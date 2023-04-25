Влияние магнитной бури в апреле 2023 года на здоровье человека может ощущаться еще пару дней после пика. Фото: Shutterstock

Последствия мощнейшей магнитной бури, которая долетела до Земли 24 апреля 2023 года и продолжалась до полудня вторника, мы переживаем до сих пор. Специалисты Института прикладной геофизики РАН присвоили ей класс G4, что значит «очень сильная». После вспышки на Солнце активные заряженные частицы, электроны и протоны, долетают до атмосферы Земли постепенно, поэтому нас ожидают несколько неблагоприятных дней.

Магнитная буря в апреле 2023: последствия для здоровья сохранятся несколько дней

Влияние магнитной бури в апреле 2023 года на здоровье человека может ощущаться еще пару дней после пика - неблагоприятные дни продолжатся 25 и 26 апреля. К счастью, следующую сильную магнитную бурю ожидают не раньше, чем в 20-х числах мая. Как позаботиться о себе во время геомагнитных возмущений, рассказали врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова и Ольга Молчанова, кандидат медицинских наук, врач – кардиолог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины.

Способы снижения влияние магнитной бури на здоровье в 2023 году

Правила против магнитных бурь от Зухры Павловой:

1 По возможности стоит снизить в дни магнитных бурь физические нагрузки, не вводить себя в стресс, - это способствует подъему артериального давления. А оно в такие периоды и так имеет свойство подниматься – механизмы, каким образом геомагнитная активность влияет на наше АД, до конца не установлены. Но тенденция учеными установлена точно.

2 Следите за тем, чтобы пить достаточно воды.

3 Не стоит ходить в баню, сауны и сидеть в горячей ванной, потому что это мощно воздействует на сосуды, а магнитные бури сами по себе на них влияют.

4 Не стоит перегреваться или переохлаждаться. Понятно, что хочется под весеннее солнышко, но обязательно позаботьтесь о том, чтобы не подставлять солнцу открытые участки тела и непокрытую голову.

5 На время магнитных возмущений стоит отложить походы в горы, лишние перепады давления нежелательны.

6 Если у вас есть гипертоническая болезнь, - следите за давлением, вовремя принимайте лекарства.

7 Крайне негативно может повлиять на самочувствие тяжелая пища: жирная и вяленая, соленая и копченая. Она задерживает воду и может поспособствовать повышению давления.

8 Повышается риск панических атак, поэтому люди, которым прописаны антидепрессанты, должны быть к себе внимательны и не пропускать приемы лекарства.

9 Очень важно высыпаться, ложится не поздно и вставать тоже не слишком поздно. Расстройство режима сна нарушает уровень кортизола (гормон, производимый в коре надпочечников, помогает организму справляться со стрессом, - прим. ред.) в организме.

Зухра Павлова.

Магнитная буря вызывает тревогу и страх: что делать для улучшения самочувствия

Особенно чувствительны к магнитным бурям женщины после 40 лет и «сердечники» всех полов старше 50-ти, рассказала KP.RU кардиолог Ольга Молчанова. В основе ухудшения состояния - чувство тревоги и страха, связанное с неблагоприятными днями.

V Для успокоения можно заварить себе чай с валерианой или пустырником, говорит врач.

V При признаках стенокардии: боли, тяжесть, давление за грудиной, нужно принять прописанные врачом таблетки.

V Дома можно принять удобную позу, лечь, чуть приподнять ноги. Такая поза очень расслабляет и успокаивает.

- Если ничего не помогает, приступы стенокардии не проходят при всех принятых мерах, нужно обязательно обратиться к врачу, - подчеркивает кардиолог.