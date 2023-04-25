«Золотой» уровень – за 40 000 миль: Аэрофлот улучшил условия получения уровней программы лояльности

С 25 апреля Аэрофлот снизил требования к получению и подтверждению элитных уровней программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Теперь для получения «Серебряного» уровня программы часто летающему пассажиру необходимо набрать 20 тыс. квалификационных миль или 20 полетных сегментов (ранее – 25 тыс. миль или 25 сегментов). Для доступа к «Золотому» уровню потребуется накопить 40 тыс. квалификационных миль или 40 полетных сегментов (вместо 50 тыс. миль или 50 сегментов). «Платиновый» уровень будет предоставлен пассажиру, накопившему 100 тыс. квалификационных миль или 40 полетных сегментов класса «Бизнес» (вместо 125 тыс. миль и 50 сегментов).

Напомним, впервые льготные условия квалификации были предложены в 2021 году и позволили быстрее получить «Элитный» уровень более 50 тыс. участникам.

В этом году при квалификации также учитываются мили как за совершенные полеты, так и за покупки по картам банков-партнеров программы лояльности. Для получения «Серебряного» уровня потребуется накопить 15 тыс. квалификационных миль и 30 тыс. банковских миль, для «Золотого» уровня – 30 тыс. квалификационных миль и 70 тыс. банковских, для «Платинового» уровня – 70 тыс. квалификационных миль и 150 тыс. банковских миль.

Еще одним положительным изменением в программе «Аэрофлот Бонус» станет изменение условий предоставления подарочных ваучеров на повышение класса обслуживания. Теперь обладатели «Золотого» уровня смогут получить по одному подарочному ваучеру при наборе в течение календарного года 65 000 и 90 000 квалификационных миль. Участники «Платинового» уровня смогут получить один подарочный ваучер при наборе 125 000 квалификационных миль и далее по одному ваучеру за каждые 25 000 квалификационных миль.