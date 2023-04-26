Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 апреля 2023 6:00

«Стань силой, которая восстановит справедливость». Минобороны выпустило видеоролик о службе по контракту

Минобороны России рассказывает о преимуществах службы по контракту
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минобороны показало новый видеоролик о службе по контракту Фото: кадр из видео

Минобороны показало новый видеоролик о службе по контракту Фото: кадр из видео

Министерство обороны России выпустило новый ролик о преимуществах и целях военной службы по контракту. В нем ведомство напомнило о событиях, предшествовавших конфликту на Украине, в результате которых Россия столкнулась с беспрецедентным давлением Запада.

На кадрах показаны столкновения во время майдана на Украине, толпы беженцев и западные политики. События и высказывания объединяет одна цель – создать давление на Россию, не гнушаясь любыми средствами. Вплоть до полной отмены культуры и демонизации каждого жителя огромной страны.

«Стань силой, которая восстановит справедливость. Защити свое будущее и будущее своих детей – они не простят, если ты останешься в стороне», – сказано в видеоролике.

Как писал сайт KP.RU, ранее российское военное ведомство опубликовало рекламный ролик, который рассказывает о преимуществах контрактной службы. В нем говорится о различных льготах, которые получают контрактники на службе в ВС России.

Армия и безопасностьОСОБЫЙ СЛУЧАЙ