, то за рулем дорогого авто), обвешанный фенечками и другими аксессуарами Дмитрий охотно рассуждает об искренности, гордости, диете и статусе деда. Выдержки из апрельских тезисов Нагиева приводит «КП».

В прошлом году сын актера, Кирилл, проговорился, что стал отцом. И теперь Дмитрий Нагиев впервые признается, что дед из него никудышный.

— Я был неважнецким отцом, а как дед — вообще, — говорит он. — Мне просто важно, чтобы дети росли. Я, конечно, очень хочу давать советы и искренние назидания, но знаю, что ни одной минуты жизни этого человека я прожить не могу. Понимаю, что дети даны нам на время воспитания, но это абсолютно свободные души и люди, имеющие полное право меня не слушать.

Любящий себя и свое тело актер нередко выкладывает фото без верхней одежды в соцсетях и оголяет руки. Правда, если в период ведения шоу "Окон" Дмитрий усиленно качался, как и его брат, то теперь перешел на кардио-режим.

— Когда я начал бегать, то подумал: «Ну, сейчас я сына удивлю», — вспоминает он. — Пробежал 5 километров за 37 минут, выплюнул легкое и решил, что это не мое. Когда-то я так и про секс думал — это не мое, можно просто целоваться. И никакой ответственности. Но сейчас я бегаю 10 километров за 46 минут. Как сказал мне один 56-летний знакомый: «Дмитрий, это очень хороший результат. Я тоже немножко бегаю». Я говорю: «За сколько?». Он: «За 42». Я думаю: «Ненавижу». Но выяснилось, что он в прошлом — мастер спорта по бегу.

В этом году Нагиеву исполнилось 56 лет, и он нашел мужество признать, что только сейчас поборол детские комплексы.

— Наверное, только сейчас у меня началась перестройка сознания, когда я вхожу в этап осознанной жизни, — уверен артист. — Все, что было до, — это борьба с детскими комплексами. Может, я и артистом стал, потому что внутри что-то ходит ходуном. Мир искусства — это мир иллюзий.

При этом бывший ведущий шоу "Голос" намекает, что и депрессивные состояния ему до сих пор свойственны.

— Любое депрессивное состояние — гадкое, — констатирует Нагиев. — Я это знаю, а если предупрежден, то вооружен. А еще я знаю, что лучше, чем вот эта секунда, в твоей жизни может и не быть. Поэтому наслаждайся конкретно ею.