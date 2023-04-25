Конец театрального сезона: Ирина Пегова сыграет Хануму, Александра Урсуляк - булгаковскую Зою Пельц

Репетиция спектакля Виктора Крамера «Авлабар, или Новая Ханума». Фото: МХТ им. Чехова

В МХТ им.Чехова выйдет музыкальное действо «Авлабар, или Новая Ханума» в постановке Виктора Крамера (он уже выпустил на мхатовской сцене спектакль «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена») .

Авлабар — один из старейших районов Тбилиси - место действия водевиля Авксентия Цагарели «Ханума», написанного в 1882 году. Старый князь, задумавший жениться, отказывается от услуг свахи Ханумы, чем задевает её профессиональную гордость. Дальше: плетутся интриги, кипят страсти, множатся недоразумения и… звучат музыка и песни.

Зрители старшего поколения наверняка смотрели ( и не по одному разу) телеспектакль «Ханума» в постановке Георгия Товстоногова. Тот легендарный спектакль вышел в 70-е. Главные роли сыграли три народных артиста СССР: Владислав Стржельчик, Людмила Макарова, Николай Трофимов. Пьесу Цагарели переписали специально для Большого драматического театра советские драматурги Борис Рацер и Владимир Константинов. В Московском Художественном театре зрителей ждёт совершенно новая «Ханума» — в новом переводе, с новыми песнями и диалогами, созданными специально для МХТ.

В роли Ханумы – Ирина Пегова, князя Васо играют в состав Юрий Стоянов и Артур Ваха. Спектакль музыкальный, с артистами занимается педагог по вокалу, педагог по игре на кларнете и хореограф. Зная, как Ирина Пегова любит танцевать, почти нет сомнений, что спектакль будет зрелищным.

Где: МХТ им.Чехова.

Когда: 11, 12, 29, 30 мая.

Цена билетов: 1200 – 7500 руб.

В театре «Современник» выходят «Мещане» по пьесе Максима Горького. Режиссер спектакля - Павел Сафонов, сценограф – Максим Обрезков. В главной роли — Александр Балуев, он будет играть Бессемёнова, главу семьи. Деспотичная любовь родителей, мечты детей о свободе, в которой нет места родительской морали — одна из тем, которая поднимается в спектакле. В постановке заняты Светлана Иванова, Виктория Романенко (в разных составах они будут играть дочь Бессемёнова). Марина Хазова играет Акулину Ивановну. Елену Николаевну Кривцову - Марина Лебедева. В роли Нила - Иван Стебунов...

Фото: sovremennik.ru

Где: «Современник».

Когда: 3, 4, 29 мая.

Цена билетов: 600 – 5000 руб.

Режиссер Кирилл Вытопотов выпускает одну премьеру за другой. Не успели в МХТ им.Чехова сыграть «Третий звонок, господа!» в его постановке, как на Бронной названа дата официальной премьеры его лирической комедии «Богатые невесты. Новый сезон» по мотивам двух пьес Александра Островского.

Это пародия на сериал внутри театрального действа. Герои постановки перемещаются между временем Островского и нашими днями. Два сюжета переплетаются и приводят к неожиданной развязке. История о любви и деньгах, современных «содержанках» и поиске счастья. Кстати, в спектакле играет Сергей Чонишвили, который снимался в сериале «Содержанки» в постановке Константина Богомолова. Надо сравнить, насколько две эти роли похожи.

Где: Театр на Малой Бронной.

Когда: 11, 12, 29 мая.

Цена билетов: 1000 – 5000 руб.

В Театре Пушкина – премьера спектакля Евгения Писарева «Зойкина квартира» по одноименной пьесе Михаила Булгакова. Спектакль поставлен в жанре нуар-драмы.

«На мой взгляд, Булгаков созвучен современной реальности: его героями часто становятся люди, утратившие почву под ногами, вынужденно простившиеся с прежней жизнью. «Зойкина квартира», мне кажется, написана под влиянием немого кино, - говорит Евгений Писарев. - Герои пьесы во главе с Зоей Пельц, которую сыграет Александра Урсуляк, пытаются построить свой замкнутый мир в отдельно взятой московской квартире. Но мир этот, неизбежно сталкиваясь с реальностью, получается темным, таинственным, почти инфернальным»...

В спектакле будет живая музыка, чувственные танцы, красивые наряды… Однако за всем этим блеском разгулявшейся жизни (пьеса была написана Михаилом Булгаковым в годы НЭПа) - драматический сюжет о людях, оказавшихся на переломе эпох.

Где: Театр им.Пушкина.

Когда: 13, 14, 31 мая.

Цена билетов: 700 -10000 руб.