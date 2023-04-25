Многополярный мир и открытый диалог: Состоялось открытие Евразийского экономического форума

На церемонии открытия играл гимн России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 апреля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» прошло торжественное открытие XIII Евразийского экономического форума молодежи. Это мероприятие объединило 11 500 участников из 107 стран и 79 регионов России. Церемония открытия состоялась в МТС Live холл. C приветственной речью выступили первые лица региона и иностранные гости.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Евразийском экономическом форуме молодежи – это уникальное мероприятие, которое мы проводим 13-ый раз, - сказал ректор УрГЭУ Яков Силин. – В конкурсной и деловой программе участвуют люди почти со всех континентов земного шара. К участию заявились чрезвычайные и полномочные послы 36 государств. На форум прибыли 75 дипломатов из 43 стран мира. В 2023 году наш форум проходит не только на площадках Екатеринбурга, но и еще на 11 площадках в семи странах мира. Тема форума - многополярный мир в фокусе новой действительности. Мы открыты миру и готовы к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Ректор УрГЭУ Яков Силин встречает гостей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евразийский экономический форум молодежи проходит с 24 по 28 апреля. Кроме того, в рамках мероприятия проводится и Медиафорум, организованный совместно с «Комсомольской правдой». На его открытии 24 апреля выступила главный редактор и генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» Олеся Носова. Она рассказала, как одно из ведущих СМИ перестраивает свою работу в условиях новой политической, экономической и международной реальности.

Гостей угощали конфетами и баранками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На торжественном открытии перед гостями выступил также Борис Кириллов, заместитель полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе.

- Евразийский экономический форум молодежи по праву считается ключевой площадкой для международного диалога молодежи, - сказал на торжественном открытии Борис Кириллов. – Выражаю признательность дипломатическим миссиям за тот разговор, который уже состоялся, и диалоги, которые еще состоятся. Президент Российской Федерации Владимир Путин последовательно отстаивает позиции многополярного мира. В основе независимости любого государства - крепкая надежная экономика. Страны Запада предприняли беспрецедентные усилия, чтобы разрушить экономическую стабильность Российской Федерации. Еще год назад коллективный запад предрекал неизбежный крах российской экономике. Как видим, этого не произошло. Бизнесу и власти удалось сохранить стабильность национальной экономики. Будущее в руках молодежи. И наша с вами совместная задача – обеспечить достойный старт молодых людей здесь и во всем мире.

Мероприятие объединило 11 500 участников из 107 стран и 79 регионов России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в свою очередь отметил, что за 13 лет форум стал полноценной площадкой для общения экспертов и представителей из разных уголков планеты.

- Конструктивный диалог важен сегодня, когда формируется новый многополярный мир, - сказал Павел Креков. - Хочу поблагодарить зарубежных гостей форума за высокую заинтересованность в проекте.

Также на открытии выступила чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа. Альба Асусена Торрес говорила с залом через переводчика. Она, как и спикеры до нее, затронула вопросы создания многополярного мира.

Чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа Альба Асусена Торрес. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Позвольте мне передать вам теплые братские дружественные приветствия, полные мира, любви и солидарности от нашего президента, вице-президента и нашего никарагуанского народа, - сказала чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа Альба Асусена Торрес. – Мир переживает процесс глобальных изменений, направленных на многополярность. Этот процесс необратим и ведет к новому порядку. Он направлен на создание стабильности, основанной на подлинном суверенитете народов.

Напоследок посол Никарагуа обратилась к залу по-русски: «Спасибо большое».